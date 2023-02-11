Эган Берналь пропустит Вуэльту Андалусии-2023 из-за травмы колена

Эган Берналь не успел восстановиться после травмы колена и не выйдет на старт Вуэльты Андалусии-2023

Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила, что Эган Берналь не выйдет на старт испанской пятидневной велогонки Вуэльта Андалусии-2023, так как не до конца восстановился после травмы колена, которую получил во время падения на Вуэльте провинции Сан-Хуан. 26-летний колумбийский велогонщик из-за боли в левом колене сошёл на последнем этапе аргентинской гонки, а затем отказался от участия в чемпионате Колумбии.

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В интервью Cyclingnews представитель команды INEOS Grenadiers сказал: «После падения Эгана в Сан-Хуане его левое колено ещё не на 100% готово к гонкам. Нет смысла рисковать восстановлением, хотя Эган очень хочет выступать. Мы настроены оптимистично, он вернётся в гонки в течение следующих двух недель».

Во время Вуэльты провинции Сан-Хуана Эган Берналь говорил, что его первой целью является Париж-Ницца-2023.