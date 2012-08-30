Тадей Погачар: “Йонас Вигегор понял, что я шёл на пределе, и атаковал”

Тадей Погачар потерял время на первом горном этапе Тур де Франс-2023

На первом горном этапе Тур де Франс-2023 Тадей Погачар не ответил на атаку Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) на подъёме 1-й категории Мари-Бланк за 20 км до финиша и за 2 км до вершины. Помощник датского гонщика команды Jumbo-Visma Сепп Кусс остался на колесе Погачара. Группа Тадея Погачара финишировала через 1 минуту 4 секунды после Йонаса Вингегора и через 1:38 после победителя Джея Хиндли (Bora-hansgrohe).

24-летний словенский гонщик сохранил белую майку, но в классификации лучшего молодого гонщика к нему вплотную, проигрывая 16 секунд, приблизились 22-летний чемпион Дании Маттиас Скельмосе (Lidl Trek) и 22-летний чемпион Испании Карлос Родригес (INEOS Grenadiers).

Тадей Погачар: «После этапа чувствовал себя довольно хорошо, правда, потом расстроился, когда мне сказали, что моя невеста Уршка упала на “Giro Donne”, и у неё может быть сотрясения мозга. Вот это новость, которая расстраивает гораздо сильнее, чем потеря 50 секунд или минуты Йонаса.

Когда Сепп Кусс задал предельно мощный темп на подъёме Мари-Бланк, я подумал, что Йонас поймёт, что на последних двух километрах подъёма я уже иду на пределе, и попробует атаковать. Я не смог за ним поехать, потому что он сегодня был сильнее. Больше ничего не мог сделать. Надеюсь, завтра нога пойдёт лучше. Думаю, всё будет в порядке. Не станем забегать вперёд, поедем день за днём. Я чувствую себя хорошо, это самое главное.

Теперь мы должны отыграть потерянное время, конечно, будем бороться».

Мауро Джанетти, глава команды UAE Team Emirates: «После этапа в Бильбао мы надеялись, что разница в форме между ним и Йонасом будет не так велика. Но сегодня увидели реальное положение дел. Если не можешь как следует тренироваться и по плану готовиться к Тур де Франс, то ничего удивительного в этом нет. Мы надеялись, что Тадей другим, но Йонас показал, что силён и находится в отличной форме. Они отлично сработали командой, такова реальность сегодняшнего этапа. Мы сразу после его падения на Льеж понимали, что будет трудно выйти на 100% готовность. Мы в гонке, мы её уважаем, с первого дня боремся за жёлтую майку.

Не думаю, что они сильно отличаются по форме, потому что когда выигрываешь, всегда едешь на подъёме, более мотивирован. А когда выпадаешь, настрой немного теряется. Но я считаю, что закрыть этот просвет будет возможно. Нам надо поддерживать нашу решимость, настрой, страсть к спорту в течение следующих недель. Уверен, он ещё надеется показать шоу, которое все ждут. Мы только на пятом этапе, весь Тур ещё впереди».