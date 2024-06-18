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Эган Берналь: “Если стартую на Тур де Франс-2024, хочу финишировать как можно выше в общем зачёте”

Эган Берналь рассказал, что на 8-м этапе Тура Швейцарии-2024 у него был плохой день

 

 

Эган Берналь, продолжающий набирать форму после травмы, занял 4-е место на Туре Швейцарии-2024. Он потерял третье место в общем зачёте по итогам финальной индивидуальной гонке на время 8-го этапа, где проиграл 1 минуту 30 секунд победителю этапа Жуану Алмейде (UAE Team Emirates). В общем зачёте по итогам гонки 27-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers спустился на четвёртое место, проиграв Маттиасу Скельмосе (Lidl-Trek) 10 секунд.

 

После финиша Тура Швейцарии-2024 Эган Берналь признался, что на 8-й этап пришёлся его плохой день в гонке.

 

Эган Берналь: “Если стартую на Тур де Франс-2024, хочу финишировать как можно выше в общем зачёте”

 

 

Эган Берналь: «Эта гонка всегда тяжёлая, но, считаю, что в этом выпуске мы шли особенно быстро на всех подъёмах. Уровень соперников был очень высок, и, конечно, для нас это была хорошая тренировка перед следующими гонками».

 

Команда INEOS Grenadiers пока не объявляла состав на Тур де Франс-2024. Во время Тура  Швейцарии-2024 Эган Берналь в интервью L’Equipe так сказал о своём возможном участии в Большой Петле: «Всё зависит от того, поеду я Тур или нет. Но если стартую на нём, то хочу бороться за генеральную классификацию, хочу финишировать в ней как можно выше. Но если на первых этапах потеряю пять или шесть минут, тогда пересмотрю свои цели».

 

Нидерландский журналист и велосипедист Тейс Зонневельд (Thijs Zonneveld) в подкасте Het Wiel подвёл итог Тура Швейцарии-2024 и отметил, что, по его мнению, Эган  Берналь вернул прежнюю мощность, но уровень соперников за время его восстановления сильно вырос.

 

Тейс Зонневельд: «У меня было ощущение, что Алмейда немного сильнее Йейтса. Если бы это была трёхнедельная гонка, думаю, Алмейда бы выиграл. На последних этапах он был очень силён. Йейтсу же просто удалось удержаться, но такова гонка.

 

Я очень рад, что Берналь вернулся на хороший уровень. Конечно, это чудо после такого падения. Есть Берналь до падения и Берналь после него. Ему не повезло, что велоспорт за эти годы после его победы на Туре развивался так быстро.

 

Я, действительно, считаю, что он может выжимать ту же мощности, как и в годы своей славы, а, возможно, даже ещё больше. Просто сейчас едут намного быстрее, особенно с приходом Тадея Погачара, Йонаса Вингегора, Ремко Эвенепула и подобных ребят. Это началось с 2020 года. Уровень невероятно вырос и в смысле универсальности».

 

В этом году Эган Берналь набрал 41 гоночный день, финишировал 7-м на Париж-Ницца-2024, поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Каталонии-2024, вошёл в топ-10 на Туре Романдии, финишировал 4-м на Туре Швейцарии.

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (43)
    VeloVelo-Фото
    Это очень высоко. Нормальный человек такое не проедет.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024. Презентация ... (43)
    VeloVelo-Фото
    Помню +40 на Туре лет 15 назад. Это казалось очень страшным.Но, поскольку было сухо, всё обошлось.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Velolive, спасибо за обзор.

  • JetRevel
    Тур де Франс-2024: Цифры и чис ... (9)
    JetRevel-Фото
    Предполагаю, что первая неделя станет бенефисом Рэмко(потом сойдёт из за кОвида как обычно и да, если поедет ОИ то 100% сойдёт) Поги и Пошло должны выкатывается с 14 го -15 по идее (если Погги поедет раньше и выиграет,самое время звонить Ленсу и договариваться на шоу с Опрой) Винни не понятно как будет готов,в соцсетях конечно всё ок,но по факту не понятно.Остальные это гарнир к основному блюду, интересно Арабы смогут повторить прошлогодний успех Юмбы) Скучно не должно быть, главное чтобы целые все доехали
  • Astanaforever
    Предварительные составы команд ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Вспоминайте Фрумма после травмы. Все. Приехал, так и не восстановился. А Берналь? Примерно так же. Уже третий год еле еле входит в кондицию. А Ару после операции так и не пришел в себя. Не думаю, что Вингегор что то сможет показать на туре стоящее. Думаю, что вообще не выйдет на старт. Не успеет он восстановиться, да и нет гоночных дней после травмы вообще. Это прежде всего люди, а потом спортсмены. Да и волшебников на сегодня тоже не существует в природе.Буду рад ошибиться. Так, что или Погачар или Роглич. Готовь Словения национальные марши.
  • ittrainbow
    Предварительные составы команд ... (12)
    ittrainbow-Фото

    велошоссе - спорт суровый и не очень богатый

     

    новый спонсор Висмы вряд ли был бы счастлив если бы команда не поборовшись за Джиро скипнула бы еще и Тур

     

    Тадей к примеру тоже регулярно ездил на Тур ОАЭ который в целом в плане подготовки нафиг не упал с таймингом климатом и рельефом

  • AlexaaSha
    Предварительные составы команд ... (12)
    AlexaaSha-Фото
    Складывается идеальная ситуация еще и для Роглича, по-сути, последний его шанс выиграть ТДФ. В такой ситуации спортсмен часто показывает свой максимум. Так что, если не будет форс-мажора, 1 - Роглич, 2 - Погачар, 3 - Евенпул тоже вполне вероятно. Роглич давно заслужил такую победу. (В каком состоянии будет Вингегор - не представляю; в идеальном, субъективно, он - лучший многодневщик, но, в этом году, видимо, ему суждено вернуться за победой на Вуэльту.)
  • Гонщик
    Предварительные составы команд ... (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: василий
    Кеву может помешать в основном Филепсен многих хороших спринтеров не будет

    Кэв стал Сэром, Sir Cav, будет рвать на абсолютный рекорд в истории как никогда в своей карьере.
    Стал и что ? Шансы на этап мизерные , но они есть при определённых условиях , массовом завале основных спринтеров перед спринтом к примеру ... Все понимают что это из области фантастики .



    Цитата: dyneema
    Да ну нафиг... Если с таким составом Погги не возьмёт Тур, тогда уж не знаю, что ещё надо... Погачар, Роглич, Винегор -- подиум. Именно так. Всё таки у Роглича есть гоночные дни, а у Йонаса -- серьезная травма в сезоне.
    А они его типа на аркане будут тащить ? Погу на третьей неделе разорвут , может и раньше . 

  • dyneema
    Предварительные составы команд ... (12)
    dyneema-Фото
    Да ну нафиг... Если с таким составом Погги не возьмёт Тур, тогда уж не знаю, что ещё надо... Погачар, Роглич, Винегор -- подиум. Именно так. Всё таки у Роглича есть гоночные дни, а у Йонаса -- серьезная травма в сезоне.
  • Николай Н.
    Яспер Филипсен нацелен на борь ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Конечно жаль будет если эта пара развалится. З ними было интересно наблюдать.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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