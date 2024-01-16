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Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Жёлто-черные цвета остались в новой велоформе команды Visma|Lease a Bike в 2024 году

 

 

Во время презентации  Visma | Lease a Bike была представлена новая велоформа команды на 2024 год. Основные цвета - жёлтый и чёрный - остались прежними, лишь оттенок жёлтого стал более ярким, благодаря чему болельщики быстро узнают команду в пелотоне.

 

Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Photo (c) Team Visma | Lease a Bike

 

Ваут ван Арт: «Думаю, форма отличная. Мы останемся узнаваемыми в цветах, к которым за много лет привыкли. Жёлтый цвет - цвет наивысшего достижения в велоспорте, думаю, символично, что он присутствует на наших майках. То, что жёлтый  стал ещё ярче, поможет нам выделяться ещё сильнее».

 

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды: «Сегодня мы представляем не просто новый комплект формы. Вместе с нашими титульными спонсорами мы представляем новый фирменный стиль, который форма полностью отражает. Мы остаёмся верными тому, что создали за эти годы, тому, кто мы есть. Мы не меняем жёлто-чёрные цвета и отличительный узор в виде шестиугольников и сот.

 

Эти элементы символизировали нашу компанию, которая раньше называлась Blanco Pro Cycling, а теперь стала "Yellow B”. В то же время мы выбрали более яркий оттенок жёлтого. В новом логотипе, естественно, присутствует название наших главных спонсоров - Visma и Lease a Bike. Мы рады, что они разделяют  нашу идею сохранить цвета команды и создавать наследие команды.

 

В основе нашего нового фирменного стиля лежит новое обещание: за пределы победы. В последние годы мы стали одной из лучших велокоманд пелотона, но не собираемся останавливаться на достигнутом.

 

Как я уже говорил, мы хотим создавать наследие на ближайшие годы. Для этого мы должны учитывать не только победы, но и то, как мы их добивались. Мы хотим войти в историю благодаря нашему уникальному подходу к работе и гонкам. Будет прекрасно, если благодаря этому  ещё больше людей по всему миру сядут на велосипеды,  будь то использование велосипеда как транспорт, или для занятий спортом».

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Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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