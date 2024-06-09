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Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон: «На последнем километре даже думал побороться за победу на 7-м этапе»

 

 

Лишь 11 гонщиков осталось от пелотона в конце финального подъёма королевского горного 7 этапа Критериума Дофине-2024. Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike) пробовал бороться за победу на этапе, но не смог опередить Приможа Роглича (Visma Lease a Bike), и финишировал вторым.

 

Однако и Йоргенсон и Дерек Джи (Israel Premier Tech) вошли в тройку сильнейших генеральной классификации по итогам этапа, так как занимавший 2-е место Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) выпал из группы лидеров за 6 км до финиша и проиграл 1:46, спустившись на 6-ю строчку в общем зачёте. 24-летний Маттео Йоргенсон также перехватил у Ремко Эвенепула белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Маттео Йоргенсон, Ремко Эвенепул о 7-м этапе Критериума Дофине-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

 

Маттео Йоргенсон: «Сегодня у меня всё было отлично. Перед этим финальным уик-эндом я подумал, что для меня эти этапы будут слишком тяжёлыми. У меня мало опыта на этапах, где набор высоты превышает 4 км.

 

С подножия финального подъёма старался ехать как можно экономнее расходовать силы. Поэтому испытал облегчение, когда в финале нога всё-таки шла. О том, что можно побороться за победу на этапе, задумался только на последнем километре, а весь этап все мысли были лишь о том, как беречь силы.

 

Но на таком финише трудно выиграть у Роглича. Я не спринтер. У меня нет рывка, хотя я постарался сделать всё, что мог.

 

Я не новый лидер команды. Йонас на другом уровне. Он отлично тренируется, я уверен, что он поедет Тур, и будет на нём силён. Я же на каждой гонке открываю новые границы своих возможностей, надеюсь продолжать в том же духе, мой уровень продолжает расти».

 

 Дерек Джи: «Я доволен сегодняшним этапом. Было тяжело, очень тяжёлый профиль. Но ребята потрясающе работали, приглядывали за мной весь день, вывезли меня на лучшую позицию. Не могу в полной мере выразить, насколько ценным является уровень опыта нашей команды. Даже небольшие советы, которые мне давали во время этапа, не говоря уже о том, как мне помогали, очень важны. Первые пару километров финального подъёма я чувствовал себя довольно хорошо, но потом градиенты по мне ударили, и я просто смотрел на колесо перед собой. Рад, что удержался в первой группе».

 

Ремко Эвенепул: «Проехал неплохо, был впереди весь день, но потом нога больше не пошла. До финиша пришлось ехать своей скоростью. Мне нужна эта гонка, чтобы набирать форму, поэтому я здесь.

 

Волноваться не о чем. Я работаю над своей формой, так что, ничего особенного не случилось. Разрыв большой, и я понимаю, что мне ещё надо много работать. Я не удивился, что выпал из группы на таком крутом подъёме.

 

Знаю, что у меня нет формы бороться с лучшими. Это жизнь. Рад за Микеля, он сильно проехал, поднялся на несколько мест в генеральной классификации. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в воскресенье, что у нас получится сделать».

 

Результаты 7 этапа Критериума Дофине-2024

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Теги к статье: Маттео Йоргенсон Matteo Jorgenson Visma Lease a Bike Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Критериум Дофине-2024 Criterium du Dauphine-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: "Я ещё не на ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Абонемент на Андерлехт.

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    старт-шоссе 82-Фото

    Что там за новость про Астану и китайский бизнес? Хотелось бы услышать подробней и конкретней ... или пока только слухи?

    ( хотя все мы знаем слухи в велоспорте просто так не ходят)

    Цитата: Невозмутимый
    Главный вопрос в том, сможет ли Роглич усидеть за Погачаром.
    Помоему главный вопрос - кто заменит Майку на туре?

  • error
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    error-Фото

    Роглич отрабатывает и показывает что станет делать на Туре. как вырывать секунды. Но ему нужен будет один этап такой ка Куршавель в прошлом году. Когда Висма сняла все вопросы. Сможет ли это сделать BORA?

     

  • velodoctor
    Duracell Dwars door het Hagela ... (1)
    velodoctor-Фото
    Абрахамсен вел себя некрасиво, после отъезда он только сидел на колесе Вермеерша и де вриса, они даже орали друг на друга и обзывались. В итоге Джанни после травмы все же нашел силы на финише и победил, за себя и второго парня из отзыва. Я рад что победы не достаются таким наглым рябетам как абрахамсен.
  • lazhu
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    lazhu-Фото

    А мне че-то показалось, что Йоргенсон просто не ожидал, что финиш уже прямо за поворотом, еще метров 20 - и может обошел бы Роглу.

  • maxxxx
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    maxxxx-Фото
    Роглич подтянул своего тренера, Marc Lamberts. Который был первым и единственным на тот момент тренером ван Арта. Насчет того, помогает ли он теперь Власову, я инфы не встречал
  • hipopotuk
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    hipopotuk-Фото
    скорее всего подберут ли подходящие витамины Арабы для поги
  • DenisRodikov
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    DenisRodikov-Фото

    Власов очень хорош. Йоргенсон хорош, быть близко за Рогличем на таком фининше круто, да и вообще казалось, что может накатить на последних метрах.

    Роглич хорош тоже, две победы. Если это близко к пику, то заявка на призы на Туре. Но уровень Погачара/Винегора в их нормальной/хорошей форме заметно выше.

  • Невозмутимый
    Чемпионат Азии на шоссе. Никол ... (5)
    Невозмутимый-Фото
    Николя? Серьёзно? )))
  • Невозмутимый
    Критериум Дофине-2024. Этап 7. ... (23)
    Невозмутимый-Фото
    Главный вопрос в том, сможет ли Роглич усидеть за Погачаром.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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