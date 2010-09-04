Тадей Погачар: “Моя форма перед Тур де Франс-2024 даже лучше, чем ожидал”

Тадей Погачар о старте на Тур де Франс-2024, тактике и соперниках

Тадей Погачар готов к старту Тур де Франс-2024. После его победы на Джиро д’Италия прошёл всего месяц, и 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates утверждает, что его форма стала ещё лучше, чем была на итальянском Гранд-туре.

В интервью на сайте команды UAE Team Emirates Тадей Погачар рассказал, как восстанавливался после Джиро, с какими чувствами ждёт старт Тур де Франс-2024, как впервые в карьере планирует вести второй подряд Гранд-тур.

— Тадей, после твоей невероятной победы на Джиро д’Италия-2024 прошло несколько недель. Сейчас, когда пыль улеглась, как оцениваешь свою потрясающую победу?

— Победа на Джиро д’Италия стала невероятным опытом, которым всегда буду дорожить. Победа очень много для меня значит, потому что я впервые проехал Джиро. И то, как мы одержали эту победу, делает её на сегодняшний день самой крупной в моей карьере. Я был счастлив отпраздновать её с командой, с которой были вместе, начиная с тренировочного лагеря, и следующие три недели гонки. Все они для меня важны, мы как семья. Разделить радость победы с ними было незабываемо. Мне очень понравилось. Это было великолепно!

— Три недели Джиро были тяжёлыми. Между финишем итальянского Гранд-тура и стартом Тур де Франс всего несколько недель. Как ты восстанавливался?

— После Джиро немного отдохнул, побаловал себя вкусной едой. Но у меня были дела дома, поэтому довольно быстро после Джиро вернулся в Монако и начал потихоньку готовиться к Туру. Вообще-то, когда вернулся домой, очень захотелось снова сесть на велосипед. В первую неделю я несколько дней просто катался до кафе и обратно. Это было здорово. Довольно быстро вернулось хорошее самочувствие, и вскоре после Джиро я уже провёл несколько хороших тренировок.

— Насколько для тебя важно после Гранд-тура оставить велосипед в стороне, пусть даже всего на пару дней, чтобы перезагрузиться психологически и физически?

— Переключаться время от времени очень важно. Ментальное восстановление не менее значимо, чем физическое. Надо находить баланс, иногда просто не садиться на велосипед. Мне нравится отключаться, проводя время с друзьями. Также люблю сходить за мороженым или вкусно пообедать. После Джиро посмотрел много хороших сериалов. Время пролетело быстро. А потом я уже почувствовал себя свежим, был готов тренироваться к Туру.

— Тур де Франс стартует в субботу. Болельщики велоспорта всего мира готовы на протяжении трёх недель наблюдать за лучшей из лучших велогонок мира. В какой форме подходишь к Туру?

— Старта Тура жду с нетерпением. Для меня он будет особенным, так как Тур начнётся в Италии, а я выиграл Джиро. Думаю, это будет потрясающе! Мне кажется, что после Джиро я сделал шаг вперёд, форма даже лучше, чем ожидал. Я провёл несколько хороших тренировок, немного проверил ногу. Если честно, никогда ещё не чувствовал себя на велосипеде так хорошо. С нетерпением хочу проверить, проявится ли это улучшение после Джиро во время гонки. Но чувствую себя отлично, так что, жаловаться не могу!

— В прошлом году твою подготовку к Тур де Франс прервало падение на Льеж-Бастонь-Льеж. Насколько та травма повлияла физически и психологически во время прошлогоднего Тура?

— Из-за травмы прошлый год был совершенно другим. Никто так не готовится к Туру, если у него нет травм. А у меня после падения на Льеж очень многое пошло не так. Я увидел, кто был готов мне помочь, а кто - нет. Вокруг появились разочарование и негативная энергия, которые разрастались по мере приближения Тур де Франс. Я не был уверен на сто процентов.

Должен был наступить момент, когда всё это достигнет кульминации, и я сломаюсь. Наверное, это случилось на разделке в Комблу, после которой я совсем выключился, и возврата не было.

К тому же после Тура я поехал на чемпионат мира, там тоже у меня всё пошло наперекосяк, были тяжёлые моменты. К счастью, я смог восстановиться и хорошо завершил сезон. В этом году я проехал Джиро, подготовка снова отличалась от предыдущих. Но в любом случае необходимо тренироваться и восстанавливаться, продавливать в насыщенные тренировочные дни, а потом тренироваться спокойнее и отдыхать.

— Мы видели, что на Джиро ты не терял времени и сразу атаковал. На Тур план такой же?

— На Джиро это хорошо сработало, так что, посмотрим. Я не могу слишком много об этом рассказывать. Первые два дня довольно трудные, особенно второй этап с подъёмом Сан-Лука. Думаю, эти дни станут индикатором, кто и в какой форме находится. А после этих двух этапов сможем решить, как подходить к следующим.

— Как думаешь, в какой форме подойдут к Тур де Франс такие известные соперники как Ремко Эвенепул, Йонас Вингегор и Примож Роглич, которые восстанавливались после травм? Учитывая высокий уровень соперничества, считаешь ли ты, что борьба на этом Тур де Франс может быть самой острой за всё время?

— Йонас получил очень серьёзную травму, очень тяжёлую. Но, я думаю, он будет в порядке. Считаю, что Йонас подойдёт готовым. Если он силён психологически и хорошо восстановился, конечно, мы должны быть готовы увидеть его в лучшей форме.

