Олав Коой — победитель 5 этапа Париж — Ницца-2024

Дубль Олава Кооя на Париж-Ницца-2024

22-летний нидерландский велогонщик команды Visma Lease a Bike Олав Коой (Olav Kooij) сделал дубль, выиграв 5-й этап Париж-Ницца-2024 после победы на 1-м этапе. На 5-м этапе команды спринтеров не позволили отрыву уехать, нейтрализовав за 10 км до финиша. Команда Lidl-Trek на финальном километре начала развоз Мадса Педерсена, но Олав Коой опередил датского гонщика и отпраздновал вторую победу. Мадс Педерсен надел майку лучшего в очковой классификации. Люк Плапп (Jayco AlUla) сохранил майку лидера Париж-Ницца-2024.

Олав Коой: «Мы уже выиграли здесь первый этап, великолепно одержать ещё одну победу. Сегодня мы готовились к спринту. На втором этапе спринт прошёл не так, как мы планировали, поэтому я рад, что на этот раз добился победы.

Для меня этот выпуск Париж-Ницца уже более чем успешный. Но у нас есть и другие цели. На предстоящих, более трудных этапах мы будем бороться за высокий результат с Маттео Йоргенсоном и Вилко Келдерманом».

Мадс Педерсен: «Сегодня гонщики были везде, и слева, и справа. Спринт прошёл как игра на выжидание. Мы не были уверены, в какой момент он откроется. Мы ждали, ждали, приблизились к барьерам, а потом открыли. Яспер (Стёйвен) отлично вывез нас вперёд и начал развозить, потом продолжил Райан.

В финале меня просто обошёл самый быстрый. Коой был силён, выйдя из слипстрима, и набрал скорость в финале. Я мало что мог сделать в борьбе с ним в той позиции, где находился. Но было приятно, что наш спринтерский поезд сегодня хорошо сработал. Теперь, когда чисто спринтерских этапов уже не осталось, посмотрим, как пройдёт завтрашний. Будет тяжёлая гонка. У нас пока ещё нет здесь победы. Будем пробовать завтра. Используем все шансы, если не я, то Скельмосе сможет хорошо выступить».

Люк Плапп: «Это был супербыстрый и нервный этап. К сожалению, Дилан Груневеген не смог побороться на финише, но мне приятно остаться в жёлтом. Я был впереди большую часть дня, отодвинулся назад, когда спринтеры полетели за 3 км. Я за ними не поехал, так как предпочёл быть в безопасности на случай, если возникнет инцидент.

Не уверен насчёт завтрашнего этапа. Изначально планировали бороться за победу на этапе с Майклом Мэттьюсом, но так как его здесь теперь нет, сфокусируемся на защите майки».