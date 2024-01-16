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33-летний Роман Барде подумает о завершении карьеры в середине сезона

Роман Барде: «В прошлом сезоне выступал стабильно, но без искры»

 

 

33-летний французский велогонщик Роман Барде начинает третий сезон в команде dsm-firmenich PostNL. В предстоящем сезоне он собирается бороться за победу на этапах на Джиро д’Италия, чтобы войти в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров, а также в 11-й раз в карьере примет участие в Тур де Франс.

 

33-летний Роман Барде подумает о завершении карьеры в середине сезона

Photo (c) Team dsm-firmenich PostNL

 

 

В 2023 году Роман Барде не одержал побед, но финишировал в топ-10 в общем зачёте Париж-Ницца, занял 9-е место на Флеш Валлонь, 7-е место в общем зачёте Тура Романдии, 5-е - на Туре Швейцарии, выиграл вместе с командой командную гонку на  время на 1-м этапе Вуэльты Испании, где также на двух горных этапах финишировал в топ-3 из отрыва. Роман Барде завершил сезон на Ломбардии, где занял 11-е место.

 

Контракт Романа Барде с командой dsm-firmenich PostNL заканчивается в конце 2024 года, но французский гонщик в интервью L’Equipe, Eurosport и GCN сказал, что о возможном завершении карьеры подумает через полгода после начала сезона.

 

Роман Барде: «Вопрос открыт. Я всё ещё наслаждаюсь велоспортом, но сейчас я в том возрасте, когда должен оценивать, как идут дела. Не хочу быть тем парнем, который медленно, но верно скатывается вниз в рейтинге пелотона. Мне нужно убедиться, что смогу быть на высоте. Посмотрим, как всё будет развиваться в течение года.

 

Я уверен в команде, так что, вопрос о будущем открыт. Возможно, решу, что делать дальше, перед Тур де Франс. Пока хочу сконцентрироваться на первой части сезона. Понимаю, что это может быть мой последний год, но я могу и продолжить. На данный момент всё открыто.

 

Для меня важно найти новую роль, а не оставаться просто бывшим профессиональным велогонщиком. Будь то в велоспорте или вне его, я могу учиться, делать что-то, не связанное с велоспортом, даже если это означает начинать с нуля. Я люблю развиваться. Завершение карьеры станет самым большим вызовом в моей жизни.

 

Я выступал стабильно, хотя это сложно заметить, потому что первые пять мест занимают одни и те же сильные ребята. Я часто попадал в топ-10, хотя Тур сложился не так, как ожидал. Вуэльта была классной, но я в этом сезоне не добился того выступления, которого хотел. Не хватило небольшого ингредиента, который превратил бы результаты в победы.

 

После ковида я стал более уязвимым, чаще болею. Или это организм мне уже что-то говорит? Я не знаю. Прошлый сезон выступал стабильно, но чувствую, что мне не хватало искры.  

 

Я полностью сосредоточен на сезоне 2024 года, даю себе время до середины года, чтобы проверить, насколько справлюсь с теми жертвами, которые придётся принести, с теми 20 или около того днями, которые проведу дома с января по конец мая. Что получу взамен? Буду ли чувствовать себя живым?

 

Хотел бы выиграть этап Джиро перед тем, как закончу карьеру. Это было бы великолепно, хотя на Джиро у меня не много опыта. Я всего дважды участвовал в этом Гранд-туре и только один раз доехал до финиша.

 

 Меня переполняет энергия и преданность велоспорту, но уже сейчас я ищу способы направить эту энергию на что-то, что положительно скажется на велоспорте. Думаю о моделях привлечения крупных компаний в велоспорт для создания связи с бизнесом, что так хорошо получается в регби».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet dsm-firmenich PostNL

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