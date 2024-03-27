Микель Ланда и Эган Берналь — призёры Вуэльты Каталонии-2024

Микель Ланда и Эган Берналь на подиуме Вуэльты Каталонии-2024

34-летний Микель Ланда, который едет вторую гонку в составе команды Soudal Quick Step, стал первым за 15 лет баскским гонщиком, финишировавшим на подиуме Вуэльты Каталонии. 27-летний колумбийский велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь впервые после травмы, полученной в 2022 году, поднялся на подиум велогонки Мирового тура.

Микель Ланда уверенно прошёл все горные этапы Вуэльты Каталонии-2024, на которых вошёл в топ-3, и со 2-го этапа удерживал вторую позицию в генеральной классификации, в итоге проиграв победителю, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 3:41. Эган Берналь сумел подняться в призовую тройку благодаря атаке на королевском горном 6-м этапе и завершил гонку с отставанием в 5:03 от Тадея Погачара.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Микель Ланда: «Я очень доволен этим выступлением. Перед стартом не знал, чего ждать от этой гонки, но с первого дня чувствовал себя хорошо. Я рад, что смог продемонстрировать форму на тяжёлых подъёмах и хорошо выступить в генеральной классификации. Мы старались бороться за общий зачёт и за победы на этапах. Хотя было трудно, это нас не остановило. Мы приложили все силы. Я благодарю моих товарищей по команде за то, что так мощно работали.

Второй в общем зачёте — мой лучший результат в этой гонке. И то, что я добился его в 34 года, даёт мне уверенность перед Туром Страны Басков, лучшей гонки в мире. Не могу дождаться, когда поеду её с «Волчьей стаей» всего через неделю. Надеюсь, смогу там помочь Ремко показать хороший результат».

Эган Берналь: «Я просто счастлив. Очень горжусь командой и собой. Неделя была запредельно тяжёлой, но в итоге мы выступили хорошо. Подиум был целью команды. Но я был реалистом, учитывая, как я набираю форму, понимал, что мне будет трудно бороться за подиум. Однако я всё равно о нём думал! Команда с самого начала работала, нацеливаясь на эту задачу. Спасибо всем, мы добились цели. Невероятно снова стоять на подиуме гонки Мирового тура».