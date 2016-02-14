Эган Берналь: “Боритесь за свои цели, не важно, далеко вы от них или близко”

Эган Берналь усиленно готовится к старту сезона 2023 года, тренируясь даже в непогоду. В соцсетях колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers опубликовал видео, где он едет под сильным ливнем за мотоциклом, которым управляет его отец. Недавно Эган Берналь назвал отца своим «ангелом-хранителем».

Эган Берналь готовится к сезону 2023 года

Эган Берналь: «Не мне вам говорить, но если у вас есть цель, не важно, в каких вы условиях, насколько близко или далеко от этой цели, боритесь ради её достижения! Как бы плохо не было, вы будете в гармонии с самим собой, а это самое важное».

В Strava Эган Берналь выложил данные семичасовой тренировки за 6 декабря, во время которой преодолел 270,22 км со средней скоростью 38,5 км/ч. В этот день Берналь поехал тренироваться с товарищем по команде Брэндоном Риверой и испанским гонщиком Оскаром Севильей, который давно живёт в Колумбии.

Спортивный директор команды INEOS Grenadiers Маттео Тозатто в интервью La Gazzetta dello Sport говорил, что первой гонкой Эгана Берналя почти точно станет аргентинская велогонка Вуэльта провинции Сан-Хуан:

«Эгану необходимо тренировать выносливость, войти в ритм гонок, поэтому он снова будет набирать форму через короткие пяти- или шестидневные гонки – Волта Алгарве, Рута дель Соль, Валенсиана или Тур ОАЭ».

Эган Берналь, которому 13 января исполнится 26 лет, весь прошлый сезон восстанавливался после тяжёлой травмы, полученной в начале года, за 2022 год он набрал 11 гоночных дней и завершил сезон 15 сентября. Вуэльта провинции Сан-Хуан, велогонка категории 2. Pro, стартует 22 января.