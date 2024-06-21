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Роман Барде завершит карьеру на шоссе в июне 2025 года

Роман Барде хочет завершить карьеру в велоспорте на шоссе на Критериуме Дофине-2025

 

 

33-летний французский велогонщик Роман Барде (Romain Bardet) продлил контракт с командой dsm-firmenich PostNL на 2025 год, но объявил, что завершит карьеру на шоссе в июне, а затем переключится на гравийные велогонки.

 

В этом году Роман Барде в последний раз в карьере стартует на Тур де Франс, где поднимался на вторую ступень подиума в 2016 году, становился 3-м в 2017, стал лучшим горным гонщиком в 2019, и выиграл в общей сложности шесть этапов.

 

Роман Барде завершит карьеру на шоссе в июне 2025 года

Photo (c) Team dsm-firmenich PostNL

 

 

Роман Барде планирует завершить карьеру профессионального шоссейного велогонщика на Критериуме Дофине-2025, в гонке, которая проходит по его родным дорогам. Когда будет поставлена точка в карьере на шоссе, Роман Барде отправится в новое приключение по гравийным дорогам во второй половине сезона. Это позволит ему сохранить спортивную форму, но в то же время проводить больше времени с семьёй.

 

Роман Барде пришёл в профессиональный велоспорт в 2012 году, став гонщиком команды AG2R La Mondiale. В ней он одержал 7 побед (в том числе на трёх этапах Тур де Франс, этапе Критериума Дофине). В цветах этой французской команды Роман Барде выступал до конца 2020 года, после чего перешёл в команду DSM.

 

С командой DSM он впервые в карьере проехал Джиро д’Италия, где в 2021 году занял 7-е место, в этом году финишировал 9-м на итальянском Гранд-туре. В 2022 году Роман Барде финишировал 6-м на Тур де Франс, повторив результат 2018 и 2014 годов.  

 

 В этом году Роман Барде показал лучший результат на классике - Монументе Льеж-Бастонь-Льеж - финишировал вторым, уступив лишь Тадею Погачару (UAE Team Emirates).

 

В 2022 году Роман Барде был удостоен международной премии “Fair Play” за то, что в тот  года на Льеж-Бастонь-Льеж прекратил борьбу в гонке, чтобы помочь получившему тяжёлую травму при падении Жулиану Алафилиппу.

 

 

Роман Барде завершит карьеру на шоссе в июне 2025 года

 

 

Роман Барде: «Мне очень понравилось работать с командой, поэтому для меня были только два варианта - либо продолжать выступать в команде, либо завершать карьеру. Я очень благодарен за прекрасные взаимоотношения, которые сложились у меня со всеми, кто работает в команде, и за доверие руководства. Я не был уверен, хочу ли продолжать карьеру в велоспорте. Но я чувствую, что могу вносить свой вклад, бороться за высокие результаты. Поэтому я счастлив, что мы будем работать вместе ещё один год, что попробуем добиться чего-то значительного.

 

Именно так я и мечтал закончить свою карьеру. Надеюсь, что мы с командой в 2025 году одержим несколько больших побед, особенно на Джиро. Мне хочется выиграть там этап, этой победы ещё нет в моём списке достижений.  Также я хочу отблагодарить команду результатом, выступая в этой гонке, где мы трижды стартовали вместе.

 

Я продолжу работать с молодыми гонщиками команды, помогу им становиться генеральщиками.

 

Моей последней велогонкой на шоссе станет Критериум Дофине-2025, так как это моя любимая гонка в календаре. Она очень горная, проходит рядом  с местом, где я живу. На этих дорогах я обычно много тренируюсь, поэтому нет лучше варианта для завершения моей карьеры на шоссе.

 

А потом я с радостью приму несколько новых вызовов и буду помогать команде в гравийных гонках. Для меня это станет переходным периодом. Но я приложу все силы на некоторых из гонок Кубка мира. Надеюсь хорошо выступить на Чемпионате мира по гравийным гонкам в Ницце в 2025 году».

 

Руди Кемна (Rudi Kemna), главный тренер команды dsm-firmenich PostNL: «Мы с огромным удовольствием работали с Романом несколько последних сезонов. Он настоящий профессионал, который всегда отдаёт все силы спорту, заряжая энергией окружающих. Роман - не только блестящий профессионал на велосипеде. Он с огромным желанием помогает всем вокруг. Он мудро и спокойно направляет молодых перспективных ребят, учит их бороться за генеральную классификацию. Мы рады, что сможем продолжать с ним работать в его финальный год на шоссе. Мы поддержим его в новом приключении в гравийных велогонках».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet dsm-firmenich PostNL

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