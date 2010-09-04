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Тадей Погачар возглавит команду UAE Team Emirates на Милан - Сан-Ремо-2024

Тадей Погачар: «Хорошо знаю финальные подъёмы Милан-Сан-Ремо»

 

 

К 25 годам Тадей Погачар одержал победы на трёх из пяти классик, входящих в список Монументов велоспорта  - на Туре Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, которую выиграл трижды. Милан — Сан-Ремо, где словенский гонщик команды UAE Team Emirates стартует в четвёртый раз в карьере, пока ему не покорилась.

 

Впервые Тадей Погачар проехал эту классику в 2020 году и занял 12-е место, но на тот момент у него ещё не было побед ни на одном из Монументов. В 2022 году он занял на Милан-Сан-Ремо 5-е место, а в прошлом году стал 4-м. Этот сезон Тадей Погачар начал с победы на итальянской классике Страде Бьянке, которую выиграл второй раз в карьере.

 

На Милан — Сан-Ремо-2024 бороться за высокий результат помогут Алессандро Кови, Марк Хирши, Брэндон Макналти, Домен Новак, Диего Улисси и Тим Велленс.

Тадей Погачар возглавит команду UAE Team Emirates на Милан - Сан-Ремо-2024

 

 

Тадей Погачар: «Не мог бы просить лучшего старта сезона, какой получился у меня на Страде Бьянке. Команда выступала великолепно, уже достигнув высоких результатов, мы хотим продолжать в том же духе. Я с восторгом жду Милан — Сан-Ремо.

 

Гонка финиширует недалеко от моего дома в Монако, поэтому я хорошо знаю заключительную часть гонки и финальные подъёмы. Как мы видели раньше, эту классику выиграть труднее всего,  она может завершаться разными вариантами. Конечно, мы разработаем план, чтобы шансы были наилучшими. Мы бы очень хотели одержать победу».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Милан — Сан-Ремо-2024 Milano - Sanremo-2024 Монумент велоспорта гонка Мирового тура Классичиссима

В тему:

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 09:50 | Регистрация: 4.08.2018

    Гонка спецефичная, конечно. Такие, как Погачар, могут выиграть только хитростью. 

      И такое бывало, так что посмотрим. Погачар к хитрости может добавить свою мощность. 

  2. василий

    Сегодня, 11:08 | Регистрация: 15.09.2019

    Самое главное едут все сильные будет интересно

    1. MVDP

      Сегодня, 15:20 | Регистрация: 3.10.2020

      ВВА нет.

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 12:12 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Серафим
    Погачар к хитрости может добавить свою мощность

    оно конечно так. но к хитрости он может добавить лишь свою относительную мощность, в абсолютной он - почти статист. и вся его хитрость - избежать этот сюжет

    скажем, МВДП (на ноге) силён в обоих компонентах

    1. Имя: Alexander

      Pinkerton

      Сегодня, 13:35 | Регистрация: 7.01.2017

      Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...

      1. Имя: Вячеслав

        Shalam s Urala

        Сегодня, 14:21 | Регистрация: 4.09.2010

        ... это вы так возражаете?
        вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте

  4. Имя: Олег

    Pedalpower

    Сегодня, 13:44 | Регистрация: 4.10.2023

    Цитата: Pinkerton
    Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...
    У него только один вариант выиграть - топнуть со всей дури посреди Чипрессы, дальше уже не отпустят, а раньше негде

  5. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 19:13 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: Shalam s Urala
    ... это вы так возражаете?
    вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте
    По вашей логике в абсолютной мощности Пул должен был легко добрать Погачара после подъёма, однако этого не случилось. Абсолютная мощность это про раздельщиков.

    No war!
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Комментарии

  • uran
    Главные особенности мужского М ... (5)
    uran-Фото
    Относительно классик все слишком прозаично: будут ли кто конкуренты Пулу. Все сильные гонцы заняты ГТ.
  • uran
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    uran-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    ... это вы так возражаете?
    вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте
    По вашей логике в абсолютной мощности Пул должен был легко добрать Погачара после подъёма, однако этого не случилось. Абсолютная мощность это про раздельщиков.
  • uran
    Патрик Лефевр: "Я пытался под ... (4)
    uran-Фото
    А Погачара с Вингегором он не собирался?
  • nightbuster33
    Милан - Турин-2024. Результаты (1)
    nightbuster33-Фото

    Луценко очень хотел выиграть.Перестарался,не нужно быть таким наивным, ловить каждое колесо и приглашать других работать. Брать в пример с эмиратов,которые положили на все и в итоге  в большинстве в призах.

  • MVDP
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    MVDP-Фото
    ВВА нет.
  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Shalam s Urala-Фото
    ... это вы так возражаете?
    вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте
  • Pedalpower
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: Pinkerton
    Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...
    У него только один вариант выиграть - топнуть со всей дури посреди Чипрессы, дальше уже не отпустят, а раньше негде
  • Pinkerton
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Pinkerton-Фото
    Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...
  • shain
    Патрик Лефевр: "Я пытался под ... (4)
    shain-Фото

    Тура Калифорнии и Тура Юты теперь не будет совсем?

     

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серафим
    Погачар к хитрости может добавить свою мощность

    оно конечно так. но к хитрости он может добавить лишь свою относительную мощность, в абсолютной он - почти статист. и вся его хитрость - избежать этот сюжет

    скажем, МВДП (на ноге) силён в обоих компонентах

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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