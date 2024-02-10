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Амори Капьо — победитель 4 этапа Тура Омана-2024

Амори Капьо выиграл спринт, Финн Фишер-Блек вернул майку лидера на 4-м этапе Тура Омана-2024

 

 

30-летний бельгийский велогонщик команды Arkéa - B&B Hotels Амори Капьо (Amaury Capiot) одержал победу на 4-м этапе Тура Омана-2024. Он выдержал финальный подъём на укороченном из-за погоды этапе, опередив в спринте 26-летнего нидерландского гонщика команды Astana Qazaqstan Иде Шеллинга (Ide Schelling). Победа имеет особое значение для Амори Капьо, так как в прошлом году травма не позволила ему выступать большую часть сезона. 

 

22-летний новозеландский велогонщик команды UAE Team Emirates Финн Фишер-Блек вернул майку лидера Тура Омана-2024 благодаря 3 бонусным секундам, выигранным на вершине подъёма за 10,8 км до финиша.

 

Амори Капьо — победитель 4 этапа Тура Омана-2024

 

Амори Капьо — победитель 4 этапа Тура Омана-2024

 

 

Амори Капьо: «В прошлом году у меня был очень сложный сезон, но прошлое - это прошлое. Сейчас я смотрю вперёд. Я начал с подиума на Muscat Classic, который меня самого немного удивил и придал уверенности. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые невероятно отработали на меня на этом этапе. Эта победа принадлежит и им.

 

Я видел, что мы пересекли черту почти одновременно, но у меня промелькнула мысль, что я выиграл. Я чуть-чуть отпраздновал, но предпочёл дождаться фотофиниша, чтобы праздновать по-настоящему.

 

Мне было ясно, что мне надо держаться в первых рядах, чтобы иметь возможность побороться в спринте за победу. Последние 5 км был подъём, который почти меня убил. Обрадовался, когда я увидел  красный флаг. Счастлив, что выиграл, горжусь командой. Этот успех важен и для команды Arkéa - B&B Hotels и для меня».

 

Иде Шеллинг: «Начало сезона стало настоящей проверкой системы, на однодневке «Маскат Классик» я был близок к тому, чтобы удержаться в первой группе, но в итоге мне этого не удалось. Тогда я немного переусердствовал, и в следующие дни у меня не было хорошего ощущения в ногах. Сегодня, к счастью, я почувствовал себя немного лучше, и я рад тому, что это сразу же принесло результат».

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Теги к статье: Амори Капьо Amaury Capiot Тур Омана-2024 Tour of Oman-2024 велогонка категории 2.Pro

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Комментарии

  • sashaney
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    sashaney-Фото

    Риго в одно лицо спас эту команду. Это я прочитал в книге Д.Воутерса. Только за одно это его стоит уважать.

  • Esperus2006
    Тур Омана-2024. Этап 4 (2)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Вот тебе и астанинские спринтеры в деле. Пошли результаты
    Там не спринтеры были, а после холмов разборки

    Здоровья дофига у него, чуть не выиграл, очень рано пошел
  • error
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (1)
    error-Фото

    Составчик приличный был пелотона.

    Тратник походу в хорошей форме.

    Но Лоскано конечно красавчик! Рад за него и за Мувиков.

  • greyshark
    Победа Ойера Ласкано, прокол В ... (1)
    greyshark-Фото

    покажите, кто-нибудь, ван арту гвоздь, он сильно удивится

  • AzaKonta
    Тур Омана-2024. Этап 4 (2)
    AzaKonta-Фото
    Вот тебе и астанинские спринтеры в деле. Пошли результаты
  • Shalam s Urala
    Александр Власов о своих возмо ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Власов понимает что значит для туровских планов Боры приход Роглича. и точно в курсе планов Боры на себя самого. и вряд-ли такой дурачёк, что будет барагозить против очевидной иерархии

    и высказался он адекватно ситуации. что, конечно, никак не отменит дежурные пинки местных экспердов

    Власов пока без громких побед, но это успешный и стабильный гонщик, в усишном рейтинге он постоянно в верхней десятке-двадцатке. а в первой сотне там всего-то трое наших (45 и 56)

  • BaTman
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    BaTman-Фото

    Смотрю вело с 2011, Уран - один из вдохновителей велоспорта. Как бы он не выступал, это oldschool во всём и он прекрасен.

  • VeloVelo
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Слежу за Уран-Ураном с 2006 года.
    Моё Большое Уважение этому парню.

  • lazhu
    Финн Фишер-Блек — победитель 2 ... (1)
    lazhu-Фото

    так финн или новозеландец? biggrin

  • Esperus2006
    Ригоберто Уран завершит карьер ... (5)
    Esperus2006-Фото
    Один из последних, если не последних, кто был в моей любимой игре на ПСП: PCM 2007 вроде бы года . Остальные все завершили уже

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