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Дубль Тима Мерлира на AlUla Tour-2024

Тим Мерлир надел майку лидера AlUla Tour-2024 после второй подряд победы на этапах

 

 

31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Тим Мерлир одержал вторую подряд победу, выиграв 4-й этап AlUla Tour-2024.

 

Из-за проблем с желудком, длившихся на протяжении двух дней, на старт 4 этапа AlUla Tour не вышел Дилан Груневеген (Jayco AlUla). За 6,5 км до финиша в пелотоне произошёл завал, в котором пострадал и сошёл гонщик команды Astana Qazaqstan Хенок Мулюбырхан.

 

Этап финишировал в тягун с отрезком 4% на 600 метрах. Тим Мерлир, начал спринт за 400 метров. Его догнал и едва не опередил Бриан Кокар (Cofidis), который поспешил отпраздновать победу, но фотофиниш показал, что Тима Мерлира обойти не удалось.

 

Дубль Тима Мерлира на AlUla Tour-2024

Дубль Тима Мерлира на AlUla Tour-2024

 

Тим Мерлир: «Я счастлив одержать вторую подряд победу на этой неделе. Великолепное начало сезона. Две майки лидера (в генеральной и очковой классификации) - приятный бонус. Но я радуюсь не только этому, а также тому, что смог вознаградить победой ребят, которые весь день прилагали все силы, работая на меня.

 

Я знаю, что могу долго удерживать мощность, и попробовал это сделать сегодня, в противном случае выиграть бы не получилось. Финиш был трудным. Уже за 400 м я был открыт ветру, потом Бриан пропустил меня вперёд. И тогда я решил, что начну спринт издалека, так как был уверен, что сил хватит. Метров за триста я начал спринт в тягун, в конце был совершенно вымотан».

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal Quick-Step Аль-Ула Тур AlUla Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.1

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, что если Тадей пойдет на победу на Джиро, то Тур ему точно не видать. Джиро - самая вытягивающая силы гонка. Но, видимо, он надеется всё просчитать - проехать Джиро с наименьшими затратами. Пока это никому не удавалось. Посмотрим.

  • Astanaforever
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Esperus2006
    Астане опять не везет
    Не опять, а снова.
  • Николай Н.
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Рано радовался парень, а победа ушла другому.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 3 (1)
    Николай Н.-Фото

    Скучноватый этап. Но финиш был красивым.

  • Колёсник
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Колёсник-Фото
    Кокар невезучий, всё рядом, рядом и никак…
  • Esperus2006
    AlUla Tour-2024. Этап 4 (4)
    Esperus2006-Фото
    Астане опять не везет
  • Freejazz
    Звезда Бессежа-2024. Этап 2 (1)
    Freejazz-Фото

    Ну, последние километры - это что-то с чем-то - сингл трек между дорожными конструкциями и бесконечными поворотами. Ехали безумно и немудрено, что падения были каждую минуту. Победитель, молодец, отработал на зубах за всю высадившуюся на бордюр команду Альпесинов, особенно последний тягун.

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2024. Этап 3 (4)
    nightbuster33-Фото
    СВОЕВРЕМЕННО,это не тогда,когда получился разрыв,а тогда,когда натягивается струна фомируется второй ряд пелетона.Стоит только начать,как тут же одним за одним подсаживаются другие.А там уже ряд с фронта заполняют, ушедшие на смену с первого ряда.Порывы ветра в Азии, иногда, сносят велогонщиков с полотна.Самое невероятное,когда песчаный бархан,на глазах,начинает перекрывать шоссе.По опыту общесоюзной весенней многодневной гонки 1962г.в Средней Азии.
  • BaTman
    Тадей Погачар: “Я не выстраива ... (8)
    BaTman-Фото
    Он может взять Джиру, вопрос что это 21 день именно гоночного темпа, а не тренировочного. Даже для него.
    Я не верю что человек который дважды брал Тур, не хочет сделать это в третий раз. Как по мне он головой в Туре, и не сможет разложиться на два по 21. И я бы на его месте сходил на Джиро как только почувствуется сильная усталость.
  • uran
    AlUla Tour-2024. Этап 3 (4)
    uran-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Ладно,Николя Вино.упал,но остальные неужели не могли знать,где должны быть,когда ветер,а тем более боковой.Не можешь удержать хвост, СВОЕВРЕМЕННО строй вторую колонну.Это намного легче,чем цеплятся за хвост первой колонны.
    А кто будет вторую колонну строить, когда многим выгоден отъезд? Даже на гт бывают эшелоны, с их то командными поездами.

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