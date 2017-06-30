Astana Qazaqstan Team представляет дизайн формы 2024 года от компании Biemme

- Категория:
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- Дата:
- Вчера, 19:47
Astana Qazaqstan Team представ
ляет дизайн формы 2024 года от компании Biemme
Команда Astana Qazaqstan Team
Photo credit: @SprintCycling
Начиная с 1 января 2024 года гонщики казахстанской команды будут тренироваться и выступать в гонках в новой форме от Biemme, графика которой сочетает в себе классические и хорошо знакомые цвета проекта и уже полюбившийся болельщикам рисунок, похожий на прожилки минеральных камней, исходящий от цветовой близости с голубизной неба и золотом солнца, а также с элементами флага Казахстана.
«В новом сезоне команда Astana Qazaqstan Team
Дизайн выглядит достаточно классически, но вместе с тем и свежо. Наши гонщики в восторге от новой формы, и мы надеемся, что нашим болельщикам она также понравится. Так что, гонщиков ждет новая форма, а команду, будем надеяться, отличный сезон. Для меня лично это особенный момент, потому что свою первую победу я одержал в майке Biemme. Так что, надеюсь, что и нашей команде эта новая майка принесет много побед», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
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