Андреас Крон – победитель 6 этапа Тура Швейцарии-2021 после релегации Руя Кошты

Руй Кошта релегирован за нарушение прямолинейности в спринте на 6-м этапе Тура Швейцарии-2021

23-летний датский велогонщик команды Lotto Soudal Андреас Крон (Andreas Kron) стал победителем 6-го этапа Тура Швейцарии-2021 после релегации 34-летнего португальского гонщика Руя Кошты (UAE Team Emirates), который первым пересёк линию финиша.

На коротком 6-м этапе с прохождением перевалов Готтард (8,5 км с 7,2%) и Лукманир (18 км с 5,6%) после многочисленных атак вперёд уехал большой отрыв из 42 гонщиков, в числе которых было несколько гонщиков команды UAE Team Emirates – Райан Гиббонс, Марк Хирши, Давид Де Ла Крус и Руй Кошта.

Давид Де Ла Крус в одиночку атаковал за 40 км до финиша и первым прошёл перевал Лукманир, но не удержал преимущества до финиша. Атаки из отрыва сформировали за 6,5 км новый отрыв, в который уехали Руй Кошта, Андреас Крон и 30-летний австрийский гонщик команды Bahrain-Victorious Херман Пернштайнер (Hermann Pernsteiner), которые в итоге разыграли этап.

Руй Кошта и Андреас Крон обошли Пернштайнера за 150 м до финиша. Руй Кошта, который является трёхкратным победителем Тура Швейцарии (он выигрывал общий зачёт в 2012, 2012 и 2014 годах), обошёл Крона на финишной черте, но во время спринта переместился с правой на левую сторону дороги, нарушив прямолинейность.

Датский гонщик, пересекая финиш, поднял в знак протеста руку. Комиссары гонки релегировали Руя Кошту на 2-е место согласно правилу 2.3.036 UCI, которое гласит: «Гонщикам строго запрещается отклоняться от линии, выбранной им во время спринта, чтобы не подвергать опасности других». Наказание помимо релегации включает штраф в 500 швейцарских франков.

Андреас Крон (Lotto Soudal): «Я посмотрел запись спринта, судьи приняли верное решение. Мы начали спринт справа, закончили слева. Оба, и Руй, и я, были сильнейшими. Всё честно. У нас был стандартный спринт. Я полагаюсь на мнение жюри. Я победитель. Потрясающе. Если бы мне в начале сезона сказали, я бы не поверил. Я родился в 1998. Вероятно, это хороший год, в этот год также родились такие гонщики как Хирши и Погачар. Мне надо держаться наравне с ними. Я рад за себя, но ещё больше за товарищей по команде. Они так много работали на меня в этой гонке, но вчера у меня был тяжёлый день, я упустил генеральную классификацию. Приятно, что могу отплатить им этим результатом».

Руй Кошта (UAE Team Emirates): «Меня расстроило решение жюри, но приходится его принять. Конечно, разочарован. Мы сегодня великолепно отработали всей командой. Единственное, что остаётся теперь, сфокусироваться и приложить все силы на следующих этапах».

Херман Пернштрайнер (Bahrain-Victorious): «Сегодня у меня потрясающе шла нога. В начале первого подъёма я уехал в отрыв, но нас догнали. Потом атаковала большая группа, я закрыл просвет. А затем атаки начались одна за другой. Мне удалось уехать с Руем Коштой и Кроном. Я знал, что бороться в спринте с ними мне будет тяжело. Поэтому попытался застать их врасплох. Но у меня не было шансов против этих ребят. Я не настолько опытен в спринтах, и, конечно, в этом плане мне надо совершенствоваться. В любом случае, я не жалею о сегодняшнем выступлении. Старался изо всех сил. Жду следующие этапы».