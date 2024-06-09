Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон: «На последнем километре даже думал побороться за победу на 7-м этапе»

Лишь 11 гонщиков осталось от пелотона в конце финального подъёма королевского горного 7 этапа Критериума Дофине-2024. Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike) пробовал бороться за победу на этапе, но не смог опередить Приможа Роглича (Visma Lease a Bike), и финишировал вторым.

Однако и Йоргенсон и Дерек Джи (Israel Premier Tech) вошли в тройку сильнейших генеральной классификации по итогам этапа, так как занимавший 2-е место Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) выпал из группы лидеров за 6 км до финиша и проиграл 1:46, спустившись на 6-ю строчку в общем зачёте. 24-летний Маттео Йоргенсон также перехватил у Ремко Эвенепула белую майку лучшего молодого гонщика.

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Маттео Йоргенсон: «Сегодня у меня всё было отлично. Перед этим финальным уик-эндом я подумал, что для меня эти этапы будут слишком тяжёлыми. У меня мало опыта на этапах, где набор высоты превышает 4 км.

С подножия финального подъёма старался ехать как можно экономнее расходовать силы. Поэтому испытал облегчение, когда в финале нога всё-таки шла. О том, что можно побороться за победу на этапе, задумался только на последнем километре, а весь этап все мысли были лишь о том, как беречь силы.

Но на таком финише трудно выиграть у Роглича. Я не спринтер. У меня нет рывка, хотя я постарался сделать всё, что мог.

Я не новый лидер команды. Йонас на другом уровне. Он отлично тренируется, я уверен, что он поедет Тур, и будет на нём силён. Я же на каждой гонке открываю новые границы своих возможностей, надеюсь продолжать в том же духе, мой уровень продолжает расти».

Дерек Джи: «Я доволен сегодняшним этапом. Было тяжело, очень тяжёлый профиль. Но ребята потрясающе работали, приглядывали за мной весь день, вывезли меня на лучшую позицию. Не могу в полной мере выразить, насколько ценным является уровень опыта нашей команды. Даже небольшие советы, которые мне давали во время этапа, не говоря уже о том, как мне помогали, очень важны. Первые пару километров финального подъёма я чувствовал себя довольно хорошо, но потом градиенты по мне ударили, и я просто смотрел на колесо перед собой. Рад, что удержался в первой группе».

Ремко Эвенепул: «Проехал неплохо, был впереди весь день, но потом нога больше не пошла. До финиша пришлось ехать своей скоростью. Мне нужна эта гонка, чтобы набирать форму, поэтому я здесь.

Волноваться не о чем. Я работаю над своей формой, так что, ничего особенного не случилось. Разрыв большой, и я понимаю, что мне ещё надо много работать. Я не удивился, что выпал из группы на таком крутом подъёме.

Знаю, что у меня нет формы бороться с лучшими. Это жизнь. Рад за Микеля, он сильно проехал, поднялся на несколько мест в генеральной классификации. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в воскресенье, что у нас получится сделать».