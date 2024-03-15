Альберто Беттиоль — победитель велогонки Милан-Турин-2024

Альберто Беттиоль: «Не ожидал, что буду ехать так долго и так быстро»

30-летний итальянский велогонщик команды EF Education EasyPost Альберто Беттиоль одержал победу на престижной велогонке Милан-Турин (Milano-Torion), которая в этом году прошла в 105-й раз. Для Альберто Беттиоля это пятая в карьере и первая более чем за год победа, а для итальянской гонки это первая с 2015 года победа итальянского велогонщика.

Альберто Беттиоль выиграл Милан-Турин-2024 из сольного отрыва, в который уехал, атаковав в одиночку за 30 км на первом из подъёмов. Максимальное преимущество итальянского гонщика команды EF Education EasyPost составляло 45 секунд, но за 3км до финиша от него осталось лишь 8 секунд.

Группа из 15 преследователей, в которой численное преимущество было у команд Bora-hansgrohe (пять гонщиков) и UAE Team Emirates (три гонщика), не смогла организовать слаженную работу, когда Альберто Беттиоль был в пределах видимости и, казалось, досягаемости. В итоге итальянский велогонщик удержал минимальное преимущество в 7 секунд и отпраздновал победу. Для команды Джонатана Воутерса EF Education EasyPost это вторая победа на Милан-Турин, в 2019 году гонку выиграл Майкл Вудс.

19-летний швейцарский гонщик, новобранец команды UAE Team Emirates Ян Кристен попытался в одиночку закрыть просвет за Альберто Беттиолем, и финишировал вторым. Его товарищ по команде Марк Хирши занял третье место, а ещё один гонщик UAE Team Emirates Диего Улисси, побеждавший на Милан-Турин в 2013 году, занял 4-е место.

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Альберто Беттиоль: «Не ожидал, что буду ехать так быстро и так долго. Думал, те, кто позади меня, ответят на атаку. Но в итоге мне пришлось терпеть самому.

Не планировал так сильно мучиться на этой гонке. Очень горжусь, что выиграл Милан-Турин, одну из легендарных и самых красивых гонок в мире. Все гонщики мечтают внести своё имя в список победителей этой гонки. Я благодарен организаторам за то, что они изменили маршрут так, что он мне подошёл. В предыдущие годы финиш в подъём Суперга был для меня слишком трудным, а равнинные финалы были скроены под спринтеров.

Сегодняшние два подъёма напомнили мне Чипрессу и Поджио, хотя это ничего не меняет для меня перед Милан-Сан-Ремо, потому что не считаю себя одним из фаворитов.

Совсем не ожидал, что смогу сегодня уехать в одиночку. Я попробовал атаковать за 30 км до финиша, потому что хотел проверить, как идёт нога после Тиррено-Адриатико и перед Милан-Сан-Ремо. Большой просвет сделать не смог и подумал, что ко мне переложатся Марк Хирши или Диего Улисси. Но они не приехали. А техничка команды находилась слишком далеко позади, и я не слышал ничего кроме криков по радио.

Поэтому я просто поехал оставшуюся часть как разделку, думал, что если не сработает, то помогу Марейну ван дер Бергу, который является современным спринтером, умеет выживать на подъёмах. Худший сценарий, что мой отрыв просто станет хорошей тренировкой для Милан-Сан-Ремо. На последних десяти километрах мне было очень тяжело из-за встречного ветра.

На такой дистанции менее 180 км только подъёмы могли бы достаточно сильно разорвать пелотон на несколько групп. Я собирался атаковать на втором подъёме, но увидел шанс на первом. Когда в современном велоспорте почти всё время побеждают гонщики из двух одних и тех же команд, такую возможность как сегодня упускать было нельзя. Для меня и всего итальянского велоспорта эта победа - хороший знак.

Эта победа очень важна для команды, она даёт уверенность перед следующими гонками».

Чарли Вегелиус (Charly Wegelius), главный спортивный директор команды EF Education EasyPost: «Один из наших планов и состоял в том, чтобы Альберто уезжал в одиночку. Мы хотели очень сильно осложнить гонку, чтобы избавиться от чистых спринтеров.

Был вариант - увеличить темп, но пелотон сделал это за нас. Другой наш сценарий предусматривал, что Марейн будет ждать спринта, если останется большая группа, или же Альберто попробует пораньше. Правда, я не ожидал, что он атакует настолько рано. Но он проехал великолепно. Довольно быстро создал большой просвет, так как сразу поехал на высокой скорости.

В группе находились пять гонщиков Bora, мы понимали, что уехать будет тяжело, особенно при том, что до финальных четырёх километров был встречный ветер. Мы также понимали, что чем ближе к финалу, тем нерешительнее будет действовать группа, никто не захочет работать на других. Мы надеялись, что они не смогут организовать погоню. К счастью, так и получилось».

Ян Кристен: «Мы хорошо проехали гонку, но Альберто Беттиоль был сегодня сильнее. Поэтому я и Марк Хирши должны быть довольны вторым и третьим местами. Я впервые на подиуме профессиональной велогонки. Для меня это особенный момент. Хотя мы приехали сюда за победой. В финале сильно тянули гонщики Bora-hansgrohe, я ждал идеального момента, чтобы попробовать атаковать. Возможно, ждал слишком долго. Я атаковал, но этого оказалось недостаточно. Беттиоль заслужил победу».

Марк Хирши: «Восстанавливаться после Тиррено-Адриатико пришлось очень недолго, но Милан-Турин - подходящая для меня гонка. Мы попробовали выиграть её вместе с командой. Второе, третье и четвёртое места - хороший результат, но не тот, на который мы рассчитывали. Мы ждали, что Bora-hansgrohe сократит разрыв, но у них просто не получилось. Они потеряли мощность, но не просили нас о помощи. В группе у них было пять человек. Ян атаковал, а потом я слишком поздно попытался догнать Беттиоля. Он был сегодня сильнейшим. Моя следующая цель - помогать Тадею Погачару выиграть Милан-Сан-Ремо».