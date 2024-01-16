Команда Visma|Lease a Bike представила велоформу на 2024 год

Жёлто-черные цвета остались в новой велоформе команды Visma|Lease a Bike в 2024 году

Во время презентации Visma | Lease a Bike была представлена новая велоформа команды на 2024 год. Основные цвета - жёлтый и чёрный - остались прежними, лишь оттенок жёлтого стал более ярким, благодаря чему болельщики быстро узнают команду в пелотоне.

Photo (c) Team Visma | Lease a Bike

Ваут ван Арт: «Думаю, форма отличная. Мы останемся узнаваемыми в цветах, к которым за много лет привыкли. Жёлтый цвет - цвет наивысшего достижения в велоспорте, думаю, символично, что он присутствует на наших майках. То, что жёлтый стал ещё ярче, поможет нам выделяться ещё сильнее».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды: «Сегодня мы представляем не просто новый комплект формы. Вместе с нашими титульными спонсорами мы представляем новый фирменный стиль, который форма полностью отражает. Мы остаёмся верными тому, что создали за эти годы, тому, кто мы есть. Мы не меняем жёлто-чёрные цвета и отличительный узор в виде шестиугольников и сот.

Эти элементы символизировали нашу компанию, которая раньше называлась Blanco Pro Cycling, а теперь стала "Yellow B”. В то же время мы выбрали более яркий оттенок жёлтого. В новом логотипе, естественно, присутствует название наших главных спонсоров - Visma и Lease a Bike. Мы рады, что они разделяют нашу идею сохранить цвета команды и создавать наследие команды.

В основе нашего нового фирменного стиля лежит новое обещание: за пределы победы. В последние годы мы стали одной из лучших велокоманд пелотона, но не собираемся останавливаться на достигнутом.

Как я уже говорил, мы хотим создавать наследие на ближайшие годы. Для этого мы должны учитывать не только победы, но и то, как мы их добивались. Мы хотим войти в историю благодаря нашему уникальному подходу к работе и гонкам. Будет прекрасно, если благодаря этому ещё больше людей по всему миру сядут на велосипеды, будь то использование велосипеда как транспорт, или для занятий спортом».