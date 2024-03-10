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Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

Олав Коой одержал вторую в карьере победу на этапе велогонки Париж-Ницца

 

 

22-летний нидерландский велогонщик команды Visma Lease a Bike Олав Коой (Olav Kooij) выиграл 1-й этап велогонки Париж-Ницца-2024, обойдя в спринте 28-летнего датского гонщика команды Lidl-Trek Мадса Педерсена (Mads Pedersen). Это вторая в карьере Олава Кооя победа на этапе Париж-Ницца, впервые он выиграл этап в прошлом году.

 

Олав Коой стал одним из немногих чистых спринтеров, сумевших удержаться впереди на этапе с пересечённым рельефом и финишным тягуном. На 1-м этапе Париж-Ницца первую проверку друг другу устроили и генеральщики. Когда отрыв дня из трёх гонщиков был нейтрализован пелотоном за 39 км до финиша, пелотон перегруппировался, чтобы побороться за бонусные секунды за 17,7 км до финиша.

 

Максимальные 6 бонусных секунд забрал 24-летний американский велогонщик команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson), опередивший Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) и Эгана Берналя (INEOS Grenadiers). После розыгрыша промежуточного спринта Эвенепул хотел уехать вместе с Йоргенсоном и ещё тремя гонщиками, но пелотон отреагировал. На финальном подъёме дня Эган Берналь атаковал, но Ремко Эвенепул ответил на его ускорение, как и Примож Роглич (Bora-hansgrohe), а также Финн Фишер-Блек (UAE Team Emirates).

 

В результате Ремко Эвенепул выиграл 6 горных очков. Поздняя атака Антони Тюржи (TotalEnergies) не удалась, его добрали за 2 км до финиша. В финале был разыгран спринт, в котором победу отпраздновал Олав Коой.

 

Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

 

Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

 

Олав Коой: «Мы знали, что будет трудно, но всё равно решили попробовать. Спасибо ребятам, они помогли мне выжить на подъёмах, после чего я был уверен, что смогу побороться за победу. Спринт был очень тяжёлым, я рад, что выиграл. Мы понимали, что этот спринт идеален для Мадса, который почти меня  опередил. Но я всё-таки обошёл его в последнее мгновение.

 

Я наслаждался на Париж-Ницца в прошлом году, рад вернуться на эту гонку и снова одержать победу. Завтра ещё один день для спринтеров, с радостью поеду этап в майке лидера, посмотрим, что получится сделать, у нас будет хороший шанс защитить майку лидера».

 

Мадс Педерсен: «Всё сложилось совсем не так, как планировали. Мы думали, что спринт будет более массовым. Но в итоге спринтовали около 50-60 гонщиков, но я бы сказал, что 20 из них вернулись в пелотон на последних километрах. Когда генеральщики начали бороться за бонификацию за 15 км до финиша, гонка открылась, главным было удержаться впереди. Хорошо, что я, Скьелли и Яспер были в этой группе, нам не пришлось бороться и возвращаться.

 

Не сказал бы, что я держал ситуацию под контролем, когда Ремко атаковал. Было довольно тяжело, пришлось приложить массу усилий, однако, я остался одним из немногих спринтеров в пелотоне, что радует.

 

Как всегда, ребята команды великолепно отработали, но в итоге меня обошёл более быстрый. В идеале мне надо было открывать спринт на 50 - 100 метров позже, тогда бы, думаю, я выиграл. Главное, форма ещё есть. Гонка была очень тяжёлой на последних 15 километрах, поэтому результат хороший».

 

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2024

 

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Теги к статье: Олав Коой Olav Kooij Visma Lease a Bike Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • nightbuster33
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    nightbuster33-Фото

    То,что и "хорошему"танцору,только в голове.

  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    uran-Фото
    Что мешает условному астанафореверу хорошо пристроится в велокоманду про тура, рассекать по странам, кушать в ресторанах, получать массаж?
  • Au5
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    Au5-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Классная жизнь удалась у Димки. Катается в кайф по странам, континентам, городам, не напрягаясь, не торопясь. Живет в классных отелях, питается в ресторанах здоровой пищей. Ему делают каждый день релаксирующий массаж, проводят оздоравливающие медицинские процедуры, да и за все это стабильно перечисляют на карту нехилые бабки.... короче катится ему в этой жизни в кайф...и все под прикрытием. Молодчина этот конь педальный, ничавонескажешь, хорошо пристроился.!

    хорошо присосался))

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    Astanaforever-Фото
    Классная жизнь удалась у Димки. Катается в кайф по странам, континентам, городам, не напрягаясь, не торопясь. Живет в классных отелях, питается в ресторанах здоровой пищей. Ему делают каждый день релаксирующий массаж, проводят оздоравливающие медицинские процедуры, да и за все это стабильно перечисляют на карту нехилые бабки.... короче катится ему в этой жизни в кайф...и все под прикрытием. Молодчина этот конь педальный, ничавонескажешь, хорошо пристроился.!
  • Святославчик
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    Святославчик-Фото
    Цитата: nightbuster33
    По моему у Астаны один Техада с головой,который и приехал к финишу в голове. А за ним Луценко:почти+1,30.Ему нужно посмотреть фильм "Чапаев",где должен быть командир во время атаки. Чуланчики разинули в хвосте перед подъемом- итог в протоколе.
    Зато Сир Груздьев на финише самого Якобсона обогнал!
  • vova-55
    Ремко Эвенепул готов к дебюту ... (1)
    vova-55-Фото

    Почти все этапы отлично подходят для Ремко. 

    Лишь 7 и 8 этапы горные.

     

  • s75
    Киан Эйтдебрукс о первой велог ... (15)
    s75-Фото

    судя по некоторым комментам - с наступлением весны отдельные индивидуумы проявляют интерес к бельгийцу не как к велогонщику... на скриншоте обыкновенное лицо уставшего велосипедиста, да еще и не самый удачный кадр, надо заметить

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    velodoctor-Фото

    Чуть-чуть рано Мадса открыли, мне кажется идеально было бы кому-то дать разгон после поворот,а так Кой очень комфортно на колесе сидел. 

  • velodoctor
    Тадей Погачар — победитель Стр ... (2)
    velodoctor-Фото

    Тоже подумал что Страде Бьянке заслуживает большего, как вариант можно засунуть ее в блок классик после сервеных, да история у  нее не такая и большая, но если все  топы будут ехать, маршрут и сама гонка подразумевают множетво вариантов развязок, гравийные участки, горы и холмы, стенка на финише, есть всё. 

  • Pugachev
    Тадей Погачар — победитель Стр ... (2)
    Pugachev-Фото

    Ну вот как это комментировать??????

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