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Эган Берналь примет участие в виртуальной велогонке ‘Ride with Egan’

Эган Берналь проведёт виртуальную велогонку ‘Ride with Egan’

 

Эган Берналь примет участие в виртуальной велогонке ‘Ride with Egan’

 

 

  В знак благодарности за поддержку во время восстановления после травмы колумбийский велогонщик команды Ineos Grenadiers Эган Берналь 2 апреля приглашает всех болельщиков-велолюбителей принять участие в виртуальной велогонке ‘Ride with Egan’, организованной на платформе Zwift. 

 

С момента инцидента на дороге прошло чуть больше двух месяцев, а победитель Тур де Франс и Джиро д’Италия Эган Берналь уже вернулся в седло велосипеда и выезжает тренироваться по дорогам в окрестностях своего дома в Колумбии.

 

Зарегистрироваться для участия в виртуальной велогонке можно здесь.

 

  Эган Берналь: «Для меня это происшествие и последствия было и остаётся самым большим вызовом в жизни. Последние несколько недель мечтал вернуться на велосипед, и у меня это получилось уже так быстро после инцидента. Не передать словами, каким счастливым себя чувствую.

 

  Но я не могу участвовать в гонках, мне не хватает болельщиков, их поддержки и энергии, которую они мне давали. Поэтому мне хочется, чтобы как можно больше болельщиков присоединились ко мне в эту субботу на Zwift, чтобы вместе со мной проехать один час».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers

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Комментарии

  • velodoctor
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    velodoctor-Фото

    Шикарная развязка. 

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну що ж маленькую или "младшую" Фландрию МВДП взял, 3 апреля значит ждём от голландца большой победы на БОЛЬШОЙ гонке...всё-таки монумент и серебро 2021 хочется сменить (снова) на золото 2022, но там уже будет ВВА, который заХочет взять реванш за 2020 год.

    Цитата: MVDP
    Пидкок озверина принял?

    Главное что с животом у малОго уже всё в порядке, а сила в ногах была и есть/остается.

  • дрокер
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    дрокер-Фото
    Кампенартс понравился, атаканул несколько раз даже просвет был, но не отпустили
  • motte
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    motte-Фото

    Завал отсек тадея, а так бы не факт матье, но бы не канает. 

  • allb46
    Петер Саган пропустит Тур Флан ... (8)
    allb46-Фото
    Саган, последние четыре года заметно сдал, все началось после развода с женой, крепкий тыл это главное для любого спортсмена, а он свой тыл "профукал" как и остатки карьеры, и французы откажутся от него в 2023.
  • sergejdriver
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    sergejdriver-Фото
    Я бы даже сказал Вон Дор Поло
  • Николай Н.
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Вон дер Пул вернулся, да ещё как, очень красиво.

  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Примерно десять-двенадцать гонщиков и делают погоду в гонках, в каждой гонке можно сказать. Остальные поедают крошки с барского стола. Вот собрать их в одну команду, смогут ли у них кто то, что то забрать ? МВДП видимо хорошо отдохнул во время травмы. Две гонки берет в легкую .
  • Gorn9k
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Gorn9k-Фото
    Лефевр значит приехал, на обочине стоял у трассы, а эти даже в десятку не залезли(
  • Gorn9k
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Gorn9k-Фото
    Глубоко сидел перед протяжкой СКАЙ

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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