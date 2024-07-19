Ремко Эвенепул, Маттео Йоргенсон, Брэндон Макналти о 7-м этапе Париж-Ницца-2024 

Минимальное преимущество в общем зачёте у Брэндона Макналти перед финальным этапом Париж-Ницца-2024

7-й этап Париж-Ницца, укороченный и изменённый из-за плохой погоды, позволил Ремко Эвенепулу (Soudal Quick Step), Маттео Йоргенсону (Visma Lease a Bike) и Маттиасу Скельмосе (Lidl-Trek) сократить потери в генеральной классификации на финальном подъёме Мадоне д’Утелль.

Команда Soudal Quick Step задавала темп на подъёме после того, как отрыв был нейтрализован. Ремко Эвенепул ускорился за 4,3 км до финиша, но не уехал от соперников, которые опережают его в общем зачёте.

После сольной атаки Александра Власова (Bora-hansgrohe), который выиграл 7-й этап, Ремко Эвенепул предпринял ещё одну атаку за 2 км до финиша. Однако и победитель 6 этапа, чемпион Дании, Маттиас Скельмосе и Маттео Йоргенсон быстро отреагировали на ускорение и сели на колесо чемпиону Бельгии.

Также был внимателен и Сантяго Ботеро (Bahrain Victorious), потерявший шансы на высокую позицию в общем зачёте после падения на 6-м этапе. Лишь лидер Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) не сумел удержаться за группой Эвенепула. Однако, Макналти минимизировал потери и сохранил майку лидера с преимуществом в 4 секунды над Маттео Йоргенсоном.

Маттиас Скельмосе вошёл в тройку лидеров, а Ремко Эвенепул, забравший бонусные секунды за 2-е место на 7-м этапе, также поднялся на одну строчку в генеральной классификации и перед финальным 8-м этапом Париж-Ницца-2024 проигрывает 36 секунд Макналти, 1 секунду Скельмосе и 32 секунды Йоргенсону.

Ремко Эвенепул: «Было тяжело ехать из-за холода и мокрых дорог, но я опирался на потрясающую команду, которая невероятно работала с самого старта этого короткого, но быстрого этапа. Они держали скорость в долине на пути к финальному подъёму, на котором Луис (Верваке) с подножия задал очень высокий темп. Потом включился Илан.

Я ускорился за 4 км до финиша, чтобы проверить, что получится. Пара гонщиков отреагировали, потом поехал Власов, а остальные его отпустили. Я снова атаковал в пределах двух финальных километров и поехал уже на максимальной скорости до финиша. Открыл спринт за 180 м и занял 2-е место. День получился хорошим, впереди ещё один этап, гонка ещё далеко не закончена».

Маттео Йоргенсон: «Сегодня хорошо себя чувствовал. Задачей было выиграть время у Брэндона, выдержать этап. Я достиг обеих целей, поэтому очень рад и готов к самому важному дню недели, на котором может произойти что угодно.

Команда проделала великолепную работу, защищали меня весь день. Эдоардо Аффини, Тим ван Дейк и Мик ван Дейк сделали всё, чтобы я начал финальный подъём не ниже пятой позиции. Этот подъём отлично знаю,тренируюсь на нём несколько раз в месяц. Эвенепул атаковал несколько раз, но я каждый раз мог усидеть за ним, не ощущал его ускорения как нечто безумное. Вилко задавал скорость в группе фаворитов на финальной части подъёма. Мы можем быть довольны нашим выступлением.

Мы не проиграли время, даже выиграли несколько секунд у других соперников по генеральной классификации. Ремко забрал несколько бонусных секунд, но в свою очередь я отыграл секунды у Брэндона. Поэтому я вполне доволен. Победа на Париж-Ницца возможна. Просто завтра мне надо быть осторожным».

Брэндон Макналти: «Я очень замёрз и устал. Хотя этап не был длинным, но всё время ехали на полной скорости. Поэтому очень рад, что этап закончился. У меня было несколько плохих моментов, нога не отвечала, но я боролся изо всех сил, и удержал майку ещё на один этап. Завтра будет тяжёлая борьба, гонка будет запредельно тяжёлой. Но мне больше нравится такой этап с многочисленными подъёмами, чем с одним долгим подъёмом, как было сегодня. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы защитить майку и увезти её домой».