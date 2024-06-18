Эган Берналь: “Если стартую на Тур де Франс-2024, хочу финишировать как можно выше в общем зачёте”

Эган Берналь рассказал, что на 8-м этапе Тура Швейцарии-2024 у него был плохой день

Эган Берналь, продолжающий набирать форму после травмы, занял 4-е место на Туре Швейцарии-2024. Он потерял третье место в общем зачёте по итогам финальной индивидуальной гонке на время 8-го этапа, где проиграл 1 минуту 30 секунд победителю этапа Жуану Алмейде (UAE Team Emirates). В общем зачёте по итогам гонки 27-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers спустился на четвёртое место, проиграв Маттиасу Скельмосе (Lidl-Trek) 10 секунд.

После финиша Тура Швейцарии-2024 Эган Берналь признался, что на 8-й этап пришёлся его плохой день в гонке.

Эган Берналь: «Эта гонка всегда тяжёлая, но, считаю, что в этом выпуске мы шли особенно быстро на всех подъёмах. Уровень соперников был очень высок, и, конечно, для нас это была хорошая тренировка перед следующими гонками».

Команда INEOS Grenadiers пока не объявляла состав на Тур де Франс-2024. Во время Тура Швейцарии-2024 Эган Берналь в интервью L’Equipe так сказал о своём возможном участии в Большой Петле: «Всё зависит от того, поеду я Тур или нет. Но если стартую на нём, то хочу бороться за генеральную классификацию, хочу финишировать в ней как можно выше. Но если на первых этапах потеряю пять или шесть минут, тогда пересмотрю свои цели».

Нидерландский журналист и велосипедист Тейс Зонневельд (Thijs Zonneveld) в подкасте Het Wiel подвёл итог Тура Швейцарии-2024 и отметил, что, по его мнению, Эган Берналь вернул прежнюю мощность, но уровень соперников за время его восстановления сильно вырос.

Тейс Зонневельд: «У меня было ощущение, что Алмейда немного сильнее Йейтса. Если бы это была трёхнедельная гонка, думаю, Алмейда бы выиграл. На последних этапах он был очень силён. Йейтсу же просто удалось удержаться, но такова гонка.

Я очень рад, что Берналь вернулся на хороший уровень. Конечно, это чудо после такого падения. Есть Берналь до падения и Берналь после него. Ему не повезло, что велоспорт за эти годы после его победы на Туре развивался так быстро.

Я, действительно, считаю, что он может выжимать ту же мощности, как и в годы своей славы, а, возможно, даже ещё больше. Просто сейчас едут намного быстрее, особенно с приходом Тадея Погачара, Йонаса Вингегора, Ремко Эвенепула и подобных ребят. Это началось с 2020 года. Уровень невероятно вырос и в смысле универсальности».

В этом году Эган Берналь набрал 41 гоночный день, финишировал 7-м на Париж-Ницца-2024, поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Каталонии-2024, вошёл в топ-10 на Туре Романдии, финишировал 4-м на Туре Швейцарии.