Мы видели, что Ремко и Примож продемонстрировали отличную форму на Критериуме Дофине. Может быть, там для Ремко было слишком рано выходить на 100%, но Примож показал очень хорошую форму. Думаю, на Туре они все будут на высшем уровне. Считаю, что конкуренция на этом Туре будет очень высокой. Никогда не знаешь, насколько сильны твои соперники. Наши тела непредсказуемы. В прошлом году я думал, что готов на 100%, но на одном этапе я был суперсилён, а в другой день был не готов.

— Гранд-тур - это три недели подъёмов и спадов, где так важен правильный расчёт. Учитывая твой собственный опыт, есть ли в этом году этапы, которые станут решающими?

— Для таких как я проиграть Тур очень обидно. Но это придаёт больше решимости и желания снова бороться за победу. Конечно, два вторых места подбрасывают дров в костёр. Надо быть готовым к каждому из этапов Тур де Франс, потому что никогда не знаешь, где твои соперники будут чувствовать лучше всего. Это может быть и первая неделя, и вторая, и последняя. Думаю, в этом году каждый этап будет решающим. Вся команда будет бороться за одну цель - бороться за победу.

— В этом году Тур де Франс впервые финиширует не в Париже. Как считаешь, это изменит гонку?

— Думаю, разница будет заметна только в три последних дня. Они будут очень и очень трудными. Считаю, что также, наверное, мы можем увидеть, как некоторые спринтеры до Ниццы уедут домой. Конечно, в три заключительных дня надо будет производить много расчётов, смотреть на баланс претендентов на генеральную классификацию. Кто-то может задумать сберечь ногу на эти последние дни, потому что нам приготовили жестокую разделку на финальном этапе. Я считаю, что она немного изменит генеральную классификацию.

— На 21-м этапе мы увидим очень тяжёлую индивидуальную гонку на время, которая завершится в Ницце. Насколько тебя радует, что этап финиширует так близко к твоему дому. Уделял ли ты больше внимания разделке в связи с важностью результата на финальном этапе?

— Это особенный день. В этом году я иногда выезжал покататься в Ниццу и обратно. И ещё за пять месяцев до старта они уже создали атмосферу Тур де Франс! Мне повезло, что там финиширует гонка, это будет потрясающе.

Думаю, будет сильная жара и влажность. Я знаю, какими бывают там июль и август. Считаю, что погода будет ужасной. Добавится сильная усталость, сыграют роль два подъёма. Будет невероятно тяжело. Но зато потом я могу просто сесть на велосипед и поехать спать домой!

Я работал много не только на разделочном велосипеде, но и на разделке тоже фокусировался чуть больше. Но никаких экстремальных перемен не делал. Просто чуть лучше организовал и структурировал тренировки для разделки. Джиро принесла большую уверенность после разочарований чемпионата мира прошлого года.

— Широко транслируется, что ты - фаворит на победу в Тур де Франс в этом году. Оказывает ли это на тебя больше давления?

- Каждый год все думают, что я выиграю Тур. Но я не выигрывал последние два года. Понятно, что перед Туром всегда есть давление. Это же крупнейшая гонка мира. С каждым годом я становлюсь всё более зрелым, учусь на своём опыте и ошибках. Никогда нельзя останавливаться в психологическом и физическом совершенствовании. Я считаю, что я в хорошей форме. Конечно, мне хочется и получать удовольствие. Когда мне станет неинтересно на велосипеде, тогда, наверное, я завершу карьеру. Хочу радоваться как можно дольше. Чувствую себя хорошо, но посмотрим. Алмазы создаются под давлением.

— Если ты выиграешь Тур де Франс, фанаты захотят увидеть тебя на Вуэльте Испании. Думаешь ли ты об этом, учитывая, что в этом году и Олимпийские игры, и Чемпионат мира?

— Нет, я не думаю. Однажды я хотел бы надеть красную майку, но могу заверить, что триптиха Джиро-Тур-Вуэльта в этом году в моей программе нет. Победа на каждом Гранд-туре - важная для меня цель. Но делать это в один год, наверное, слишком безумная идея. Как вы упомянули, это ещё и Олимпийский год, плюс Чемпионат мира. После Тура мы посмотрим. Но главной целью будет Чемпионат мира.

— В прошлом году ты занял третье место. Как это мотивирует тебя на победу в Чемпионате мира в этом году? Что думаешь о маршруте этого года?

— В прошлом году я был 3-м на чемпионате мира, хотел бы снова попробовать. Мне очень нравится маршрут этого года. Швейцария - прекрасная страна, там хорошие дороги, приятные небольшие подъёмы. Гонка будет трудной. Надеть радужную майку - это мечта.

— И, наконец, насколько ты обрадуешься, увидев многочисленных болельщиков UAE Team Emirates на всех этапах Тур де Франс?

— С нетерпением жду, когда снова увижу наших фанатов! Поддержка, которую они каждый год оказывают, просто потрясающая. Могу честно сказать, что мы чувствуем эту поддержку на крупных гонках, и она действительно нам помогает. Надеюсь, мы сможем дать всем повод для гордости. Я взволнован и рад, чувствую себя хорошо, так что, надеюсь, мы сможем показать шоу на Тур де Франс-2024.