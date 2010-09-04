VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул: “Я сделал небольшую тактическую ошибку”

Ремко Эвенепулостался на 5-м месте в общем зачёте, но увеличил отставание от 1-го места после 6 этапа Париж-Ницца-2024

 

 

 

6-й этап Париж-Ницца-2024, который теоретически мог быть транзитным, оказался важным для генеральщиков. Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) не поменял позицию в общем зачёте, оставшись 5-м, но после финиша 24-летний чемпион Бельгии в интервью Het Laatste Nieuws и сайту своей команды признался, что совершил ошибку, упустив решающий отрыв, в который за 27 км до финиша уехали Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek) и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates).

 

Ремко Эвенепул отреагировал на атаку Приможа Роглича за 28 км до финиша, но затем остался в группе преследователей трио лидеров, которые на финише опередили остальных генеральщиков на 53 секунды. Хотя Ремко Эвенепул и выиграл спринт из группы, но бонусных секунд заработать уже не смог, финишировав 4-м.  

 

 Люк Плапп (Jayco AlUla) уступил майку лидера25-летнему американскому велогонщику Брэндону Макналти (UAE Team Emirates), а Ремко Эвенепул в общем зачёте теперь проигрывает первому месту не 30 секунд, а 1 минуту 3 секунды.

 

Ремко Эвенепул: “Я сделал небольшую тактическую ошибку”

 

Ремко Эвенепул: “Я сделал небольшую тактическую ошибку”

 

Ремко Эвенепул: “Я сделал небольшую тактическую ошибку”

 

 

Ремко Эвенепул: «Получился тяжёлый день. Долгая борьба за отъезд в отрыв сделали так, что скорость то падала, то возрастала. Хотя я чувствовал себя очень хорошо. Возможно, когда на крутом отрезке поехал Йоргенсон, мне надо было рискнуть. Может, в следующий раз мне не надо так долго раздумывать, а просто следовать интуиции и опираться на то, как у меня идёт нога. Я сделал небольшую тактическую ошибку, которая привела к большой разнице.

 

В группе все оглядывались на меня и Роглича, в чём не вижу смысла. Думаю, мы проиграли на небольшом холме. Гонка есть гонка. Посмотрите, как много нас было в группе, гонщики отсиживались. Там было два человека из AG2R, они могли бы кем-то пожертвовать. И, может, если бы мы впятером поехали так, как поехали в финале, то Плапп остался бы лидером. Но когда ребята ничего не делают, становится очень трудно. Разрыв начал расти на равнинной секции.   

 

Мы проиграли много времени, потому что только двое или трое из нас начали погоню.

 

Но в целом я доволен, потому что я брал на себя ответственность и старался лимитировать потери. В любом случае в эти выходные буду выкладываться по полной. Будет нелегко, но, надеюсь, сохраню ход ноги. Посмотрим, что получится. Продолжим бороться».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 08:50 | Регистрация: 5.09.2020

    Когда "пастухов" наказывают, в этом есть высшая справедливость! Вот и вчера колхозники получили по-полной!

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 10:11 | Регистрация: 4.09.2010

    опять кому-то с народом не повезло )

  3. Имя: Олег

    Olstep

    Сегодня, 10:22 | Регистрация: 22.03.2021

    Караулил Роглича, а Роглич не собирается эту гонку выигрывать.. Рембо опять лажанулсяbiggrin

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

13 марта 2024

Danilith Nokere Koerse

13 марта 2024

Milano - Torino

15 марта 2024

Bredene Koksijde Classic

16 марта 2024

Milano-Sanremo

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

20 марта 2024

Classic Brugge-De Panne

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 марта

Luke Rowe (INEOS Grenadiers)

Eugenio Sanchez Lopez (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (36)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)