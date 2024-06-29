Примож Роглич: “Выиграю я этот Тур де Франс или нет, в следующем году будет ещё один”

Примож Роглич о старте на Тур де Франс-2024

Примож Роглич стартует на Тур де Франс-2024 в качестве капитана команды Red Bull Bora hansgrohe и не скрывает своей цели - борьбы за победу. Ему не удалось подняться на высшую ступень подиума в 2020 году, а в 2021 и 2022 годах он не финишировал на Большой Петле из-за падений. Хотя словенскому гонщику уже 34 года, он твёрдо заявил на предстартовой конференции, что даже если не выиграет Тур де Франс в этом году, продолжит бороться и на следующий год, и в последующие годы, так как чувствует себя молодым.

Примож Роглич: «Это правда, мне 34, но я всё ещё чувствую себя молодым. Я счастлив быть здесь. Моя цель — использовать каждую возможность. Я не знаю, последний это для меня Тур или я приму участие ещё в десяти и больше. В любом случае, намереваюсь разыграть свои карты в борьбе за победу. Например, ради возможности бороться за победу я поменял команду. Для себя я решил, выиграю я Тур или нет, потом в следующем году будет ещё один, а затем ещё один.

Просто, чтобы не было сожалений, вложу все силы в борьбу, постараюсь сделать всё, что в моих силах. Последний это Тур или у меня их будет ещё 10, я буду бороться, пока мне это нравится.

Тур продолжается три недели. Но начинается он с первого дня, и уже там надо быть готовым, надо бороться за победу с первого до 21 этапа.

Уже на первом этапе начнётся большая битва, второй этап, большие горы с Галибье на 4м, потом разделка, гравийный этап. Безумная первая неделя, правда? А дальше больше».