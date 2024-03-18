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Майкл Мэттьюс: "Трудно смириться со вторым местом, но я ни о чём не жалею"

Третий подиум Майкла Мэттьюса на Милан — Сан-Ремо

 

 

33-летний австралийский велогонщик команды Jayco AlUla Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) в третий раз в карьере поднялся на подиум Монумента Милан — Сан-Ремо, но никогда ещё не был так близко к победе, как в этот раз, когда занял 2-е место, а победителя определил фотофиниш. Несмотря на то, что болезнь нарушила подготовку к старту, Майкл Мэттьюс ответил на ускорения фаворитов, хотя в финале остался без товарищей по команде. В спринте Майкл Мэттьюс проиграл лишь Ясперу Филипсену (Alpecin-Deceuninck). Тройку лучших замкнул Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

 

Майкл Мэттьюс:

 

Майкл Мэттьюс:

 

Photo Credits: LaPresse

 

Майкл Мэттьюс:

Майкл Мэттьюс:

 

 

Майкл Мэттьюс: «Ни о чём не жалею. Очень горжусь тем, как сегодня выступил. Думаю, всё сделал правильно. Занял хорошую позицию на финальных секциях. Из-за болезней и травм, и тому подобного в последние несколько дней нам пришлось делать замены в составе, но команда великолепно отработала. В финале я принёс результат.

 

Счастлив быть на подиуме, но когда был так близко к победе на Монументе после стольких подиумов, остаётся горько-сладкое чувство, смешанные эмоции. Я стараюсь выиграть здесь, на Милан — Сан-Ремо уже 10 лет, постоянно финишировал в топ-6. Надеюсь, однажды смогу подняться на следующую ступень.

 

Хотя трудно проглотить второе место, но, думаю, уже завтра утром буду гордиться им. Я уже видел себя победителем, но за 50 м до финиша у меня упали очки, и в этот момент Филипсен меня обогнал.

 

Я не стал бы ничего менять в моём  спринте. Возможно, я мог бы немного прижать Филипсена к барьерам, но мне хотелось быть уверенным, что я выиграю в честном, безупречном спринте. И если он оказался быстрее, значит, так и есть. Я мало что тут мог сделать.

 

Милан - Сан-Ремо  — моя любимая гонка сезона, всегда люблю здесь выступать, всегда улыбаюсь на старте. Поэтому подиум в Сан-Ремо для меня особенный. Я не знал, в какой форме буду на гонке, не знал, насколько готов. На прошлой неделе даже не знал, поеду ли Милан-Сан-Ремо вообще. Надеюсь удержать эту форму на следующих гонках.

 

Конечно, было трудно, когда атаковали на Поджио, но, думаю, в этот раз атаки не были такими сильными, как мы думали. И такая гонка мне подходит лучше всего, я могу проходить подъёмы, и на финише нога тоже идёт. Мы уезжаем с подиумом, поэтому можем радоваться.

 

Я ехал в Милан вместе с Тадеем Погачаром, поэтому необычно праздновать с ним на подиуме. Он ещё молод, и хотя уже такой великий чемпион, ведёт себя просто, несмотря на достижения. Мы с ним можем отлично проводить время и оставаться соперниками в гонках».

 

Результаты Милан - Сан-Ремо-2024

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Jayco-AlUla Милан — Сан-Ремо-2024 Milano - Sanremo-2024 Монумент велоспорта гонка Мирового тура Классичиссима

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Комментарии

  • Pi-man
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pi-man-Фото
    Наверное, каждый на этом сайте хоть раз пытался указать Николаю на неудачность подобных коверканий имен гонщиков, Но он на это не реагирует. Так что все просто смиряются. :) Тем более, что в целом да - комментарии интересные.
  • s75
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    s75-Фото
    Пидкок хорош во многих вещах, но чего-то ему в этих же самых "вещах" не хватает, чтобы начинать побеждать... рискует быть хорошим везде, но нигде не стать лучшим... в спринте у них мог побороться Ганна, но "потерялся" на спуске
  • Гонщик
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Было интересно,но...Тадею нужно было уезжать раньше,Матье нет слов,было видно,что может, всё таки спринт.В этом году очень много снега,горы белые и Джиро думается будет куда интереснее чем все думают)
    Если в плане отмены и сокращения этапов , то возможно, а в плане конкуренции , Тоска унылая ...



    Цитата: velodoctor
    Насколько Матье дисциплинирован, я думаю у  них была договоренность если Яспер усидит в первой пачке, то голландец тогда поможет ему. Будучи чемпионом мира, все сделал хорошо.
    Ну и второе, это Веленс , уже который раз он проделывает такую хорошую работу на Тадея, сегодня команда подвела и он отдувался за всех. 
    Жаль история отмечает часто только победителей.
    Именно так , в спорте любят только первых , кто там второй и третий уже не важно .

  • sergejdriver
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    sergejdriver-Фото
    То есть шутить позволено лишь Николаю, за его самые лаконичные в мире коментарии?)))
  • Pugachev
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pugachev-Фото
    У Николая Н. лучшие по лаконичности комментарии. Всегда САМАЯ суть. А "искривления" словесные - это как его шутки. Посмотрите комменты Николая за все годы, мне кажется, не разочаруетесь...
  • collega2011
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    collega2011-Фото

    Посмотрел последние15 км и в 27 раз не пожалел biggrinМилан-Сан-Ремо -Монумент,но по мне самый не зрелищный и не запоминающийся.Прошел и прошел.Идем дальше

  • Pugachev
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    Pugachev-Фото
    , Михаил, плюсую миллион раз! За это я отдельно обожаю велоспорт!
  • JetRevel
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    JetRevel-Фото
    Было интересно,но...Тадею нужно было уезжать раньше,Матье нет слов,было видно,что может, всё таки спринт.В этом году очень много снега,горы белые и Джиро думается будет куда интереснее чем все думают)
  • sergejdriver
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    sergejdriver-Фото
    Филирсан это конечно круче, чем КинтанО. Вы прогрессируете, Николай! Даёшь еще больше новых фамилийизвестных гонщиков!)))
  • velodoctor
    Милан - Сан-Ремо-2024. Результ ... (34)
    velodoctor-Фото

    Насколько Матье дисциплинирован, я думаю у  них была договоренность если Яспер усидит в первой пачке, то голландец тогда поможет ему. Будучи чемпионом мира, все сделал хорошо.

    Ну и второе, это Веленс , уже который раз он проделывает такую хорошую работу на Тадея, сегодня команда подвела и он отдувался за всех. 

    Жаль история отмечает часто только победителей.

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