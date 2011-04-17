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Роман Барде: "Критериум Дофине - идеальная гонка, чтобы подготовить команду к Тур де Франс-2017"

Роман Барде стартует на Критериуме Дофине-2017

 

 

  Роман Барде (Romain Bardet), 26-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale, вернётся в гонки после перерыва на Критериуме Дофине (Critérium du Dauphiné), который стартует 4 июня.

 

 Photo © @romainbardet

 

  Роман Барде - призёр Тур де Франс-2016, приедет на Критериум Дофине после 16-дневного высокогорного тренировочного лагеря, который команда провела в Испании, в Сьерра-Неваде. Однако, французский гонщик, который нацелен повторить свой результат на французском Гран-туре в этом году, лишился одного из помощников – Микаэль Шерель (Mikaël Chérel) упал на высокой скорости во время тренировки и получил трещину таза. На Критериуме Дофине Шереля заменит Жулиан Дюваль (Julian Duval).

 

В этом сезоне Роман Барде проехал 4 многодневных гонки. Он был снят с Париж-Ницца после 1-го этапа за то, что пользовался помощью технички во время погоне за порвавшимся пелотоном. На Вуэльте Каталонии финишировал 10-м, а на Туре Страны Басков – 15-м в общем зачёте, а также занял 6-е мест на Льеж-Бастонь-Льеж, классике, на которой завершил первую часть сезона.

 

 

  Роман Барде: «Тренировки в Сьерра-Неваде прошли хорошо за исключением тяжёлого падения Микаэля Шереля. Но я надеюсь, что он снова будет скоро выступать вместе со мной.

 

  В Испании мы проехали 1300 км, набор высоты составил 27 км. Этот тренировочный лагерь является важной частью сезона, как в смысле качества проведённой работы, так и в отношении отличной атмосферы, которая была в нашей группе гонщиков.

 

  Критериум Дофине – важная гонка, последняя репетиция перед Тур де Франс. В прошлом году я получил великолепный опыт, заняв 2-е место в общем зачёте, где проиграл Крису Фруму (12 секунд). Но у меня также остались сожаления насчёт предпоследнего этапа Критериума прошлого года, если бы тогда в отрыве удалось набрать чуть больше секунд, результат был бы более впечатляющим.

 

  Как и каждый год, на Критериуме Дофине всегда очень высокий уровень гонщиков, а маршрут 2017 года очень сложный. Нужна стратегия на каждый день, важно не упустить решающие отрывы.

 

Эта неделя – идеальная гонка, чтобы укрепить команду перед Тур де Франс и достичь значимых результатов».

 

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 07:24 | Регистрация: 4.07.2011

    О Дофине!

    Всегда интересен и , неулеглись страсти по Джиро, как начинается "разогрев" перед ТдФ.

    С нетерпением жду этой, стоящей отдельно для меня, неделки горной.

  2. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 07:28 | Регистрация: 11.07.2015

    О Дофине!!

    как много в этом слове

    для сердца велогонщиков слилось.

    как много в нем отозвалось.

     

    и Фрум идущий по приборам,

    и Контадор,летящий в гору.

    проколы,радости,паденья.

    диванных зрителей волненья.

     

    прогнозы,споры,комментарии.

    гонцов тяжелые баталии.

    люблю тебя мой Дофине,

    и велоспорт живет во мне.

     

     

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
    1. Имя: Виталий

      vitali

      Сегодня, 09:26 | Регистрация: 17.04.2011

      Читая саму статью, даже не думал, что настроение может так значительно улучшиться

      В какой-то рекламе советуют начинать утро с чашечки кофе - эти люди просто не знакомы с Вашим литературно-велосипедным творчеством, Андрей!

      Менеджеры из АSO могут повысить рейтинги своих гонок, используя ваши четверостишия в качестве слоганов...

      Отдельный респект за Звезды Героя в ушах генсека.

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:28 | Регистрация: 27.07.2011

    чем мне не нравится Дофине это тем что биги идут не на 100% что естественно

    поэтому шанс для таких как Барде что то словить

    1. Имя: 0xF3759DF

      0x5F375A86

      Сегодня, 11:01 | Регистрация: 17.08.2015

      Тоесть Барде теперь не "биг"? На прошлом дофине и туре он был единственным, кто навязывал серьезную борьбу Фруму.
      На Дофине теперь часто едут на полную и претенденты на победу на туре. Раньше была легенда, что гонщик, победивший на критериуме, не сможет победить на туре, однако после того, как Фрум три раза сделал связку критериум+тур, от этой легенды ничего не осталось.

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:57 | Регистрация: 27.07.2011

    а с каких пор Барде стал бигом?

    или вы после тура 2014 Перо то же за бига приняли?

    1. Имя: Антоний

      Kreo69

      Сегодня, 13:48 | Регистрация: 13.04.2016

      Скажем так, Барде еще не в первом эшелоне генеральщиков, но уже и не во втором. Посмотрим, что он покажет на ТДФ17.

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Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Страницы истории велоспорта: Д ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
    1. Tom Dumoulin (Ned) 90:34:54
    2. Nairo Quintana (Col) 0:31
    3. Vincenzo Nibali (Ita) 0:40

    А если брать разницу по времени между победителем (№1) и "серебряным призёром" (№2), которая составила на этой Джиро 31 секунду, то это 9-й показатель за всю историю гонки.

