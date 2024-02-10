Амори Капьо — победитель 4 этапа Тура Омана-2024

Амори Капьо выиграл спринт, Финн Фишер-Блек вернул майку лидера на 4-м этапе Тура Омана-2024

30-летний бельгийский велогонщик команды Arkéa - B&B Hotels Амори Капьо (Amaury Capiot) одержал победу на 4-м этапе Тура Омана-2024. Он выдержал финальный подъём на укороченном из-за погоды этапе, опередив в спринте 26-летнего нидерландского гонщика команды Astana Qazaqstan Иде Шеллинга (Ide Schelling). Победа имеет особое значение для Амори Капьо, так как в прошлом году травма не позволила ему выступать большую часть сезона.

22-летний новозеландский велогонщик команды UAE Team Emirates Финн Фишер-Блек вернул майку лидера Тура Омана-2024 благодаря 3 бонусным секундам, выигранным на вершине подъёма за 10,8 км до финиша.

Амори Капьо: «В прошлом году у меня был очень сложный сезон, но прошлое - это прошлое. Сейчас я смотрю вперёд. Я начал с подиума на Muscat Classic, который меня самого немного удивил и придал уверенности. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые невероятно отработали на меня на этом этапе. Эта победа принадлежит и им.

Я видел, что мы пересекли черту почти одновременно, но у меня промелькнула мысль, что я выиграл. Я чуть-чуть отпраздновал, но предпочёл дождаться фотофиниша, чтобы праздновать по-настоящему.

Мне было ясно, что мне надо держаться в первых рядах, чтобы иметь возможность побороться в спринте за победу. Последние 5 км был подъём, который почти меня убил. Обрадовался, когда я увидел красный флаг. Счастлив, что выиграл, горжусь командой. Этот успех важен и для команды Arkéa - B&B Hotels и для меня».

Иде Шеллинг: «Начало сезона стало настоящей проверкой системы, на однодневке «Маскат Классик» я был близок к тому, чтобы удержаться в первой группе, но в итоге мне этого не удалось. Тогда я немного переусердствовал, и в следующие дни у меня не было хорошего ощущения в ногах. Сегодня, к счастью, я почувствовал себя немного лучше, и я рад тому, что это сразу же принесло результат».