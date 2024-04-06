Дубль Тима Мерлира на AlUla Tour-2024

Тим Мерлир надел майку лидера AlUla Tour-2024 после второй подряд победы на этапах

31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Тим Мерлир одержал вторую подряд победу, выиграв 4-й этап AlUla Tour-2024.

Из-за проблем с желудком, длившихся на протяжении двух дней, на старт 4 этапа AlUla Tour не вышел Дилан Груневеген (Jayco AlUla). За 6,5 км до финиша в пелотоне произошёл завал, в котором пострадал и сошёл гонщик команды Astana Qazaqstan Хенок Мулюбырхан.

Этап финишировал в тягун с отрезком 4% на 600 метрах. Тим Мерлир, начал спринт за 400 метров. Его догнал и едва не опередил Бриан Кокар (Cofidis), который поспешил отпраздновать победу, но фотофиниш показал, что Тима Мерлира обойти не удалось.

Тим Мерлир: «Я счастлив одержать вторую подряд победу на этой неделе. Великолепное начало сезона. Две майки лидера (в генеральной и очковой классификации) - приятный бонус. Но я радуюсь не только этому, а также тому, что смог вознаградить победой ребят, которые весь день прилагали все силы, работая на меня.

Я знаю, что могу долго удерживать мощность, и попробовал это сделать сегодня, в противном случае выиграть бы не получилось. Финиш был трудным. Уже за 400 м я был открыт ветру, потом Бриан пропустил меня вперёд. И тогда я решил, что начну спринт издалека, так как был уверен, что сил хватит. Метров за триста я начал спринт в тягун, в конце был совершенно вымотан».