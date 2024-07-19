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Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024

Минимальное преимущество в общем зачёте у Брэндона Макналти перед финальным этапом Париж-Ницца-2024

 

 

7-й этап Париж-Ницца, укороченный и изменённый из-за плохой погоды, позволил Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step), Маттео Йоргенсону (Visma Lease a Bike) и Маттиасу Скельмосе (Lidl-Trek) сократить потери в генеральной классификации на финальном подъёме Мадоне д’Утелль.

 

Команда Soudal Quick Step задавала темп на подъёме после того, как отрыв был нейтрализован. Ремко Эвенепул ускорился за 4,3 км до финиша, но не уехал от соперников, которые опережают его в общем зачёте.

 

После сольной атаки Александра Власова (Bora-hansgrohe), который выиграл 7-й этап, Ремко Эвенепул предпринял ещё одну атаку за 2 км до финиша. Однако и победитель 6 этапа, чемпион Дании, Маттиас Скельмосе и Маттео Йоргенсон быстро отреагировали на ускорение и сели на колесо чемпиону Бельгии.

 

Также был внимателен и Сантяго Ботеро (Bahrain Victorious), потерявший шансы на высокую позицию в общем зачёте после падения на 6-м этапе. Лишь лидер Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) не сумел удержаться за группой Эвенепула. Однако, Макналти минимизировал потери и сохранил майку лидера с преимуществом в 4 секунды над Маттео Йоргенсоном.  

 

Маттиас Скельмосе вошёл в тройку лидеров, а Ремко Эвенепул, забравший бонусные секунды за 2-е место на 7-м этапе,  также поднялся на одну строчку в генеральной классификации и перед финальным 8-м этапом Париж-Ницца-2024 проигрывает 36 секунд Макналти, 1 секунду Скельмосе и 32 секунды Йоргенсону.

 

Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024 

Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024

Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024

 

Ремко Эвенепул: «Было тяжело ехать из-за холода и мокрых дорог, но я опирался на потрясающую команду, которая невероятно работала с самого старта этого короткого, но быстрого этапа. Они держали скорость в долине на пути к финальному подъёму, на котором Луис (Верваке) с подножия задал очень высокий темп. Потом включился Илан.

 

Я ускорился за 4 км до финиша, чтобы проверить, что получится. Пара гонщиков отреагировали, потом поехал Власов, а остальные его отпустили. Я снова атаковал в пределах двух финальных километров и поехал уже на максимальной скорости до финиша. Открыл спринт за 180 м и занял 2-е место. День получился хорошим, впереди ещё один этап, гонка ещё далеко не закончена».

 

Маттео Йоргенсон: «Сегодня хорошо себя чувствовал. Задачей было выиграть время у Брэндона, выдержать этап. Я достиг обеих целей, поэтому очень рад и готов к самому важному дню недели, на котором может произойти что угодно.

 

Команда проделала великолепную работу, защищали меня весь день. Эдоардо Аффини, Тим ван Дейк и Мик ван Дейк сделали всё, чтобы я начал финальный подъём не ниже пятой позиции. Этот подъём отлично знаю,тренируюсь на нём несколько раз в месяц. Эвенепул атаковал несколько раз, но я каждый раз мог усидеть за ним, не ощущал его ускорения как нечто безумное. Вилко задавал скорость в группе фаворитов на финальной части подъёма. Мы можем быть довольны нашим выступлением.

 

Мы не проиграли время, даже выиграли несколько секунд у других соперников по генеральной классификации. Ремко забрал несколько бонусных секунд, но в свою очередь я отыграл секунды у Брэндона. Поэтому я вполне доволен. Победа на Париж-Ницца возможна. Просто завтра мне надо быть осторожным».

 

Брэндон Макналти: «Я очень замёрз и устал. Хотя этап не был длинным, но всё время ехали на полной скорости. Поэтому очень рад, что этап закончился. У меня было несколько плохих моментов, нога не отвечала, но я боролся изо всех сил, и удержал майку ещё на один этап. Завтра будет тяжёлая борьба, гонка будет запредельно тяжёлой. Но мне больше нравится такой этап с многочисленными подъёмами, чем с одним долгим подъёмом, как было сегодня. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы защитить майку и увезти её домой».

Результаты 7 этапа Париж-Ницца-2024

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    jerzyk-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Молодец Саша! Вот так держать! Ещё не ясно, кто кого на Туре возить будет.
    Дай Бог нашому теляті вовка з'їсти! ???
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Ну а пока Грелка порвала тузика.
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Мда, интервью Ремко очень много говорит о нём самом...

  • M-07
    Ремко Эвенепул извинился перед ... (18)
    M-07-Фото
    Джиро-2015, атака, когда Астана была заблокирована завалом. Да и на Вуэльте-2008 многие говорят про атаку при проблемах у Вальверде, но я не нашёл нормальную трансляцию с этапа с той атакой, поэтому не могу утверждать про это как факт
  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    M-07-Фото
    Тадей же на Джиро собрался, с Джиро в ногах будет очень сложно звенеть на Туре.
  • collega2011
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    collega2011-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=y1PQQ5UNRDM

    Лэнс-Ульрих-Вино-Састре

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    sqrudgmcduck-Фото
    Ну это время покажет. В своё время Вингегора брали Рогличу помогать, а оно вон как вышло. Если Роглич не потянет, ему уже не привыкать на лидера работать. В Бору он ушёл потому что хоть какой то ещё шанс лидером побыть есть. В юмбе для него песня спета. Но это не значит, что ему всё там гарантировано. Глупо было бы.
  • RVL
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    RVL-Фото

    Он хотел сказать, что если бы не ошибка, он бы всех порвал, как тузик грелку...)))

  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    Astanaforever-Фото
    Все просто поняли, что он с другой галактики... Но и Погачар будет звенеть к туру...не как в прошлом году подходя к туру изнеможенным весенними классиками. Короче эти два парня будут делать тур. Ремко и Роглич будут разбираться между собой .........звенеть
  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    uran-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Молодец Саша! Вот так держать! Ещё не ясно, кто кого на Туре возить будет.
    Ясно уже с подписания Роглича, Власову не дадут даже этап.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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