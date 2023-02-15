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Роман Барде: “Не думаю выступать в велогонках до 38 лет”

Роман Барде об отказе от мечты выиграть Тур де Франс и новых целях

 

 

  Роман Барде (Romain Bardet) начал 12-й сезон в карьере на французской велогонке Tour des Alpes Maritimes et du Var-2023. 32-летний французский велогонщик команды DSM, призёр Тур де Франс 2016 и 2017 годов, собирается в этом году вернуться на французский Гранд-тур. В прошлом году на Тур де Франс он финишировал 6-м в общем зачёте.

 

   Роман Барде отмечает, что отказался от мечты выиграть Тур де Франс, так как в эру Тадея Погачара это невозможно. О целях карьеры Роман Барде рассказал в интервью L’Equipe.

 

Роман Барде об отказе от мечты выиграть Тур де Франс и новых целях

 

  Роман Барде: «Фактически, я больше не думаю о победе на Тур де Франс. В прошлом году думал, что могу выиграть Джиро д’Италия, чувствовал, что способен на это. На Туре я больше не один из фаворитов, это очевидно. Я знаю, что когда нахожусь на пике формы, могу победить Джея Хиндли и Ричарда Карапаса. Но с Тадеем Погачаром не тот случай. Если однажды мне удастся сбросить его в высоких горах на Туре, тем лучше, но я не зацикливаюсь на этой идее.

 

  Я понимаю, что моя карьера находится в финальной фазе. Осознаю, что она движется к концу, потому что не вижу себя выступающим в гонках до 38 лет».

 

  Роман Барде отметил, что теперь среди его целей победа на этапе Джиро д’Италия, которая позволит ему войти в ряд гонщиков с победами на этапах всех трёх Гранд-туров, а также, по крайней мере, одна попытка побороться за генеральную классификацию на Тур де Франс:

 

  «Если возможно, цель - подиум Тура. Я трижды был 6-м, но это никому не интересно».

 

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet DSM

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Комментарии

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Думал,что один единственный,кто финишировал в группе был Зейтц,выглядел так внушительно сверху.А оказался самый маленький-Харольд Лорез. Ай-да молодец

  • patar
    Разочарование Илана Ван Вильде ... (4)
    patar-Фото
    Имеется ввиду, что ван вилдер поднял руки, а магнус корт швырнул велосипед. И на тумбочке руки поднял второй.
  • tds
    Разочарование Илана Ван Вильде ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Meridale
    Хороший урок в начале карьеры. Руки лучше поднимать уже стоя на тумбочке.
    ?
  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2023. Этап 3 (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я этот коммент писал к Андалусии ,имея ввиду три победы эмиратов. Но после того как шапку темы исправили мой коммент перекочевал сюда.

    А здесь ,ну что сказать ,если завтра Ганна грамотно пройдет этап, то на разделке он выиграет и тур.

  • nightbuster33
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Весь астанинский молодняк легли костьми.Каким был наставник,такими будут и гонцы. Очень жаль.

  • Esperus2006
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Батя молодец, жаль снова не победа, но тройки из отрывов регулярно берет
  • Виктор Сироткин
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    о, статья переопубликовалась на моих глазах. А комментарий, который был после неё не восстановлился. Выяснилось, что комментариев было два. Админ ошибся с названием гонки и вырезал ту неверную новость.

    Помню, как Tim Wellens на этом подъёме выигрывал в прошлый раз. Сейчас пересмотрел, оказывается он там побеждал в 2019 и 2018

  • старт-шоссе 82
    Волта Алгарве-2023. Этап 3 (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Подряд три победы от одной команды, круто, что тут сказать.

  • Meridale
    Разочарование Илана Ван Вильде ... (4)
    Meridale-Фото

    Хороший урок в начале карьеры. Руки лучше поднимать уже стоя на тумбочке.

  • SportSpirit
    Марк Хирши пропустит два месяц ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Прорывной TDF-2020 и.... никакой мистики, просто болезни и травмы после "внезапного тайного" перехода в UAE. 

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