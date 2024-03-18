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Яспер Стёйвен: "Я доволен, что занял 2-е место на E3 Saxo Classic-2024"

Яспер Стёйвен — призёр E3 Saxo Classic-2024

 

 

31-летний бельгийский велогонщик команды Lidl-Trek Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven), победитель Милан-Сан-Ремо-2021, впервые поднялся на вторую ступень подиума классики E3 Saxo Classic.

 

Как отмечает Lidl-Trek, с 2018 года команда не могла прорваться в топ-10 на этой бельгийской классике, но теперь помимо подиума Яспера Стёйвена в топ-10 финишировали Томс Скуйиньши (8-е место) и Алекс Кирш (10-е), а Мадс Педерсен стал 11-м. В финале за 5 км до финиша Яспер Стёйвен смог переложиться из группы преследователей к находившемуся в одиночном отрыве Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike) и занять призовое место.

 

Яспер Стёйвен — призёр E3 Saxo Classic-2024Яспер Стёйвен — призёр E3 Saxo Classic-2024

Яспер Стёйвен — призёр E3 Saxo Classic-2024

 

 

Яспер Стёйвен: «День был очень трудным от старта до финиша. Один гонщик превосходил всех остальных, и я счастлив, что финишировал после него вторым. Как всегда, в гонке был хаос, ехали нервно, позиция была очень важна.

 

Когда у тебя хороший день и идёт нога, легче преодолевать отрезки от подъёма к подъёму. Я очень доволен. Думаю, это отличный результат. Команда была суперсильна, мы присутствовали во все ключевые моменты. Это даёт  удовлетворение. В такой гонке нужен и расчёт, и чтобы хорошо шла нога. Я выдал мощный финал. Оставлю журналистам решать, был ли я вторым сильнейшим в гонке».

 

Грегори Раст, спортивный директор Lidl-Trek: «Я очень доволен ребятами, они отлично выступили, особенно Маттиас (Вацек), Райан (Гиббонс) и Отто (Вергарде). Они были идеальны, как в голливудском кино. Благодаря им Алекс (Кирш)  смог сберечь силы, чтобы поработать позднее.

 

Мы ехали с тремя лидерами, были там, где планировали, кроме того, Алекс ни разу не выпал. Невероятно приятно видеть, что он удержался в очень просеявшейся группе. С четырьмя гонщиками мы могли разыграть свои карты. Отто вместе с Маттиасом провёл идеальную смену до Кортекера, они знали, что там, на вершине, надо быть впереди, чтобы удержать позицию на спуске до Тайенберга.

 

Но не только мы это понимали. Все хотели быть впереди. Поэтому работа ребят ещё более впечатляющая, они идеально доставили капитанов. Такое выступление даёт большую уверенность перед следующими брусчатыми классиками. На E3 мы всегда выступали слабее всего. Но сегодня проехали великолепно. Да, мы не выиграли, но, думаю, выступление нашей команды было сильнейшим».

 

Результаты E3 Saxo Classic-2024

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Теги к статье: Яспер Стёйвен Jasper Stuyven Lidl-Trek E3 Saxo Classic-2024

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт: “Отсутствие Таде ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Ваут, Удачи на Фландрии!

  • M-07
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    M-07-Фото
    А что сегодня у него было не так с готовностью? Только упал по своей вине, и из-за этого не смог догнать ван дер Пула, ещё и ссадины наверняка сказались, что он после попыток догнать сдал
  • error
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    error-Фото

    Ваут стал слишком много делать для команды... а не для себя. А удел всех капитанов - здоровый эгоизм. Он морально проиграл... Ваут.

    Еще вариант потерял мотивацию.. отсюда попытка сменить амплуа..

    Он ведь еще ниразу не сказал, чего сейчас хочет сам для себя... кроме как выиграть Рубэ и Фландрию..

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    MVDP-Фото

    Рановато делать выводы, не кажется? Подготовка как раз таки была изменена по сравнению с прошлыми сезонами. К тому же у Висмы есть команда, в отличие от Альпесина.

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    MVDP-Фото
    Лучше сегодня, чем на Фландрии или Рубэ.
  • nightbuster33
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    nightbuster33-Фото

    "У Глеба более перспективные данные,чем его товарища(Федорова).Если он будет относится к своей работе также,как к ней относятся зарубежные гонцы, то будут и результаты".11сент.2023г. Пока он на верной дороге.Самоанализ после каждой гонки и стремление улучшить результат в последующем. А вообще лучшие результаты Астаны- 2016-2017г.г.-Бум и  Валгрен были 6-ми.

  • MVDP
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    MVDP-Фото
    Пишут, что он где-то срезал.
  • _DeKKeR_
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    _DeKKeR_-Фото
    Это не совсем так. Крупные победы на шоссе в 19 году произошли, у обоих) Это еще без того факта, что Погачар бил МВДП на его любимой гонке) Каждый перенимает у друг друга лучшее)
  • MVDP
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 5 (1)
    MVDP-Фото

    Многообещающий паренек.

  • RVL
    E3 Saxo Classic-2024. Результа ... (22)
    RVL-Фото
    Есть чему, согласитесь)

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