Команда INEOS Grenadiers представила велоформу на 2024 год

Компания “Gobik” — новый партнёр велокоманды INEOS Grenadiers

Велокоманда INEOS Grenadiers объявила о новом долгосрочном сотрудничестве с испанской компанией по производству одежды для велосипедистов «Gobik», и новый комплект велоформы, созданной этой компанией. Gobik будет использовать обратную связь с велогонщиками команды, что поможет совершенствованию и улучшению коллекции велоодежды.

Уровень внимания к деталям, который компания Gobik демонстрирует в процессе производства и во всём бизнесе, впечатлил INEOS Grenadiers.

Компания Gobik была основана в 2010 году, когда велоклубу Yecla из Мурсии понадобилась форма для велогонок. С тех пор разработка и производство одежды для велосипедистов стала главной задачей компании, которая также одевает такие профессиональные команды как FDJ-Suez, UAE Team Emirates, Movistar.

Велоодежда, в которой будут выступать гонщики команды INEOS Grenadiers, сделана из самых современных тканей, которые призваны помогать спортсменам в самых экстремальных условиях. Для британской команды компания Gobik разработала три новинки - майку Reactive, короткие шорты Lancer и перчатки Viper. Они станут частью элитной коллекции, разработанной для команд высшего уровня.

Новая велоформа в оранжевых, красных и чёрных цветах с вертикальным градиентом цвета, который заменит горизонтальные переходы цветов предыдущей велоформы команды, произведённой прошлым партнёром команды - компанией Bioracer.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team/Gobik

Генеральный менеджер команды INEOS Greandiers Джон Аллерт (John Allert): «С первой встречи в Мурсии с представителями компании Gobik мы сразу ощутили взаимопонимание. Я понял, что компания готова принять вызов. Главное для нашей команды - постоянное совершенствование и расширение границ. Чтобы продолжать двигаться в этом направлении, нам нужны партнёры, готовы нам соответствовать и внести вклад в наше развитие. Gobik показал, что работает на основе таких же принципов. Качество экипировки оказывает огромное влияние на результаты гонщиков, поэтому мы очень серьёзно относимся к выбору партнёров».

Альберто Гарсия (Alberto Garcia), генеральный директор и соучредитель компании Gobik: «Этот союз даёт великолепную возможность стать частью структуры INEOS Grenadiers. Эта команда всегда была в авангарде как на спортивном уровне в подготовке гонщиков, так и на технологическом - в материалах, велосипедах, аксессуарах и, конечно, велоодежде гонщиков. Мы уверены, что в плане динамики и производительности, на техническом уровне совместная работа с командой в ближайшие годы позволит нам прогрессировать. Конечно, наши продукты в итоге будут доступны непосредственным потребителям».