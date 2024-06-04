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Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

Йонас Вингегор — победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2024

 

 

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) сделал дубль на Тиррено-Адриатико-2024, выиграв второй подряд этап. На этот раз 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike не оставил соперникам шанса на 6-м, королевском горном этапе с общим набором высоты 3500 м и финишем в подъём Монте-Петрано - 10,1 км со средним градиентом 8 %, где первые 1,5 км с градиентом 12%. 

 

Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

 

Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

 

Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

 

Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

 

Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

 

Дубль Йонаса Вингегора на Тиррено — Адриатико-2024

 

Photo Credits: LaPresse

 

На 6-м этапе последним из отрыва дня оставался Ричард Карапас (EF Education EasyPost). Атаковавший за 6,6 км до вершины Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) не смог сбросить Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) и Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), которые сразу сели ему наколесо. Через 300 м они нагнали Ричарда Карапаса, после чего сразу атаковал Йонас Вингегор. Хуан Аюсо попытался удержаться на колесе двукратного победителя Тур де Франс, но уже через несколько метров поехал своим темпом, стараясь минимизировать потери. За 1,5 км до финиша у датского гонщика уже было 36 секунд преимущества.

 

На финише Йонас Вингегор опередил дуэт Аюсо и Хиндли на 26 секунд.  Хуан Аюсо опередил Джея Хиндли в спринте за 2-е место на этапе. Позиции трёх лидеров в общем зачёте не изменились. Перед финальным этапом, который с большой долей вероятности станет спринтерским, Йонас Вингегор лидирует с преимуществом в 1:24 над Хуаном Аюсо и 1:52 над Джеем Хиндли.

 

Йонас Вингегор стал первым датским велогонщиком, выигравшим на Тиррено-Адриатико два подряд этапа. Позиции в генеральной классификации - первое место Вингегора, второе - Аюсо и третье - Хиндли, на двух подряд этапах, 5-м и 6-м, повторились впервые в истории итальянской гонки.

Для Йонаса Вингегора победа на 6-м этапе стала 33-й в карьере, 6-й в этом сезоне. В общей сложности датский гонщик принёс команде Visma Lease a Bike в этом году почти половину из 13 побед.

 

Йонас Вингегор: «Великолепно одержать вторую победу. На финальном подъёме команда Bora-hansgrohe задала очень высокую скорость, но это мне было выгодно. Хиндли несколько раз попробовал атаковать, после чего я, наконец, решил провести свою атаку. А потом оставалось проехать разделку до финиша. С двумя победами на этапах мы можем говорить об идеальной для команды неделе. Завтра главное в целости доехать до финиша, чтобы удержать победу в общем зачёте. Я очень доволен своими ощущениями в этой гонке. Сейчас я в лучшей форме, чем был в это же время в прошлом году.  

Мы всегда хотим побеждать. Сегодня пришлось догонять отрыв, потому что Ричард Карапас не слишком сильно отставал в генеральной классификации. Мы  проявили осторожность. Потом, когда появился шанс, почему было не побороться за победу на этапе. В сезоне велоспорта есть не только Тур де Франс.

 

Сейчас лучше пробовать и побеждать на других гонках. В марте прошлого года я тоже был в хорошей форме, но не выступал так, как сейчас, по разным обстоятельствам. Два года назад в марте я болел, а потом всё же смог подготовиться к июлю. Примером для меня  всегда был Альберто Контадор. Меня вдохновлял его стиль ведения гонок, поэтому я хочу выиграть Тиррено-Адриатико, где он побеждал в 2014 году.

 

Хуан Аюсо: «Я — первый обычный человек в этой гонке. Йонас Вингегор сейчас на совсем другом уровне. Сегодня я чувствовал себя немного лучше, чем вчера, поэтому попробовал усидеть у него на колесе, когда он атаковал. Все могли видеть, что я выдохся, но хотя бы попытался. Я старался бороться за победу на этапе, но это было невозможно. Однако, по сравнению со вчерашним этапом, я проехал лучше.

 

Я на правильном пути. Я спринтовал не за второе место, не за цикламеновую майку,  а за первое место обычного человека. Джей Хиндли тоже один из сильнейших лучших гонщиков мира, поэтому мне было важно обойти его на финишной черте. Я всегда стараюсь прикладывать все силы. Приятно надеть цикламеновую майку, но завтра этап для спринтеров, возможно, я её потеряю. Но проехать этап в этой майке будет приятно».

 

 

Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2024

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тиррено-Адриатико-2024 Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    jerzyk-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Молодец Саша! Вот так держать! Ещё не ясно, кто кого на Туре возить будет.
    Дай Бог нашому теляті вовка з'їсти! ???
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Ну а пока Грелка порвала тузика.
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Мда, интервью Ремко очень много говорит о нём самом...

  • M-07
    Ремко Эвенепул извинился перед ... (18)
    M-07-Фото
    Джиро-2015, атака, когда Астана была заблокирована завалом. Да и на Вуэльте-2008 многие говорят про атаку при проблемах у Вальверде, но я не нашёл нормальную трансляцию с этапа с той атакой, поэтому не могу утверждать про это как факт
  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    M-07-Фото
    Тадей же на Джиро собрался, с Джиро в ногах будет очень сложно звенеть на Туре.
  • collega2011
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    collega2011-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=y1PQQ5UNRDM

    Лэнс-Ульрих-Вино-Састре

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    sqrudgmcduck-Фото
    Ну это время покажет. В своё время Вингегора брали Рогличу помогать, а оно вон как вышло. Если Роглич не потянет, ему уже не привыкать на лидера работать. В Бору он ушёл потому что хоть какой то ещё шанс лидером побыть есть. В юмбе для него песня спета. Но это не значит, что ему всё там гарантировано. Глупо было бы.
  • RVL
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    RVL-Фото

    Он хотел сказать, что если бы не ошибка, он бы всех порвал, как тузик грелку...)))

  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    Astanaforever-Фото
    Все просто поняли, что он с другой галактики... Но и Погачар будет звенеть к туру...не как в прошлом году подходя к туру изнеможенным весенними классиками. Короче эти два парня будут делать тур. Ремко и Роглич будут разбираться между собой .........звенеть
  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    uran-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Молодец Саша! Вот так держать! Ещё не ясно, кто кого на Туре возить будет.
    Ясно уже с подписания Роглича, Власову не дадут даже этап.

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