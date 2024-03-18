Майкл Мэттьюс: "Трудно смириться со вторым местом, но я ни о чём не жалею"

Третий подиум Майкла Мэттьюса на Милан — Сан-Ремо

33-летний австралийский велогонщик команды Jayco AlUla Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) в третий раз в карьере поднялся на подиум Монумента Милан — Сан-Ремо, но никогда ещё не был так близко к победе, как в этот раз, когда занял 2-е место, а победителя определил фотофиниш. Несмотря на то, что болезнь нарушила подготовку к старту, Майкл Мэттьюс ответил на ускорения фаворитов, хотя в финале остался без товарищей по команде. В спринте Майкл Мэттьюс проиграл лишь Ясперу Филипсену (Alpecin-Deceuninck). Тройку лучших замкнул Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Photo Credits: LaPresse

Майкл Мэттьюс: «Ни о чём не жалею. Очень горжусь тем, как сегодня выступил. Думаю, всё сделал правильно. Занял хорошую позицию на финальных секциях. Из-за болезней и травм, и тому подобного в последние несколько дней нам пришлось делать замены в составе, но команда великолепно отработала. В финале я принёс результат.

Счастлив быть на подиуме, но когда был так близко к победе на Монументе после стольких подиумов, остаётся горько-сладкое чувство, смешанные эмоции. Я стараюсь выиграть здесь, на Милан — Сан-Ремо уже 10 лет, постоянно финишировал в топ-6. Надеюсь, однажды смогу подняться на следующую ступень.

Хотя трудно проглотить второе место, но, думаю, уже завтра утром буду гордиться им. Я уже видел себя победителем, но за 50 м до финиша у меня упали очки, и в этот момент Филипсен меня обогнал.

Я не стал бы ничего менять в моём спринте. Возможно, я мог бы немного прижать Филипсена к барьерам, но мне хотелось быть уверенным, что я выиграю в честном, безупречном спринте. И если он оказался быстрее, значит, так и есть. Я мало что тут мог сделать.

Милан - Сан-Ремо — моя любимая гонка сезона, всегда люблю здесь выступать, всегда улыбаюсь на старте. Поэтому подиум в Сан-Ремо для меня особенный. Я не знал, в какой форме буду на гонке, не знал, насколько готов. На прошлой неделе даже не знал, поеду ли Милан-Сан-Ремо вообще. Надеюсь удержать эту форму на следующих гонках.

Конечно, было трудно, когда атаковали на Поджио, но, думаю, в этот раз атаки не были такими сильными, как мы думали. И такая гонка мне подходит лучше всего, я могу проходить подъёмы, и на финише нога тоже идёт. Мы уезжаем с подиумом, поэтому можем радоваться.

Я ехал в Милан вместе с Тадеем Погачаром, поэтому необычно праздновать с ним на подиуме. Он ещё молод, и хотя уже такой великий чемпион, ведёт себя просто, несмотря на достижения. Мы с ним можем отлично проводить время и оставаться соперниками в гонках».