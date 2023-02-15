Роман Барде: “Не думаю выступать в велогонках до 38 лет”

Роман Барде об отказе от мечты выиграть Тур де Франс и новых целях

Роман Барде (Romain Bardet) начал 12-й сезон в карьере на французской велогонке Tour des Alpes Maritimes et du Var-2023. 32-летний французский велогонщик команды DSM, призёр Тур де Франс 2016 и 2017 годов, собирается в этом году вернуться на французский Гранд-тур. В прошлом году на Тур де Франс он финишировал 6-м в общем зачёте.

Роман Барде отмечает, что отказался от мечты выиграть Тур де Франс, так как в эру Тадея Погачара это невозможно. О целях карьеры Роман Барде рассказал в интервью L’Equipe.

Роман Барде: «Фактически, я больше не думаю о победе на Тур де Франс. В прошлом году думал, что могу выиграть Джиро д’Италия, чувствовал, что способен на это. На Туре я больше не один из фаворитов, это очевидно. Я знаю, что когда нахожусь на пике формы, могу победить Джея Хиндли и Ричарда Карапаса. Но с Тадеем Погачаром не тот случай. Если однажды мне удастся сбросить его в высоких горах на Туре, тем лучше, но я не зацикливаюсь на этой идее.

Я понимаю, что моя карьера находится в финальной фазе. Осознаю, что она движется к концу, потому что не вижу себя выступающим в гонках до 38 лет».

Роман Барде отметил, что теперь среди его целей победа на этапе Джиро д’Италия, которая позволит ему войти в ряд гонщиков с победами на этапах всех трёх Гранд-туров, а также, по крайней мере, одна попытка побороться за генеральную классификацию на Тур де Франс:

«Если возможно, цель - подиум Тура. Я трижды был 6-м, но это никому не интересно».