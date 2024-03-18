Яспер Стёйвен: "Я доволен, что занял 2-е место на E3 Saxo Classic-2024"

Яспер Стёйвен — призёр E3 Saxo Classic-2024

31-летний бельгийский велогонщик команды Lidl-Trek Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven), победитель Милан-Сан-Ремо-2021, впервые поднялся на вторую ступень подиума классики E3 Saxo Classic.

Как отмечает Lidl-Trek, с 2018 года команда не могла прорваться в топ-10 на этой бельгийской классике, но теперь помимо подиума Яспера Стёйвена в топ-10 финишировали Томс Скуйиньши (8-е место) и Алекс Кирш (10-е), а Мадс Педерсен стал 11-м. В финале за 5 км до финиша Яспер Стёйвен смог переложиться из группы преследователей к находившемуся в одиночном отрыве Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike) и занять призовое место.

Яспер Стёйвен: «День был очень трудным от старта до финиша. Один гонщик превосходил всех остальных, и я счастлив, что финишировал после него вторым. Как всегда, в гонке был хаос, ехали нервно, позиция была очень важна.

Когда у тебя хороший день и идёт нога, легче преодолевать отрезки от подъёма к подъёму. Я очень доволен. Думаю, это отличный результат. Команда была суперсильна, мы присутствовали во все ключевые моменты. Это даёт удовлетворение. В такой гонке нужен и расчёт, и чтобы хорошо шла нога. Я выдал мощный финал. Оставлю журналистам решать, был ли я вторым сильнейшим в гонке».

Грегори Раст, спортивный директор Lidl-Trek: «Я очень доволен ребятами, они отлично выступили, особенно Маттиас (Вацек), Райан (Гиббонс) и Отто (Вергарде). Они были идеальны, как в голливудском кино. Благодаря им Алекс (Кирш) смог сберечь силы, чтобы поработать позднее.

Мы ехали с тремя лидерами, были там, где планировали, кроме того, Алекс ни разу не выпал. Невероятно приятно видеть, что он удержался в очень просеявшейся группе. С четырьмя гонщиками мы могли разыграть свои карты. Отто вместе с Маттиасом провёл идеальную смену до Кортекера, они знали, что там, на вершине, надо быть впереди, чтобы удержать позицию на спуске до Тайенберга.

Но не только мы это понимали. Все хотели быть впереди. Поэтому работа ребят ещё более впечатляющая, они идеально доставили капитанов. Такое выступление даёт большую уверенность перед следующими брусчатыми классиками. На E3 мы всегда выступали слабее всего. Но сегодня проехали великолепно. Да, мы не выиграли, но, думаю, выступление нашей команды было сильнейшим».