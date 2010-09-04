Ремко Эвенепул: “Я сделал небольшую тактическую ошибку”

Ремко Эвенепулостался на 5-м месте в общем зачёте, но увеличил отставание от 1-го места после 6 этапа Париж-Ницца-2024

6-й этап Париж-Ницца-2024, который теоретически мог быть транзитным, оказался важным для генеральщиков. Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) не поменял позицию в общем зачёте, оставшись 5-м, но после финиша 24-летний чемпион Бельгии в интервью Het Laatste Nieuws и сайту своей команды признался, что совершил ошибку, упустив решающий отрыв, в который за 27 км до финиша уехали Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek) и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates).

Ремко Эвенепул отреагировал на атаку Приможа Роглича за 28 км до финиша, но затем остался в группе преследователей трио лидеров, которые на финише опередили остальных генеральщиков на 53 секунды. Хотя Ремко Эвенепул и выиграл спринт из группы, но бонусных секунд заработать уже не смог, финишировав 4-м.

Люк Плапп (Jayco AlUla) уступил майку лидера25-летнему американскому велогонщику Брэндону Макналти (UAE Team Emirates), а Ремко Эвенепул в общем зачёте теперь проигрывает первому месту не 30 секунд, а 1 минуту 3 секунды.

Ремко Эвенепул: «Получился тяжёлый день. Долгая борьба за отъезд в отрыв сделали так, что скорость то падала, то возрастала. Хотя я чувствовал себя очень хорошо. Возможно, когда на крутом отрезке поехал Йоргенсон, мне надо было рискнуть. Может, в следующий раз мне не надо так долго раздумывать, а просто следовать интуиции и опираться на то, как у меня идёт нога. Я сделал небольшую тактическую ошибку, которая привела к большой разнице.

В группе все оглядывались на меня и Роглича, в чём не вижу смысла. Думаю, мы проиграли на небольшом холме. Гонка есть гонка. Посмотрите, как много нас было в группе, гонщики отсиживались. Там было два человека из AG2R, они могли бы кем-то пожертвовать. И, может, если бы мы впятером поехали так, как поехали в финале, то Плапп остался бы лидером. Но когда ребята ничего не делают, становится очень трудно. Разрыв начал расти на равнинной секции.

Мы проиграли много времени, потому что только двое или трое из нас начали погоню.

Но в целом я доволен, потому что я брал на себя ответственность и старался лимитировать потери. В любом случае в эти выходные буду выкладываться по полной. Будет нелегко, но, надеюсь, сохраню ход ноги. Посмотрим, что получится. Продолжим бороться».