Олав Коой — победитель 1 этапа Париж — Ницца-2024

Олав Коой одержал вторую в карьере победу на этапе велогонки Париж-Ницца

22-летний нидерландский велогонщик команды Visma Lease a Bike Олав Коой (Olav Kooij) выиграл 1-й этап велогонки Париж-Ницца-2024, обойдя в спринте 28-летнего датского гонщика команды Lidl-Trek Мадса Педерсена (Mads Pedersen). Это вторая в карьере Олава Кооя победа на этапе Париж-Ницца, впервые он выиграл этап в прошлом году.

Олав Коой стал одним из немногих чистых спринтеров, сумевших удержаться впереди на этапе с пересечённым рельефом и финишным тягуном. На 1-м этапе Париж-Ницца первую проверку друг другу устроили и генеральщики. Когда отрыв дня из трёх гонщиков был нейтрализован пелотоном за 39 км до финиша, пелотон перегруппировался, чтобы побороться за бонусные секунды за 17,7 км до финиша.

Максимальные 6 бонусных секунд забрал 24-летний американский велогонщик команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson), опередивший Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) и Эгана Берналя (INEOS Grenadiers). После розыгрыша промежуточного спринта Эвенепул хотел уехать вместе с Йоргенсоном и ещё тремя гонщиками, но пелотон отреагировал. На финальном подъёме дня Эган Берналь атаковал, но Ремко Эвенепул ответил на его ускорение, как и Примож Роглич (Bora-hansgrohe), а также Финн Фишер-Блек (UAE Team Emirates).

В результате Ремко Эвенепул выиграл 6 горных очков. Поздняя атака Антони Тюржи (TotalEnergies) не удалась, его добрали за 2 км до финиша. В финале был разыгран спринт, в котором победу отпраздновал Олав Коой.

Олав Коой: «Мы знали, что будет трудно, но всё равно решили попробовать. Спасибо ребятам, они помогли мне выжить на подъёмах, после чего я был уверен, что смогу побороться за победу. Спринт был очень тяжёлым, я рад, что выиграл. Мы понимали, что этот спринт идеален для Мадса, который почти меня опередил. Но я всё-таки обошёл его в последнее мгновение.

Я наслаждался на Париж-Ницца в прошлом году, рад вернуться на эту гонку и снова одержать победу. Завтра ещё один день для спринтеров, с радостью поеду этап в майке лидера, посмотрим, что получится сделать, у нас будет хороший шанс защитить майку лидера».

Мадс Педерсен: «Всё сложилось совсем не так, как планировали. Мы думали, что спринт будет более массовым. Но в итоге спринтовали около 50-60 гонщиков, но я бы сказал, что 20 из них вернулись в пелотон на последних километрах. Когда генеральщики начали бороться за бонификацию за 15 км до финиша, гонка открылась, главным было удержаться впереди. Хорошо, что я, Скьелли и Яспер были в этой группе, нам не пришлось бороться и возвращаться.

Не сказал бы, что я держал ситуацию под контролем, когда Ремко атаковал. Было довольно тяжело, пришлось приложить массу усилий, однако, я остался одним из немногих спринтеров в пелотоне, что радует.

Как всегда, ребята команды великолепно отработали, но в итоге меня обошёл более быстрый. В идеале мне надо было открывать спринт на 50 - 100 метров позже, тогда бы, думаю, я выиграл. Главное, форма ещё есть. Гонка была очень тяжёлой на последних 15 километрах, поэтому результат хороший».