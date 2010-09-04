Тадей Погачар возглавит команду UAE Team Emirates на Милан - Сан-Ремо-2024

Тадей Погачар: «Хорошо знаю финальные подъёмы Милан-Сан-Ремо»

К 25 годам Тадей Погачар одержал победы на трёх из пяти классик, входящих в список Монументов велоспорта - на Туре Фландрии, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардии, которую выиграл трижды. Милан — Сан-Ремо, где словенский гонщик команды UAE Team Emirates стартует в четвёртый раз в карьере, пока ему не покорилась.

Впервые Тадей Погачар проехал эту классику в 2020 году и занял 12-е место, но на тот момент у него ещё не было побед ни на одном из Монументов. В 2022 году он занял на Милан-Сан-Ремо 5-е место, а в прошлом году стал 4-м. Этот сезон Тадей Погачар начал с победы на итальянской классике Страде Бьянке, которую выиграл второй раз в карьере.

На Милан — Сан-Ремо-2024 бороться за высокий результат помогут Алессандро Кови, Марк Хирши, Брэндон Макналти, Домен Новак, Диего Улисси и Тим Велленс.

Тадей Погачар: «Не мог бы просить лучшего старта сезона, какой получился у меня на Страде Бьянке. Команда выступала великолепно, уже достигнув высоких результатов, мы хотим продолжать в том же духе. Я с восторгом жду Милан — Сан-Ремо.

Гонка финиширует недалеко от моего дома в Монако, поэтому я хорошо знаю заключительную часть гонки и финальные подъёмы. Как мы видели раньше, эту классику выиграть труднее всего, она может завершаться разными вариантами. Конечно, мы разработаем план, чтобы шансы были наилучшими. Мы бы очень хотели одержать победу».