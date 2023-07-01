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Роман Барде сошёл с Тур де Франс-2023 с сотрясением мозга

Роман Барде получил сотрясение мозга при падении на 14-м этапе Тур де Франс-2023

 

 

Роман Барде (Romain Bardet) сошёл с Тур де Франс-2023 на 14-м этапе. 32-летний французский гонщик команды DSM-Firmenich упал на спуске, на скользком повороте за 126 км до финиша вместе с британским гонщиком команды EF Education EasyPost Джеймсом Шоу, который тоже сошёл с гонки. Велокоманда DSM-Firmenich сообщает, что помимо многочисленных ссадин врач зафиксировал признаки сотрясения мозга. В таких случаях гонку продолжать нельзя. К сожалению, медицинский осмотр подтвердил, что у Романа Барде сотрясение мозга.

 

Перед 14-м этапом Роман Барде шёл 12-м в общем зачёте Тур де Франс-2023.

 

Роман Барде сошёл с Тур де Франс-2023 с сотрясением мозга

 

 

Мэтт Уинстон, тренер команды dsm-firmenich: «Очень жаль вот так терять Романа, потому что он боец, он очень хотел продолжать бороться не только сегодня, но и на следующей неделе. Всегда трудно принимать такое решение во время гонки, но даже при малейших подозрениях дискуссия о возможном продолжении снимается. Роман должен был сойти ради своей безопасности. Мы все желаем ему и всем ребятам, которым пришлось покинуть Тур, скорейшего выздоровления. Теперь мы перегруппируемся и будем бороться за этапы».

 

Лауренс Каппелль (Laurens Kappelle), врач команды: «У Романа многочисленные повреждения кожи бедра, плеча и колена, плюс сотрясение мозга. Теперь важно, чтобы он полноценно отдохнул. В ближайшие дни будем внимательно следить за его состоянием, следуя протоколу действий при сотрясениях, прежде, чем делать следующие шаги».

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM-Firmenich Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Буду только рад за Астану.
    Думаю, Астана еще скажет своё слово, но, на третьей неделе.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    nightbuster33-Фото
    ...,а победит Техада.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Посмотрел составы, составил для себя (не претендую на лавры предсказателя, у меня это всегда плохо получается) расширенный список возможных победителей:

    Quentin Pacher
    Andrey Amador
    Alberto Bettiol
    Magnus Cort Nielsen
    Neilson Powless
    Rigoberto Uran
    Kasper Asgreen
    Remi Cavagna
    Mikel Landa
    Jack Haig
    Matej Mohoric
    Giulio Ciccone
    Mattias Skjelmose Jensen
    Juan Pedro Lopez
    Ben O'Connor
    Clément Berthet
    Benoit Cosnefroy
    Aurélien Paret-Peintre
    Silvan Dillier
    Søren Kragh Andersen
    Lilian Calmejane
    Georg Zimmermann
    Gorka Izagirre
    Matteo Jorgenson
    Michael Woods
    Guillaume Boivin
    Warren Barguil
    Tobias Halland Johannessen
    Pierre Latour
    Anthony Turgis

  • Velolife
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    Velolife-Фото

    Вчера Michal Kwiatkowski. Сегодня Carlos Rodriguez Cano. Сколько же можно?! ОбделятьTadej! Разрыв увеличился на секунду!

  • Kay82
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    Kay82-Фото
    тут уже есть один с аватаркой Контадор постоянно пишет что погги будет с майкой и в какой раз он после каждого этапа видит эту майку на Йонасе)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Заколхозят до последней горы, мне кажется. На ней и устроят разборки.
    Опять будет тяжелый отбор в отрыв. Отрыв будет большой. Отрыв возьмет. 
    А вот кто конкретно возьмет этот супер-этап? - вот что интересно!




  • collega2011
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    collega2011-Фото

    Это все эмоции .Они оба спортсмены,но прежде всего,они люди.Что будет завтра никто не знает.Все любят прогнозировать,но опять же все прогнозы исходят от фактора личного боления и личного восприятия.Выиграет Датчанин--болельщики Погачара будут в унынии,выиграет Словенец-будет с точностью наоборот.Но опять же недолго.Хлеба и Зрелищ!! Я очень спокойно к этому отношусь.Редко вступаю в споры .Вы обратились ко мне на Вы.Вот это самое главное--мы должны и мы стараемся быть взаимовежливыми.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    Гонщик-Фото

    Цитата: collega2011
    Погачар--тугодум,Погачар неможет признаться..dashПогачар-это Погачарион не глупее нас с Вамиdiablo
    Это вы по себе судите ? В команде есть спец обученные люди, которые думают и умеют это делать , а Погач должен крутить педали и стараться не поймать кризис , от которого никто не застрахован, сегодня он был на грани и испуганные глазки судорожно умоляли датчанина о пощаде ...

  • RVL
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    RVL-Фото
    Конечно неизвестно
  • uran
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (64)
    uran-Фото
    Не смотрел этап, из обсуждения видится: Погачар надорвал кишечки и поплыл, к тому же ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***, Вингегор отыграл 1 сек, и умный. Прелестно.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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