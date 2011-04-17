Роман Барде: "Критериум Дофине - идеальная гонка, чтобы подготовить команду к Тур де Франс-2017"

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Роман Барде стартует на Критериуме Дофине-2017
Роман Барде (Romain Bardet), 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale, вернётся в гонки после перерыва на Критериуме Дофине (Critérium du Dauphiné), который стартует 4 июня.
Photo © @romainbardet
Роман Барде - призёр Тур де Франс-2016, приедет на Критериум Дофине после 16-дневного высокогорного тренировочного лагеря, который команда провела в Испании, в Сьерра-Неваде. Однако, французский гонщик, который нацелен повторить свой результат на французском Гран-туре в этом году, лишился одного из помощников – Микаэль Шерель (Mikaël Chérel) упал на высокой скорости во время тренировки и получил трещину таза. На Критериуме Дофине Шереля заменит Жулиан Дюваль (Julian Duval).
В этом сезоне Роман Барде проехал 4 многодневных гонки. Он был снят с Париж-Ницца после 1-го этапа за то, что пользовался помощью технички во время погоне за порвавшимся пелотоном. На Вуэльте Каталонии финишировал 10-м, а на Туре Страны Басков – 15-м в общем зачёте, а также занял 6-е мест на Льеж-Бастонь-Льеж, классике, на которой завершил первую часть сезона.
Роман Барде: «Тренировки в Сьерра-Неваде прошли хорошо за исключением тяжёлого падения Микаэля Шереля. Но я надеюсь, что он снова будет скоро выступать вместе со мной.
В Испании мы проехали 1300 км, набор высоты составил 27 км. Этот тренировочный лагерь является важной частью сезона, как в смысле качества проведённой работы, так и в отношении отличной атмосферы, которая была в нашей группе гонщиков.
Критериум Дофине – важная гонка, последняя репетиция перед Тур де Франс. В прошлом году я получил великолепный опыт, заняв 2-е место в общем зачёте, где проиграл Крису Фруму (12 секунд). Но у меня также остались сожаления насчёт предпоследнего этапа Критериума прошлого года, если бы тогда в отрыве удалось набрать чуть больше секунд, результат был бы более впечатляющим.
Как и каждый год, на Критериуме Дофине всегда очень высокий уровень гонщиков, а маршрут 2017 года очень сложный. Нужна стратегия на каждый день, важно не упустить решающие отрывы.
Эта неделя – идеальная гонка, чтобы укрепить команду перед Тур де Франс и достичь значимых результатов».
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EL-Fenomeno
Страницы истории велоспорта: Д ... (1)
ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
1. Tom Dumoulin (Ned) 90:34:54
2. Nairo Quintana (Col) 0:31
3. Vincenzo Nibali (Ita) 0:40
А если брать разницу по времени между победителем (№1) и "серебряным призёром" (№2), которая составила на этой Джиро 31 секунду, то это 9-й показатель за всю историю гонки.
Рекорд остается за Джиро 1948, когда Манни выиграл у Чиччи ничтожные 11 секунд в генерале общего азчёта
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Dario
Винченцо Нибали - призер Джиро ... (25)
Полностью поддерживаю.
Так как болею за Вальверде тоже чуть более 13 лет (с Вуэльта-2003), то всегда считал его главной силой и одновременно слабостью: абсолютный универсализм. Он хорош в спринте, хорошо едет в горах, хорошо ездит разделки и это позволяет ему быть на виду практически на любой гонке, где он участвует. При этом эта же универсальность ему и помешала стать великим многодневщиком. Если ты хорош во всем, то скорее всего ты не лучший в каждом из этих видов. Всегда были гонщики, которые лучше ехали в горах или лучше ехали разделку. А на грандтурах, которые напичканы горными этапами и длинными разделками, это проявлялось ярче всего. Всегда близко, но только однажды первым (кстати, если я правильно помню, то в ту Вуэльту он не выиграл ни одного этапа).
