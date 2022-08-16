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Эган Берналь вернётся в гонки на Туре Дании-2022

Эган Берналь возвращается в гонки на Туре Дании-2022 через 8 месяцев после травмы

 

 

  Через 8 месяцев после инцидента на тренировке в Колумбии и полученных в результате серьёзных травм  Эган Берналь возвращается в гонки. 25-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers 16 августа выйдет на старт Тура Дании-2022.

 

 

Эган Берналь вернётся в гонки на Туре Дании-2022

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers сообщает, что Эган Берналь добился значительного прогресса в восстановлении благодаря полной сосредоточенности и самоотверженности и помощи врачей. Медики команды в эти выходные оценили состояние гонщика и разрешили Берналю снова участвовать в гонках.

 

  Эган Берналь: «После всего, что со мной случилось в январе, настал момент, которого так долго ждал – я смогу снова выступать в гонке с моими товарищами по команде. Не хватает слов, чтобы описать, насколько трудными для меня были последние 8 месяцев и физически, и морально. Навсегда запомню этот путь, который я прошёл, как и поддержка, которую получил от семьи, моей девушки, команды INEOS и от всех болельщиков.

 

  Мы, люди, полагаемся друг на друга в трудные времена. Мне такая помощь понадобилась в этом году, не хватает слов благодарности для всех, кто был со мной рядом все эти месяцы. Эта бесценная поддержка мотивировала меня каждый день упорно работать ради возвращения в гонки. От всего сердца благодарю всех».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «Восстановление Эгана длилось долго, оно продолжится благодаря врачам и программе физической поддержки. Мы всегда были ориентированы на качество выступления, а не просто появление в гонке. Вся семья INEOS Grenadiers гордится Эганом и рада, что благодаря решимости и приложенным усилиям он вернулся в атмосферу соревнований, к которым так стремился».

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers Тур Дании

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