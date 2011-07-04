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Даниэль Мартинес и Эган Берналь представят Колумбию в шоссейных гонках на Олимпиаде в Париже-2024

Федерация велоспорта Колумбии выбрала Дани Мартинеса и Эгана Берналя для участия в групповой гонке на шоссе на Олимпийских играх-2024 в Париже

 

Даниэль Мартинес и Эган Берналь представят Колумбию в шоссейных гонках на Олимпиаде в Париже-2024

 

 

27-летний велогонщик команды INEOS Grenadiers Эган Берналь и 28-летний велогонщик Bora-hansgrohe Даниэль Мартинес будут представлять Колумбию в групповой гонке на шоссе на Олимпийских играх-2024 в Париже. Чемпион Колумбии в индивидуальной гонке на время Даниэль Мартинес также примет участие в гонке с раздельным стартом.  В женской групповой гонке на шоссе Колумбию представит Паула Патиньо (Paula Patiño), выступающая в команде Movistar.

 

В заявлении Федерации велоспорта Колумбии говорится: «Среди прочих критериев, которые мы учитывали, выбрав Паулу, Даниэля и Эгана для выступления  на Олимпийских играх в Париже-2024,  был технический анализ рейтинга UCI за последние два года, участие в главных гонках Мирового тура в 2023 и 2024 сезонах, результаты на национальных чемпионатах по шоссейному велоспорту в 2021, 2022, 2023 и 2024 сезонах. Мы также анализировали трассу, по которой пройдут соревнования в столице Франции.

 

Паула Патиньо, выступающая в команде Movistar, в этом сезоне выиграла групповую гонку Чемпионата Колумбии. Она выступала на прошлых Олимпийских играх в Токио, где заняла 22-е место, что стало лучшим в истории результатом для нашей страны в групповой шоссейной гонке на Олимпиаде».

 

29-летний Фернандо Гавирия представит Колумбию в омниуме на треке. В 2015 и 2016 году он становился чемпионом мира в омниуме, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял 4-е место в этой дисциплине.

 

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Теги к статье: Даниэль Мартинес Daniel Martinez Bora-hansgrohe Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers Олимпийские игры-2024 Олимпиада Париж-2024 Olympic games Paris-2024 групповая шоссейная гонка

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:14 | Регистрация: 4.07.2011

    Немного не в  тему, но связано с Британией: Кэв , по слухам, Сэром стал-:)

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Комментарии

  • rude_rider
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    rude_rider-Фото

    имхо португалец 

  • svan
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    svan-Фото
    А кто из лидеров сильнее в разделке на 8 этапе?
  • motte
    Даниэль Мартинес и Эган Бернал ... (1)
    motte-Фото

    Немного не в  тему, но связано с Британией: Кэв , по слухам, Сэром стал-:)

  • Крайний
    На Тур де Франс-2024 опробуют ... (5)
    Крайний-Фото

    На каком основании удален мой комментарий 

    старательно и последовательно выхолащивают дух соперничества, саму борьбу

     

    Потрудитесь публично и аргументированно объяснить!

  • rude_rider
    Жуан Алмейда — победитель 6 эт ... (3)
    rude_rider-Фото

    ну прям Фрум и Вигго .. Альмейде надо было еще и генерал забрать..

  • vova-55
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    vova-55-Фото
    Отличные горняки и многодневщики Йейтс, Алмейда и Аюсо могут претендовать на подиум на Туре, но ни как не могут претендовать на итоговую победу.
    При всем уважении к Адаму, он выиграл сегодня у Гонсалема всего 5 секунд.
    Это хорошая победа, но даже над такими соперниками у Адама нет доминирования.
  • error
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    error-Фото
    Я не про то Миш, что "не работали", а про то што "не сработали"... я не очь верю в то что Аюсо, Йейтс и Алмейда горят желанием быть доместиками... а в Висме которая их победила в прошлом году был монолит.. Винни.. и все.. без энтузиастов.
  • motte
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    motte-Фото

    Цитата: error
    На прошлом Туре те же самые были... но не очень то слаженно работали.

    Серёжа, Тадей был сырой после травмы...Буйных много, но нету вожаков... Вот и был разброд в команде.

  • maxxxx
    Тур Бельгии-2024. Этап 2 (1)
    maxxxx-Фото

    И такого Мерлира пока еще нет в предварительном составе на тур. Все под Ремко. Сомнительно

  • svan
    Тур Швейцарии-2024. Этап 5 (9)
    svan-Фото
    как бы и Роглич не начал отваливаться от Ейтса с Алмейдой

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