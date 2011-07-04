Даниэль Мартинес и Эган Берналь представят Колумбию в шоссейных гонках на Олимпиаде в Париже-2024

Федерация велоспорта Колумбии выбрала Дани Мартинеса и Эгана Берналя для участия в групповой гонке на шоссе на Олимпийских играх-2024 в Париже

27-летний велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь и 28-летний велогонщик Bora-hansgrohe Даниэль Мартинес будут представлять Колумбию в групповой гонке на шоссе на Олимпийских играх-2024 в Париже. Чемпион Колумбии в индивидуальной гонке на время Даниэль Мартинес также примет участие в гонке с раздельным стартом. В женской групповой гонке на шоссе Колумбию представит Паула Патиньо (Paula Patiño), выступающая в команде Movistar.

В заявлении Федерации велоспорта Колумбии говорится: «Среди прочих критериев, которые мы учитывали, выбрав Паулу, Даниэля и Эгана для выступления на Олимпийских играх в Париже-2024, был технический анализ рейтинга UCI за последние два года, участие в главных гонках Мирового тура в 2023 и 2024 сезонах, результаты на национальных чемпионатах по шоссейному велоспорту в 2021, 2022, 2023 и 2024 сезонах. Мы также анализировали трассу, по которой пройдут соревнования в столице Франции.

Паула Патиньо, выступающая в команде Movistar, в этом сезоне выиграла групповую гонку Чемпионата Колумбии. Она выступала на прошлых Олимпийских играх в Токио, где заняла 22-е место, что стало лучшим в истории результатом для нашей страны в групповой шоссейной гонке на Олимпиаде».

29-летний Фернандо Гавирия представит Колумбию в омниуме на треке. В 2015 и 2016 году он становился чемпионом мира в омниуме, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял 4-е место в этой дисциплине.