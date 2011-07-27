Адам Йейтс — победитель 5 этапа Тура Швейцарии-2024

1-е и 2-е места Адама Йейтса и Жуана Алмейды на 5-м этапе Тура Швейцарии-2024

Адам Йейтс одержал победу на 5-м этапе Тура Швейцарии-2024, выиграв в жёлтой майке лидера после сольной атаки на финальном подъёме (10,2 км с 8%). Его товарищ по команде UAE Team Emirates Жуан Алмейда финишировал вторым после того, как просеял группу, развёз своего капитана для финальной атаки, выпал, но сумел восстановиться и обойти соперников.

23-летний датский гонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе не выдержал темп, задаваемый Жуаном Алмейдой, и выпал за 6 км до вершины. За 3,8 км в лидирующей группе остались лишь Адам Йейтс и Жуан Алмейда, Эган Берналь (INEOS Grenadiers), Энрик Мас (Movistar) и Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech).

Когда Жуан Алмейда завершил свою смену за 1,7 км до вершины, Адам Йейтс атаковал. Эган Берналь сразу сел ему на колесо, но не смог долго выдерживать скорость британского гонщика. Затем закрыть просвет попробовал Энрик Мас, за которым сел Эган Берналь. Им это удалось через 300 м, но за 900 м до финиша Эган Берналь выпал, а ещё через несколько десятков метров и Энрик Мас не смог сохранять темп Йейтса. В то время как 31-летний британский гонщик команды UAE Team Emirates ехал к первой в карьере победе на этапе Тура Швейцарии, Жуан Алмейда добрал и проехал Эгана Берналя и Энрика Маса, сбросив Мэттью Риччителло. Португальский гонщик финишировал через 5 секунд после своего капитана. Тройку лучших на этапе замкнул 27-летний колумбийский гонщик Эган Берналь, финишировавший через 16 секунд после Адама Йейтса.

По итогам этапа Эган Берналь поднялся на третью строчку в генеральной классификации, где первые два места занимают Адам Йейтс и Жуан Алмейда.

Адам Йейтс: «Очень сильное выступление. Жуан задал безумную скорость на финальной части подъёма, после того, как сначала INEOS на двух первых подъёмах пыталась на нас надавить, и нам пришлось реорганизоваться. Все в нашей команде в великолепной форме и предельно мотивированы. У нас отличная позиция в общем зачёте - мы вдвоём занимаем два первых места».