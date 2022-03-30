Эган Берналь примет участие в виртуальной велогонке ‘Ride with Egan’

Эган Берналь проведёт виртуальную велогонку ‘Ride with Egan’

В знак благодарности за поддержку во время восстановления после травмы колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь 2 апреля приглашает всех болельщиков-велолюбителей принять участие в виртуальной велогонке ‘Ride with Egan’, организованной на платформе Zwift.

С момента инцидента на дороге прошло чуть больше двух месяцев, а победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия Эган Берналь уже вернулся в седло велосипеда и выезжает тренироваться по дорогам в окрестностях своего дома в Колумбии.

Зарегистрироваться для участия в виртуальной велогонке можно здесь.

Эган Берналь: «Для меня это происшествие и последствия было и остаётся самым большим вызовом в жизни. Последние несколько недель мечтал вернуться на велосипед, и у меня это получилось уже так быстро после инцидента. Не передать словами, каким счастливым себя чувствую.

Но я не могу участвовать в гонках, мне не хватает болельщиков, их поддержки и энергии, которую они мне давали. Поэтому мне хочется, чтобы как можно больше болельщиков присоединились ко мне в эту субботу на Zwift, чтобы вместе со мной проехать один час».