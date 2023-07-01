Роман Барде сошёл с Тур де Франс-2023 с сотрясением мозга

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 02:00
Роман Барде получил сотрясение мозга при падении на 14-м этапе Тур де Франс-2023
Роман Барде (Romain Bardet) сошёл с Тур де Франс-2023 на 14-м этапе. 32-летний французский гонщик команды DSM-Firmenich упал на спуске, на скользком повороте за 126 км до финиша вместе с британским гонщиком команды EF Education EasyPost Джеймсом Шоу, который тоже сошёл с гонки. Велокоманда DSM-Firmenich сообщает, что помимо многочисленных ссадин врач зафиксировал признаки сотрясения мозга. В таких случаях гонку продолжать нельзя. К сожалению, медицинский осмотр подтвердил, что у Романа Барде сотрясение мозга.
Перед 14-м этапом Роман Барде шёл 12-м в общем зачёте Тур де Франс-2023.
Мэтт Уинстон, тренер команды dsm-firmenich: «Очень жаль вот так терять Романа, потому что он боец, он очень хотел продолжать бороться не только сегодня, но и на следующей неделе. Всегда трудно принимать такое решение во время гонки, но даже при малейших подозрениях дискуссия о возможном продолжении снимается. Роман должен был сойти ради своей безопасности. Мы все желаем ему и всем ребятам, которым пришлось покинуть Тур, скорейшего выздоровления. Теперь мы перегруппируемся и будем бороться за этапы».
Лауренс Каппелль (Laurens Kappelle), врач команды: «У Романа многочисленные повреждения кожи бедра, плеча и колена, плюс сотрясение мозга. Теперь важно, чтобы он полноценно отдохнул. В ближайшие дни будем внимательно следить за его состоянием, следуя протоколу действий при сотрясениях, прежде, чем делать следующие шаги».
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