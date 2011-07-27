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Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 1-е и 2-е места Адама Йейтса и Жуана Алмейды  на 5-м этапе Тура Швейцарии-2024

 

 

Адам Йейтс одержал победу на 5-м этапе Тура Швейцарии-2024, выиграв в жёлтой майке лидера после сольной атаки на финальном подъёме (10,2 км с 8%). Его товарищ по команде UAE Team Emirates Жуан Алмейда финишировал вторым после того, как просеял группу, развёз своего капитана для финальной атаки, выпал, но сумел восстановиться и обойти соперников.

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 

23-летний датский гонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе не выдержал темп, задаваемый Жуаном Алмейдой, и выпал за 6 км до вершины.  За 3,8 км в лидирующей группе остались лишь Адам Йейтс и Жуан Алмейда, Эган Берналь (INEOS Grenadiers), Энрик Мас (Movistar) и Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech).

 

Когда Жуан Алмейда завершил свою смену за 1,7 км до вершины, Адам Йейтс атаковал. Эган Берналь сразу сел ему на колесо, но не смог долго выдерживать скорость британского гонщика. Затем закрыть просвет попробовал Энрик Мас, за которым сел Эган Берналь. Им это удалось через 300 м, но за 900 м до финиша Эган Берналь выпал, а ещё через несколько десятков метров и Энрик Мас не смог сохранять темп Йейтса. В то время как 31-летний британский гонщик команды UAE Team Emirates ехал к первой в карьере победе на этапе Тура Швейцарии, Жуан Алмейда добрал и проехал Эгана Берналя и Энрика Маса, сбросив Мэттью Риччителло.   Португальский гонщик финишировал через 5 секунд после своего капитана. Тройку лучших на этапе замкнул 27-летний колумбийский гонщик Эган Берналь, финишировавший через 16 секунд после Адама Йейтса.

 

По итогам этапа Эган Берналь поднялся на третью строчку в генеральной классификации, где первые два места занимают Адам Йейтс и Жуан Алмейда.

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 

 

 

 

Адам Йейтс: «Очень сильное выступление. Жуан задал безумную скорость на финальной части подъёма, после того, как сначала INEOS  на двух первых подъёмах пыталась на нас надавить, и нам пришлось реорганизоваться. Все в нашей команде в великолепной форме и предельно мотивированы. У нас отличная позиция в общем зачёте - мы вдвоём занимаем два первых места».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Швейцарии-2024

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates UAE Team Emirates Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:43 | Регистрация: 27.07.2011

    кароче лучшим был Жуан..

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Комментарии

  • rude_rider
    Адам Йейтс — победитель 5 этап ... (1)
    rude_rider-Фото

    кароче лучшим был Жуан..

  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    vova-55-Фото
    Отличные горняки и многодневщики Йейтс, Алмейда и Аюсо могут претендовать на подиум на Туре, но ни как не могут претендовать на итоговую победу.
    При всем уважении к Адаму, он выиграл сегодня у Гонсалема всего 5 секунд.
    Это хорошая победа, но даже над такими соперниками у Адама нет доминирования.
  • error
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    error-Фото
    Я не про то Миш, что "не работали", а про то што "не сработали"... я не очь верю в то что Аюсо, Йейтс и Алмейда горят желанием быть доместиками... а в Висме которая их победила в прошлом году был монолит.. Винни.. и все.. без энтузиастов.
  • motte
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    Цитата: error
    На прошлом Туре те же самые были... но не очень то слаженно работали.

    Серёжа, Тадей был сырой после травмы...Буйных много, но нету вожаков... Вот и был разброд в команде.

  • maxxxx
    Тур Бельгии-2024. Этап 2 (1)
    maxxxx-Фото

    И такого Мерлира пока еще нет в предварительном составе на тур. Все под Ремко. Сомнительно

  • svan
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    svan-Фото
    как бы и Роглич не начал отваливаться от Ейтса с Алмейдой
  • Невозмутимый
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    Невозмутимый-Фото
    Сдаётся мне, что Власов будет бесполезен на ТдФ для Роглича, потому что с такими доместиками у Погачара Власов будет отваливаться ещё до того как он понадобится Рогличу
  • error
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    error-Фото
    На прошлом Туре те же самые были... но не очень то слаженно работали.
  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    nightbuster33-Фото
    Завтра Йетц дает одну майку(горох) на прокат Луценко,чтобы все майки присутствовали в гонке.
  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    Astanaforever-Фото
    Эмираты долбят всех по всем фронтам. Однозначно на туре будут самыми сильнейшими по составу. Если оруженосцы Тадея берут два подиума в отсутствия самого, то что будет на туре о-го-го? ! Только форс мажоры остановят Погачара и его команду. Однозначно.

    Берналя с возвращением в большие гонки! Молодец!

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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