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Андреас Крон – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2021 после релегации Руя Кошты

Руй Кошта релегирован за нарушение прямолинейности в спринте на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

 

  23-летний датский велогонщик команды Lotto Soudal Андреас Крон (Andreas Kron) стал победителем 6-го этапа Тура Швейцарии-2021 после релегации 34-летнего португальского гонщика Руя Кошты (UAE Team Emirates), который первым пересёк линию финиша.

 

На коротком 6-м этапе с прохождением перевалов Готтард (8,5 км с 7,2%) и Лукманир (18 км с 5,6%) после многочисленных атак вперёд уехал большой отрыв из 42 гонщиков, в числе которых было несколько гонщиков команды UAE Team Emirates – Райан Гиббонс, Марк Хирши, Давид Де Ла Крус и Руй Кошта.

 

Давид Де Ла Крус в одиночку атаковал за 40 км до финиша и первым прошёл перевал Лукманир, но не удержал преимущества до финиша. Атаки из отрыва сформировали за 6,5 км новый отрыв, в который уехали Руй Кошта, Андреас Крон и 30-летний австрийский гонщик команды Bahrain-Victorious Херман Пернштайнер (Hermann Pernsteiner), которые в итоге разыграли этап.

 

Руй Кошта релегирован за нарушение прямолинейности в спринте на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

Руй Кошта релегирован за нарушение прямолинейности в спринте на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

Руй Кошта релегирован за нарушение прямолинейности в спринте на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

Руй Кошта релегирован за нарушение прямолинейности в спринте на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

 

  Руй Кошта и Андреас Крон обошли Пернштайнера за 150 м до финиша. Руй Кошта, который является трёхкратным победителем Тура Швейцарии (он выигрывал общий зачёт в 2012, 2012 и 2014 годах), обошёл Крона на финишной черте, но во время спринта переместился с правой на левую сторону дороги, нарушив прямолинейность.

 

Датский гонщик, пересекая финиш, поднял в знак протеста руку. Комиссары гонки релегировали Руя Кошту на 2-е место согласно правилу 2.3.036 UCI, которое гласит: «Гонщикам строго запрещается отклоняться от линии, выбранной им во время спринта, чтобы не подвергать опасности других». Наказание помимо релегации включает штраф в 500 швейцарских франков.

 

  Андреас Крон (Lotto Soudal): «Я посмотрел запись спринта, судьи приняли верное решение. Мы начали спринт справа, закончили слева. Оба, и Руй, и я, были сильнейшими. Всё честно. У нас был стандартный спринт. Я полагаюсь на мнение жюри. Я победитель. Потрясающе. Если бы мне в начале сезона сказали, я бы не поверил. Я родился в 1998. Вероятно, это хороший год, в этот год также родились такие гонщики как Хирши и Погачар. Мне надо держаться наравне с ними. Я рад за себя, но ещё больше за товарищей по команде. Они так много работали на меня в этой гонке, но вчера у меня был тяжёлый день, я упустил генеральную классификацию. Приятно, что могу отплатить им этим результатом».

 

  Руй Кошта (UAE Team Emirates): «Меня расстроило решение жюри, но приходится его принять. Конечно, разочарован. Мы сегодня великолепно отработали всей командой. Единственное, что остаётся теперь, сфокусироваться и приложить все силы на следующих этапах».

 

  Херман Пернштрайнер (Bahrain-Victorious): «Сегодня у меня потрясающе шла нога. В начале первого подъёма я уехал в отрыв, но нас догнали. Потом  атаковала большая группа, я закрыл просвет. А затем атаки начались одна за другой. Мне удалось уехать с Руем Коштой и Кроном. Я знал, что бороться в спринте с ними мне будет тяжело. Поэтому попытался застать их врасплох. Но у меня не было шансов против этих ребят. Я не настолько опытен в спринтах, и, конечно, в этом плане мне надо совершенствоваться. В любом случае, я не жалею о сегодняшнем выступлении. Старался изо всех сил. Жду следующие этапы».

 

Результаты 6 этапа Тура Швейцарии-2021

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Теги к статье: Андреас Крон Руй Кошта Rui Costa Andreas Kron Lotto Soudal UAE Team Emirates Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    VeloVelo-Фото

    Виктор, на этом видео ничего не понятно.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    DenisRodikov-Фото
    Ну не знаю. Здесь в нарезке вообще странно выглядит. Я смотрел трансляцию, у Кошты движение по прямой началось от противоположного барьера. А вот резкое изменение направления было как раз чтобы Андреаса в барьер не впечатать и оставить место.
    Моё ИМХО что Кошта действовал жёстко, но корректно и в рамках правил. Очевидно что оно не совпадает с мнением судей =)
  • GAN
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (12)
    GAN-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Ну как такую красоту можно не показывать? ... ( и дальше не переводимая игра слов)

    ЕС Швейцарию в плеере показывает примерно по 2 часа, правда без русского комментария.

  • Yuriy 17
    Четыре велогонщика команды Bik ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Чего такого накушались?

    Аккуратно надо употреблять современные средства.

     

    Вот Бахрейн вкусно кушает и крушит соперников почём зря

  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вообще то Руи К. сделал всего один, но резкий манёвр перед Кроном и этого для жюри оказалось достаточным чтобы португалец получил релегацию - смотрим:

    https://www.youtube.com/watch?v=xwB9z63nBkk&t=1s

  • SportSpirit
    Тур Бельгии-2021. Этап 3 (1)
    SportSpirit-Фото

    Мёрков собственной персоной на подиуме) 

     

    Вроде всего лишь строчка в протолоке, а радостно, ибо классный он дядька!) 

  • GAN
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (5)
    GAN-Фото

    На первом этапе группу на части раскидало хорошо, даже круговые были. Плюс ещё и завал был на спуске перед "горным финишем" за 3-4 круга до конца этапа. И возможно ещё один в начале гонки.

  • DenisRodikov
    Тур Швейцарии-2021. Этап 6 (4)
    DenisRodikov-Фото

    Ну Кошту за что лишили места? Ехал по прямой, как начал спринтовать сразу вправо поехал. Место Андреасу оставил.

  • смотрю вело давно
    Тур Словении-2021. Этап 3 (1)
    смотрю вело давно-Фото

    епт

  • Ice
    Тур Бельгии-2021. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: MVDP
    Цитата: Ice
    Вроде выиграл, но на тоненького

    11 км - вообще не показательная разделка, да и потратился вчера.
    Цитата: drevgen
    А Вы видели как он с велосипеда слезал после разделки ? Он хромал, держался за бок, отбивался от персонала. Не знаю, мне показалось. что он испытывал довольно сильную боль.
    Мне кажется он недореабилитирован после травмы.


    Вот вам ответ от другого человека. Для топового Эвенпула 11 км - вообще не проблема. Лампарт огурцом соскочил, а Эвенпул ходил косой как сабля и на людей едва ли не кидался, явно были проблемы с самочувствием.

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