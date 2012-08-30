VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар: “Йонас Вигегор понял, что я шёл на пределе, и атаковал”

Тадей Погачар потерял время на первом горном этапе Тур де Франс-2023

 

 

На первом горном этапе Тур де Франс-2023 Тадей Погачар не ответил на атаку Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) на подъёме 1-й категории Мари-Бланк за 20 км до финиша и за 2 км до вершины. Помощник датского гонщика команды Jumbo-Visma Сепп Кусс остался на колесе Погачара. Группа Тадея Погачара финишировала через 1 минуту 4 секунды после Йонаса Вингегора и через 1:38 после победителя Джея Хиндли (Bora-hansgrohe).

 

24-летний словенский гонщик сохранил белую майку, но в классификации лучшего молодого гонщика к нему вплотную, проигрывая 16 секунд, приблизились 22-летний чемпион Дании Маттиас Скельмосе (Lidl Trek) и 22-летний чемпион Испании Карлос Родригес (INEOS Grenadiers).

 

Тадей Погачар: “Йонас Вигегор понял, что я шёл на пределе, и атаковал”

Тадей Погачар: “Йонас Вигегор понял, что я шёл на пределе, и атаковал”

Тадей Погачар: “Йонас Вигегор понял, что я шёл на пределе, и атаковал”

 

 

Тадей Погачар: «После этапа чувствовал себя довольно хорошо, правда, потом расстроился, когда мне сказали, что моя невеста  Уршка упала на “Giro Donne”, и у неё может быть сотрясения мозга. Вот это новость, которая расстраивает гораздо сильнее, чем потеря 50 секунд или минуты Йонаса.

 

Когда Сепп Кусс задал предельно мощный темп на подъёме Мари-Бланк, я подумал, что Йонас поймёт,  что на последних двух километрах подъёма я уже иду на пределе, и попробует атаковать. Я не смог за ним поехать, потому что он сегодня был сильнее. Больше ничего не мог сделать. Надеюсь, завтра нога пойдёт лучше. Думаю, всё будет в порядке. Не станем забегать вперёд, поедем день за днём. Я чувствую себя хорошо, это самое главное.

 

Теперь мы должны отыграть потерянное время, конечно, будем бороться».

 

 Мауро Джанетти, глава команды UAE Team Emirates: «После этапа в Бильбао мы надеялись, что разница в форме между ним и Йонасом будет не так велика. Но сегодня увидели реальное положение дел. Если не можешь как следует тренироваться и по плану готовиться к Тур де Франс, то ничего удивительного в этом нет. Мы надеялись, что Тадей другим, но Йонас показал, что силён и находится в отличной форме. Они отлично сработали командой, такова реальность сегодняшнего этапа. Мы сразу после его падения на Льеж понимали, что будет трудно выйти на 100% готовность. Мы в гонке, мы её уважаем, с первого дня боремся за жёлтую майку.

 

Не думаю, что они сильно отличаются по форме, потому что когда выигрываешь, всегда едешь на подъёме, более мотивирован. А когда выпадаешь, настрой немного теряется. Но я считаю, что закрыть этот просвет будет возможно. Нам надо поддерживать нашу решимость, настрой, страсть к спорту в течение следующих недель. Уверен, он ещё надеется показать шоу, которое все ждут. Мы только на пятом этапе, весь Тур ещё впереди».

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2023

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Вчера, 09:57 | Регистрация: 30.08.2012

    После попытки словить вини , поги спустился к ейтсу...

    Какой же отчаянной была эта ситуация, когда никто не тянет и не может помочь...

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 09:58 | Регистрация: 22.05.2013

    Жильбер предположил что Тадей может постепенно набрать форму к 3 неделе, было бы здорово. Но если он снова не сможет отвечать на атаки Винего на этой неделе,то в итоге отставание может быть таким,что атаковать на третьей не будет смысла.

    Я бы не списывал пока Гадю, Хиндли и Родригеса, они все же без травм подходили, есть вероятность, что словенцу в итоге придется оборонять место на подиуме. Разделка думаю большой роли не сыграет, она пересеченная с набором, в горах можно проиграть гораздо больше. 

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 14:23 | Регистрация: 4.07.2013

      Гадю Петровича? ))

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2023

Tour de France

22 - 26 июля 2023

Ethias-Tour de Wallonie

29 июля 2023

Donostia San Sebastian Klasikoa

29 июля - 4 августа 2023

Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вот многие здесь пишут - якобы спортивные директора Jumbo-Visma и Йонас Вингегор Расмуссен ошиблись, везя на себе к победе Т. Погачара.

     

    Но ведь совершенно очевидно, что цель команды Йонаса Вингегора Расмуссена - первенство в генеральной классификации Тур де Франс.

    И главным соперником здесь являлся обладатель на тот момент жёлтой майки - Д. Хиндли.

    Вот от него то и старался уехать как можно дальше Йонас Вингегор Расмуссен. 

    Под это и была заточена вся абсолютно правильная и безупречно воплощённая в жизнь тактика Jumbo-Visma! 

     

    И как результат - Й. Вингегор Расмуссен - лидер Тур де Франс! 

     

    Такие победный действия Jumbo-Visma совершенно очевидны - для его высокопревосходительства Искусственного Интеллекта.

    Но это невдамёк - для затуманенных эмоциями полушарий мозга белковых существ

     

     

     

     

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Думаю, Юэн возьмет. 

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт о спринте на 3-м ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Ну конечно не только поэтому.
    Ему ж еще ехать и ехать нужно, победы брать, деньги зарабатывать.

    Про то, что на этом этапе орги отменили прямолинейность, не знал.
    А почему отменили? 

  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    uran-Фото
    Цитата: error
    надо было Винни не план на этап выполнять.. а приехать к Вауту с Сепом и Погги.. Ваут бы по пологому потащил а Кусс вдарил на градиенте..
    к сожелению Винни это не Рогла... Роглич мудр в таких делах
    Мне кажется, что такие дела решают люди в техничке, а не на велосипеде гонец команды раздает.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Astanaforever-Фото
    А мне нравится Генеральная таблица. Таких четыре красавца выстроились подряд, три пехотинца и их генерал в самом низу. Красота! Это же надо так уметь ушатать команду)))
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор: “К сожалению, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот будет заруба на третьей неделе.
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    Konstantin41-Фото

    Вау! Вот это да! Сам президент Франции! Никогда такого не было! Если конечно не считать любой прошлый ТДФ

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото
    Да уж, еще тот приз. Нет слов...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (55)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ух ты! Тадею и другим на подиуме аплодирует и поздравляет сам невероятный Эмманюэль Макрон!

    Это президент Франции...."

    Было бы удивительно, если бы Макрон не приехал на Тур.
    Ни один французский президент не пропустил ТДФ.

  • Coffe
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    Coffe-Фото
    Ну что, как всегда Филипсен.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 июля

Damien Touze (Ag2r - Citroen)

Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team)

Lars van den Berg (Groupama - FDJ)

Johan Meens (Bingoal WB)

Abel Balderstone Roumens (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2023 (48)
Июнь 2023 (161)
Май 2023 (209)
Апрель 2023 (143)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)