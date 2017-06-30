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Astana Qazaqstan Team представляет дизайн формы 2024 года от компании Biemme

Astana Qazaqstan Team представляет дизайн формы 2024 года от компании Biemme

 

 

Команда Astana Qazaqstan Team с гордостью представляет новый дизайн велоформы на 2024 год от известного итальянского бренда Biemme.

 

 

Astana Qazaqstan Team представляет дизайн формы 2024 года от компании Biemme

 

Photo credit: @SprintCycling

 


Начиная с 1 января 2024 года гонщики казахстанской команды будут тренироваться и выступать в гонках в новой форме от Biemme, графика которой сочетает в себе классические и хорошо знакомые цвета проекта и уже полюбившийся болельщикам рисунок, похожий на прожилки минеральных камней, исходящий от цветовой близости с голубизной неба и золотом солнца, а также с элементами флага Казахстана.

«В новом сезоне команда Astana Qazaqstan Team будет носить форму от компании Biemme, и для нас это замечательная новость; мы очень довольны этим сотрудничеством. Biemme – это хорошо известный итальянский бренд с большой историей в велоспорте, и вместе с ними мы разработали симпатичный дизайн майки для следующего сезона.

 

Дизайн выглядит достаточно классически, но вместе с тем и свежо. Наши гонщики в восторге от новой формы, и мы надеемся, что нашим болельщикам она также понравится. Так что, гонщиков ждет новая форма, а команду, будем надеяться, отличный сезон. Для меня лично это особенный момент, потому что свою первую победу я одержал в майке Biemme. Так что, надеюсь, что и нашей команде эта новая майка принесет много побед», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team. 



Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Team

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В тему:

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 20.05.2021

    С новой расцветкой веломайки Астана снова проявится в пелетоне,определяя местонахождение каждого в ходе гонки от старта до финиша,а не в финишнем протоколе.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Ждем теперь презентацию велоформы от команды Polti Kometa, бывшая EOLO Kometa, почти полностью скопировшая форму Астана., что ввергала в ступор телезрителей репортажа гонок.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Kay82
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    Kay82-Фото

    Вингегор 3-х кратный чемпион Тур де Франс

  • Astanaforever
    Vision – новые официальные кол ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Еще бы в эти обода Vision мини-моторчики вставить, ваше им цены не было бы в Астане. Тссс.! Я это не говорил)))
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team представ ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    30-ый--????. И он будет,только КТО? И где объявится Зейтц, если не было сообщений о завершении выступлений.
    Какой 30й? Все 29 гонщиков. Вона Квики в этом сезоне с 27ю гонщиками будут стартовать. Баста. Зейца не взяли. Самое главное, что Димку Груздева подписали. Небось уговаривали всей командой. Уффф все таки уговорили))).
  • Astanaforever
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    Astanaforever-Фото
    А вот это уже слабость. Загодя понимает, что трудно будет устоять перед датчанином Вингенором на ТдФ. Значит не верит в себя. А здесь на Джиро ему конкурентов нет серьезных. Гляди и еще Вуэльту поедет и там заберет. Вот это будет колосальный успех. Двух зайцев в одном сезоне убьет и попадет в клуб победителей трех ГТ. Нормальный план. Тока жаль Томаса. Настроение эта новость сильно ему подпортила..
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team представ ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ждем теперь презентацию велоформы от команды Polti Kometa, бывшая EOLO Kometa, почти полностью скопировшая форму Астана., что ввергала в ступор телезрителей репортажа гонок.
  • RVL
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    RVL-Фото

    С двух этапов заберёт. Остальное кататься будет..

    И на тур останется

  • error
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    error-Фото

    Есле речь о свяке Джиро + Вуэльта... то серьезная заява на "Большой шлем"..

    Эпично брать такое... в 25 лет.... и стать великим....

  • nightbuster33
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    nightbuster33-Фото

    И все-таки,главным для него остается ТдФ, но многие команды, связывающие свои надежды с ДИ перед дилеммой:"Как быть?" И надо было этому случиться именно перед  перед РХ и НГ. Попортили многим аппетит на торжество.

  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team представ ... (2)
    nightbuster33-Фото

    С новой расцветкой веломайки Астана снова проявится в пелетоне,определяя местонахождение каждого в ходе гонки от старта до финиша,а не в финишнем протоколе.

  • motte
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Karmatron
    Сидел бы дома, а то теперь интриги не будет)

    Вся Италия ликует!!!

    И, ещё приговаривая, давай как пантани связку джиро-тур.

    А, если честно, новость ошеломляющая под новый год.

    Ждать тура, где все соберутся? Зачем? Косточку можно и здесь подобрать, а там и на Вуэльту и, потом в клуб Трёх Корон ( все три гт в кармане) , а это История уже-:)

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