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Эган Берналь готовится к сезону 2023 года

Эган Берналь: “Боритесь за свои цели, не важно, далеко вы от них или близко”

 

 

  Эган Берналь усиленно готовится к старту сезона 2023 года, тренируясь даже в непогоду. В соцсетях колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers опубликовал видео, где он едет под сильным ливнем за мотоциклом, которым управляет его отец. Недавно Эган Берналь назвал отца своим «ангелом-хранителем».

 

Эган Берналь готовится к сезону 2023 года

 

Эган Берналь готовится к сезону 2023 года

 

Эган Берналь готовится к сезону 2023 годаЭган Берналь готовится к сезону 2023 года

 

 

  Эган Берналь: «Не мне вам говорить, но если у вас есть цель, не важно, в каких вы условиях, насколько близко или далеко от этой цели, боритесь ради её достижения! Как бы плохо не было, вы будете в гармонии с самим собой, а это самое важное».

 

  В Strava Эган Берналь выложил данные семичасовой тренировки за 6 декабря, во время которой преодолел 270,22 км со средней скоростью 38,5 км/ч. В этот день Берналь поехал тренироваться с товарищем по команде Брэндоном Риверой и испанским гонщиком Оскаром Севильей, который давно живёт в Колумбии.

 

  Спортивный директор команды INEOS Grenadiers Маттео Тозатто в интервью La Gazzetta dello Sport говорил, что первой гонкой Эгана Берналя почти точно станет аргентинская велогонка Вуэльта провинции Сан-Хуан:

 

  «Эгану необходимо тренировать выносливость, войти в ритм гонок, поэтому он снова будет набирать форму через короткие пяти- или шестидневные гонки – Волта Алгарве, Рута дель Соль, Валенсиана или Тур ОАЭ».

 

  Эган Берналь, которому 13 января исполнится 26 лет, весь прошлый сезон восстанавливался после тяжёлой травмы, полученной в начале года, за 2022 год он набрал 11 гоночных дней и завершил сезон 15 сентября. Вуэльта провинции Сан-Хуан, велогонка категории 2. Pro, стартует 22 января.

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:47 | Регистрация: 22.09.2020

    удачи ему, будет интереснно за ним понаблюдать на ТД, он именно тот кто составить конкуренцию Погачару и Винегору

  2. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 06:26 | Регистрация: 14.02.2016

    "если у вас есть цель" - занимайтесь её достижением и "вы будете в гармонии с самим собой, а это самое важное".

    Об этом почти никто не говорит, но это и есть единственная правильная модель поведения в этой жизни: Когда человек занимается вопросами, важными именно для него (например, своей мечтой), он обретает гармонию.

    В большинстве случаев жизнь современного человека состоит из реакции на обстоятельства, которые искусственно создаёт социум, чтобы провоцировать этого человека на его реакции.

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Эган Берналь готовится к сезон ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    "если у вас есть цель" - занимайтесь её достижением и "вы будете в гармонии с самим собой, а это самое важное".

    Об этом почти никто не говорит, но это и есть единственная правильная модель поведения в этой жизни: Когда человек занимается вопросами, важными именно для него (например, своей мечтой), он обретает гармонию.

    В большинстве случаев жизнь современного человека состоит из реакции на обстоятельства, которые искусственно создаёт социум, чтобы провоцировать этого человека на его реакции.

  • Ернат
    Эган Берналь готовится к сезон ... (2)
    Ернат-Фото

    удачи ему, будет интереснно за ним понаблюдать на ТД, он именно тот кто составить конкуренцию Погачару и Винегору

  • uran
    Куинн Симмонс: ”Хорошо выступа ... (2)
    uran-Фото
    Логично, тот кто в первые дни вламывает потом будет просаживаться.
  • Earl57
    Карлос Родригес: “Если в 2023 ... (1)
    Earl57-Фото

    А было бы интересно на Тур де Франс сравнить Карлоса Родригеса и его оппонента на Авенире Тобиаса Йоханнессена. Габриэль Раш, работавший с Родригесом в Инеосе и перешедший в Uno-X, говорит что потенциал Тобиаса больше чем у Родригеса. И у Йоханнессена есть качества, которых нет у Родригеса.

    Тобиас позже Карлоса перешел в элиту и выступает за проконтинентальную команду, поэтому его знают значительно хуже. И норвежец отказался от всех приглашений в большие команды, коих было три или четыре. Сказал, что конечно хочет в Мировой тур, но только с Uno-X. Еще говорит, что не торопится.

    Тобиаса называют неограненным алмазом. Который после огранки имеет все шансы превратиться в сверкающий бриллиант.

    Ну и было бы интересно сравнить на Туре этих двоих и Пидкока... У Пидкока и Йоханнессена разница в возрасте всего три недели. 

  • Shalam s Urala
    Куинн Симмонс: ”Хорошо выступа ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    было-б здоровско собрать всех лесорубов в одной команде!

  • Freejazz
    Велокоманда B&B Hotels – KTM н ... (1)
    Freejazz-Фото

    Там ещё и у женщин был неплохой состав - Кордон-Раго, Хоскин, Киссенхоффер (ей похоже с вело не везет и опять в науку возвращаться надо).

  • motte
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    motte-Фото
    Роглич никак не восстановится после операции, Берналь есть огромный вопрос.
    Эта Джиро ремкина.
    Старый лис Лефевр чует это и хорохорится как обычно-:)
  • Sezar
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Sezar-Фото

    Надеюсь, на Джиро будут серьезные ребята типа Роглича или Берналя. А то будет неинтересно.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    Earl57-Фото
    18 км и Аренсман осилит, а вот как Ремко от него в горах будет отрываться - это уже интересней.
    От Юмбо либо Роглич будет, либо Фосс, от которого Ремко уже "оторвался" на ЧМ. Да и относительно ВВА еще ничего не решено...
  • StVano
    Ремко Эвенепул о диете, тренир ... (11)
    StVano-Фото
    Наверное, кто-то считает его "пенсионером", кого то останавливает запрашиваемая сумма контракта, а кто-то не верит в его очередной взлёт на ТДФ...

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