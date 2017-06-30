Astana Qazaqstan Team представляет дизайн формы 2024 года от компании Biemme

Astana Qazaqstan Team представ ляет дизайн формы 2024 года от компании Biemme

Команда Astana Qazaqstan Team с гордостью представляет новый дизайн велоформы на 2024 год от известного итальянского бренда Biemme.

Photo credit: @SprintCycling



Начиная с 1 января 2024 года гонщики казахстанской команды будут тренироваться и выступать в гонках в новой форме от Biemme, графика которой сочетает в себе классические и хорошо знакомые цвета проекта и уже полюбившийся болельщикам рисунок, похожий на прожилки минеральных камней, исходящий от цветовой близости с голубизной неба и золотом солнца, а также с элементами флага Казахстана.



«В новом сезоне команда Astana Qazaqstan Team будет носить форму от компании Biemme, и для нас это замечательная новость; мы очень довольны этим сотрудничеством. Biemme – это хорошо известный итальянский бренд с большой историей в велоспорте, и вместе с ними мы разработали симпатичный дизайн майки для следующего сезона.

Дизайн выглядит достаточно классически, но вместе с тем и свежо. Наши гонщики в восторге от новой формы, и мы надеемся, что нашим болельщикам она также понравится. Так что, гонщиков ждет новая форма, а команду, будем надеяться, отличный сезон. Для меня лично это особенный момент, потому что свою первую победу я одержал в майке Biemme. Так что, надеюсь, что и нашей команде эта новая майка принесет много побед», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.





Пресс-служба Astana Qazaqstan Team