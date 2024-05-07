Йонас Вингегор — победитель 5 этапа Тиррено — Адриатико-2024

29-км сольная атака принесла Йонасу Вингегору победу на 5-м этапе и майку лидера Тиррено-Адриатико-2024

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) выиграл первый в карьере этап Тиррено-Адриатико и надел майку лидера. Эта победа стала 32-й в карьере 27-летнего датского велогонщика команды Visma Lease a Bike и пятой в этом сезоне.

На 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2024, первом горном этапе с прохождением подъёма высшей категории Сан-Джакомо - 11,9 км с 6,2%, который начинался за 36 км до финиша, команда Visma Lease a Bike контролировала отрыв дня и добрали его до решающего подъёма. Аттила Вальтер и Бен Таллет развезли Йонаса Вингегора, который в одиночку атаковал за 5,3 км до вершины Сан-Джакомо и за 29 км до финиша.

Уже через пять километров у Йонаса Вингегора было 40 секунд преимущества над ближайшими преследователями Джеем Хиндли (Bora-hansgrohe) и Беном О’Коннором (Decathlon AG2R La Mondiale). По мере приближения к финишу преимущество двукратного победителя Тур де Франс росло, а группа преследования стала больше, когда Хиндли и О’Коннора добрала группа Хуана Аюсо (UAE Team Emirates).

Йонас Вингегор отпраздновал победу, выиграв этап с преимуществом в 1 минуту 12 секунд над Хуаном Аюсо, который выиграл спринт за второе место у Джея Хиндли. В генеральной классификации капитан команды Visma Lease a Bike лидирует с 54-секундным преимуществом над Хуаном Аюсо, а Джей Хиндли проигрывает ему 1 минуту 20 секунд.

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Йонас Вингегор: «Перед Тиррено-Адриатико уже видел, что нахожусь в хорошей форме. В разделке показал приличную мощность, оценил её как хороший знак. Я всегда доверяю себе и команде, в противном случае мы бы не стали так вести гонку, как сегодня.

Иногда надо рисковать. Сегодня риск принёс результат. Приятно побеждать соло. Мне нравится так вести гонку и выигрывать. Мы заранее планировали атаковать на этом этапе, план идеально реализовали. Мы хотели осложнить гонку на финальном подъёме, и ребята это сделали. Стевен Крёйсвейк и Дилан ван Барле великолепно отработали на первой части этапа. Потом включились Аттила и Бен, они удерживали скорость такой высокой, как только возможно.

Хочу поблагодарить товарищей по команде, они весь день работали, все были сильны, великолепно, что смог отблагодарить их победой.

На таком тяжёлом подъёме было важно распределить скорость. Я понимал, что мне надо приложить все силы, чтобы меня не догнала группа фаворитов. В итоге всё сложилось. С нетерпением жду два финальных этапа.

Завтра очень и очень важный этап, но сегодня тоже был шанс, а такие шансы надо использовать. Теперь у меня есть победа на этапе и лидерство в генеральной классификации. Я очень рад.

После Тиррено-Адриатико проведу разведку итальянских этапов Тур де Франс. Сейчас со мной выступает часть команды, которая будет на Туре, но Киан и Аттила поедут Джиро. У нас всегда суперсильный состав.

Я хочу посвятить эту победу моей жене. Она всегда меня поддерживает, она для меня всё. Без неё не смог бы делать то, что делаю. Её роль в моих победах и всём моём развитии огромна. Я очень ей благодарен».

Хуан Аюсо: «Сегодня у меня получился не лучший день на велосипеде, но я удержался впереди и смог побороться. Хотя Вингегор выступает на совсем другом уровне по сравнению с остальными. Дель Торо очень впечатлил, он не сбавлял скорость на спуске, поддерживал темп на подъёмах. Думаю, он сегодня был сильнейшим после Вингегора, спасибо огромное ему и всей команде. Завтра ещё один важный день, будем стремиться к победе на этапе, хотя понимаем, что победить Вингегора будет тяжело».