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Эган Берналь пропустит Вуэльту Андалусии-2023 из-за травмы колена

Эган Берналь не успел восстановиться после травмы колена и не выйдет на старт Вуэльты Андалусии-2023

 

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила, что Эган Берналь не выйдет на старт испанской пятидневной велогонки Вуэльта Андалусии-2023, так как не до конца восстановился после травмы колена, которую получил во время падения на Вуэльте провинции Сан-Хуан. 26-летний колумбийский велогонщик  из-за боли в левом колене сошёл на последнем этапе аргентинской гонки, а затем отказался от участия в чемпионате Колумбии.

 

 Photo © Getty Images Sport/INEOS Grenadiers

 

  В интервью Cyclingnews представитель команды INEOS Grenadiers сказал: «После падения Эгана в Сан-Хуане его левое колено ещё не на 100% готово к гонкам. Нет смысла рисковать восстановлением, хотя Эган очень хочет выступать. Мы настроены оптимистично, он вернётся в гонки в течение следующих двух недель».

 

 Во время Вуэльты провинции Сан-Хуана Эган Берналь говорил, что его первой целью является Париж-Ницца-2023.

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Теги к статье: Вуэльта Андалусии Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

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