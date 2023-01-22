Эган Берналь сошёл с 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 из-за боли в колене

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:40
Эган Берналь сошёл во время 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023
Эган Берналь сошёл с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2023 через 18 км после старта 6 этапа. Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила, что 26-летний колумбийский гонщик был вынужден покинуть гонку из-за боли в левом колене, которое он травмировал, упав на 1-м этапе. После королевского горного 5 этапа аргентинской гонки Эган Берналь шёл 4-м в общем зачёте и хотел продолжать гонку.
Photo © Getty Images Sport/INEOS Grenadiers
Велокоманда INEOS Grenadiers: «Эган Берналь неохотно сошёл с Вуэльты провинции Сан-Хуан из-за боли в левом колене, которая возникла после того, как он попал в завал на 1-м этапе гонки».
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