Биньям Гирмай: «В групповой гонке чемпионата мира по велоспорту приходится полагаться на интуицию»

Биньям Гирмай о подготовке к групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

В прошлом году эритрейский гонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Биньям Гирмай (Biniam Girmay) стал серебряным призёром чемпионата мира в групповой гонке среди гонщиков до 23 лет.

В этом году 22-летний Биньям Гирмай впервые поедет групповую гонку чемпионата мира в категории «элита» и готов бороться с сильнейшими соперниками, некоторых из которых уже побеждал в спринте в этом сезоне.

Биньям Гирмай приехал в Австралию после успешного сезона, в котором одержал победу на классике Гент-Вевельгем, выиграл первый в карьере этап Джиро д’Италия, но сошёл с итальянского Гранд-тура после инцидента с пробкой шампанского.

На подводящих к чемпионату классиках занял призовые места - стал 3-м на Гран-при Квебека, где боролся за подиум в спринте и проиграл Майклу Мэттьюсу, и 2-м на Гран-при Валлонии, где уступил только Матье ван дер Пулу.

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Биньям Гирмай: «Я очень мотивирован. После весенних классик и Джиро я сконцентрировался на третьей важной для меня цели сезона – чемпионате мира. Прошлой зимой вместе с командой мы планировали, что для подготовки к групповой гонке чемпионата мира я буду долго тренироваться на высоте в Асмаре, проеду пару многодневных гонок, серию однодневных, дистанция которых похожа на ту, что будет в Вуллонгонге, как Гран-при Плуэ, канадские классики или Tour du Doubs. Несмотря на то, что пару недель назад я дважды падал, моя форма с каждой неделей улучшалась. Я уверен, что подготовка балы идеальной, она вывела меня на пик формы.

На своём первом чемпионате мира в категории «элита» я надеюсь на такой же сценарий, какой был в прошлом году в групповой гонке среди андеров, где я выиграл серебряную медаль.

Но после моих выступлений в этом году я понимаю, что меня так просто не отпустят. Если я атакую, за мной будут следить. Но всё в порядке. Мы смотрели дистанцию, она мне довольно хорошо подходит. Мне нравится маршрут.

Наша сборная не должна брать на себя ответственность в гонке. Мы не команда фаворитов, но шанс выиграть у нас есть. У нас шесть гонщиков, все они профессионалы и находятся в хорошей форме. Наш план – оставаться защищёнными. Это больше вопрос тактики. Я могу положиться на Амануэля Гебрейгцабьера и Мерхавир Кудуса. Я надеюсь, что они смогут помогать мне до двух финальных кругов. Это было бы идеально. А дальше дело будет за мной.

Меня не пугает дистанция. Хотя у меня не так много опыта на таких протяжённых гонках по сравнению с другими претендентами, но в этом году я уже проехал несколько гонок, дистанция которых превышала 200 км, включая Милан-Сан-Ремо, Гент-Вевельгем, а недавно классику в Бретани. После 267 км главным будет, кто останется свежее.

В последний месяц я регулярно тренировался от пяти до семи часов. Уверен, что моя подготовка была хорошей.

Я бы назвал фаворитом номер один Ваута ван Арта, а следующим из фаворитов – Майкла Мэттьюса, который будет выступать в своей стране. Маршрут кажется скроенным под него. На Гран-при Монреаля Тадей Погачар показал, что тоже один из претендентов.

Одна из сильнейших команд – у Бельгии, но гонка часто проходит не так, как ожидают зрители и команды. Будем следить, какая команда покажет себя сильнейшей в гонке, соответственно адаптируемся к этому сценарию. Ситуация может меняться очень быстро. Придётся решать по ходу гонки. Невозможно строить слишком много планов, когда в гонке нет радио, именно это делает чемпионат мира другим соревнованием. Поэтому придётся довериться своей интуиции».