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Velogonec
Том Дюмулин – первый голландец ... (58)
Цитата: Александра
Красивая победа Тома, на которую многие надеялись.
Интересно, что Том в основном пытался выдержать в горах, чтобы сохранить преимущество первой разделки. И, конечно, расчитывал на вторую. Иначе говоря, эта та тактика, которую многие не любят; ждать - терпеть, использовать слабость соперников. Вот Нибали за это ругали, я тоже ругала.) Почему же мы не корим Тома, а радуемсяего победе?
Возможно, ответ в том, что горняки-капитаны на этой Джиро как-то забыли, что гонка - это не только стратегия, тактика и реаьное распределение силы. Это еще и риск, азарт, вдохновение, умение пойти ва-банк. И все это мы увидели в исполнении Тома.
Вот за него болею и за Контадора!
Думаю разница еще и в том, что он ехал сам, стиль то похож на Фрума, но там привезли к середине горы в купейном вагоне и он разобрался, а Том иногда оставался в середине этапа один. Вот это и подкупает, характера ему не занимать. И он смог сделать практически не возможное, ему помогали бенилюксовские кепы из других команд, да они боролись и за свое, но в некоторых моментах, это была помощь, а не борьба за свой результат. По сути то что в прошлом году обещал сделать Уран, но не сделал, эти ребята сделали молча.
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tim147
Винченцо Нибали - призер Джиро ... (25)
Хочу сразу же отметить, что мои симпатии к Вальверде неизменны в течении последних 13 лет, и тем не менее я всегда считал, что генерал на гранд-турах не его профиль. Причины: 1. Разделка у Алехандро неплохая, но преимущества по отношению к конкурентам ему принести не может. 2. Горы он ездит очень даже недурно и способен выиграть горный финиш у любого, будь-то это Армстронг, Фрум или Контадор. Но привезти большие секунды и тем более минуты настоящим бигам в горах он не в состоянии /редкое исключение побег со Шмидом от Эванса на Мон-Ванту Дофине-2009/. 3. Как правило, на любом гранд-туре у Алехандро бывают кризисные дни или другие проблемы, когда он разом теряет все шансы на высшее место на подиуме. Вот почему я считаю его величайшим классиком, а не генеральщиком на гранд-туры.
Положа руку на сердце, Вуэльту 2009 года Вальверде выиграл благодаря стечению обстоятельств - тогда реальных соперников у него было всего четверо (Эванс, Бассо, Санчес и Родригес), из них Эванс потерял отличные шансы из-за прокола, Бассо после бана не был на ходу, Санчес чувствительно падал в начале гонки, ну а Пурито объективно всегда был слабее Вальверде. Так что ТдФ он может выиграть только в случае форс-мажорных обстоятельств сразу у трех-четырех фаворитов.
Что касается клуба "Кому за 30" - Вы назвали фамилии великих спортсменов из других видов спорта, однако относительно велоспорта есть только пока-что непоколебимая статистика, которую я и привел в предыдущем посте, С уважением
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0x5F375A86
Том Дюмулин – первый голландец ... (58)
Цитата: Александра
Я все время жалею, что во времена начала истории Великого Контадора не интересовалась велошоссе.
Считайте, что повезло, это было позорное кризисное время в истории велоспорта. Тогда элитные гонщики один за другим попадались на тяжелых допингах, порой их иза этого снимали прямо во время гонок, когда они были в желтом.
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0x5F375A86
Роман Барде: "Критериум Дофин ... (7)
Тоесть Барде теперь не "биг"? На прошлом дофине и туре он был единственным, кто навязывал серьезную борьбу Фруму.
На Дофине теперь часто едут на полную и претенденты на победу на туре. Раньше была легенда, что гонщик, победивший на критериуме, не сможет победить на туре, однако после того, как Фрум три раза сделал связку критериум+тур, от этой легенды ничего не осталось.
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