    Рекорд остается за Джиро 1948, когда Манни выиграл у Чиччи ничтожные 11 секунд в генерале общего азчёта

  • Kreo69
    Роман Барде: "Критериум Дофин ... (7)
    Kreo69-Фото
    Скажем так, Барде еще не в первом эшелоне генеральщиков, но уже и не во втором. Посмотрим, что он покажет на ТДФ17.
  • rude_rider
    Роман Барде: "Критериум Дофин ... (7)
    rude_rider-Фото

    а с каких пор Барде стал бигом?

    или вы после тура 2014 Перо то же за бига приняли?

  • Dario
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (25)
    Dario-Фото
    Полностью поддерживаю.
    Так как болею за Вальверде тоже чуть более 13 лет (с Вуэльта-2003), то всегда считал его главной силой и одновременно слабостью: абсолютный универсализм. Он хорош в спринте, хорошо едет в горах, хорошо ездит разделки и это позволяет ему быть на виду практически на любой гонке, где он участвует. При этом эта же универсальность ему и помешала стать великим многодневщиком. Если ты хорош во всем, то скорее всего ты не лучший в каждом из этих видов. Всегда были гонщики, которые лучше ехали в горах или лучше ехали разделку. А на грандтурах, которые напичканы горными этапами и длинными разделками, это проявлялось ярче всего. Всегда близко, но только однажды первым (кстати, если я правильно помню, то в ту Вуэльту он не выиграл ни одного этапа).
  • Meilleur
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (25)
    Meilleur-Фото

    Любой ГТ выигрывается благодаря стечению обстоятельств. declare

  • 0x5F375A86
    Том Дюмулин – первый голландец ... (58)
    0x5F375A86-Фото
    Кармадрочерство - это плохо (извините, но это слово уже стало термином)
  • Velogonec
    Том Дюмулин – первый голландец ... (58)
    Velogonec-Фото
    Цитата: Александра
    Красивая победа Тома, на которую многие надеялись.
    Интересно, что Том в основном пытался выдержать в горах, чтобы сохранить преимущество первой разделки. И, конечно, расчитывал на вторую. Иначе говоря, эта та тактика, которую многие не любят; ждать - терпеть, использовать слабость соперников. Вот Нибали за это ругали, я тоже ругала.) Почему же мы не корим Тома, а радуемсяего победе?
    Возможно, ответ в том, что горняки-капитаны на этой Джиро как-то забыли, что гонка - это не только стратегия, тактика и реаьное распределение силы. Это еще и риск, азарт, вдохновение, умение пойти ва-банк. И все это мы увидели в исполнении Тома.
    Вот за него болею и за Контадора!
     
    Думаю разница еще и в том, что он ехал сам, стиль то похож на Фрума, но там привезли к середине горы в купейном вагоне и он разобрался, а Том иногда оставался в середине этапа один. Вот это и подкупает, характера ему не занимать. И он смог сделать практически не возможное, ему помогали бенилюксовские кепы из других команд, да они боролись и за свое, но в некоторых моментах, это была помощь, а не борьба за свой результат. По сути то что в прошлом году обещал сделать Уран, но не сделал, эти ребята сделали молча.
  • tim147
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (25)
    tim147-Фото

    Хочу сразу же отметить, что мои симпатии к Вальверде неизменны в течении последних 13 лет, и тем не менее  я всегда считал, что  генерал на гранд-турах не его профиль. Причины: 1. Разделка у Алехандро неплохая, но преимущества по отношению к конкурентам ему принести не может. 2. Горы он ездит очень даже недурно и способен выиграть горный финиш у любого, будь-то это Армстронг, Фрум или Контадор. Но привезти большие секунды и тем более минуты настоящим бигам в горах он не в состоянии /редкое исключение побег со Шмидом от Эванса на Мон-Ванту Дофине-2009/. 3. Как правило, на любом гранд-туре у Алехандро бывают кризисные дни или другие проблемы, когда он разом теряет все шансы на высшее место на подиуме. Вот почему я считаю его величайшим классиком, а не генеральщиком на гранд-туры. 

    Положа руку на сердце, Вуэльту 2009 года Вальверде выиграл благодаря стечению обстоятельств - тогда реальных соперников у него было всего четверо (Эванс, Бассо, Санчес и Родригес), из них Эванс потерял отличные шансы из-за прокола, Бассо после бана не был на ходу, Санчес чувствительно падал в начале гонки, ну а Пурито объективно всегда был слабее Вальверде. Так что ТдФ он может выиграть только в случае форс-мажорных обстоятельств сразу у трех-четырех фаворитов.

    Что касается клуба "Кому за 30" -  Вы назвали фамилии великих спортсменов из других видов спорта, однако относительно велоспорта есть только пока-что непоколебимая статистика, которую я и привел в предыдущем посте, С уважением

     

  • 0x5F375A86
    Том Дюмулин – первый голландец ... (58)
    0x5F375A86-Фото
    Цитата: Александра
    Я все время жалею, что во времена начала истории Великого Контадора не интересовалась велошоссе.

    Считайте, что повезло, это было позорное кризисное время в истории велоспорта. Тогда элитные гонщики один за другим попадались на тяжелых допингах, порой их иза этого снимали прямо во время гонок, когда они были в желтом.
  • 0x5F375A86
    Роман Барде: "Критериум Дофин ... (7)
    0x5F375A86-Фото
    Тоесть Барде теперь не "биг"? На прошлом дофине и туре он был единственным, кто навязывал серьезную борьбу Фруму.
    На Дофине теперь часто едут на полную и претенденты на победу на туре. Раньше была легенда, что гонщик, победивший на критериуме, не сможет победить на туре, однако после того, как Фрум три раза сделал связку критериум+тур, от этой легенды ничего не осталось.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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