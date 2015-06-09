Йонас Вингегор и Сепп Кусс продлили контракты с велокомандой Visma|Lease a Bike

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- 21-12-2023, 22:37
Команда Visma|Lease a Bike продлила контракты с Йонасом Вингегором, Сеппом Куссом и Фем ван Эмпель
27-летний датский велогонщик Йонас Вингегор, который в этом году второй год подряд выиграл Тур де Франс, и впервые ставший призёром Вуэльты Испании, а также 29-летний американский велогонщик Сепп Кусс, впервые в карьере одержавший победу на Гранд-туре - на Вуэльте Испании, продлили контракты с велокомандой Visma|Lease a Bike.
Предыдущий контракт Йонаса Вингегора, продлённый в апреле этого года, действовал до конца 2027 года, теперь датский велогонщик продолжит выступать в команде до конца 2028 года. Сепп Кусс продлил контракт на три сезона - до конца 2027 года. Также Visma Lease a Bike объявила о продлении контракта с нидерландской велогонщицей Фем ван Эмпель (Fem van Empel), которая продолжит выступать в женской команде до конца 2027 года.
Мерейн Зееман, спортивный директор команды: «Для нас это превосходные новости. Нам нравится долгосрочное партнёрство. Мы рады, что Фем, Сепп и Йонас думают так же. В ближайшие годы мы продолжим писать историю велоспорта».
Йонас Вингегор: «В этой команде чувствую себя совсем как дома. И мы очень успешны с нашим подходом к работе. Поэтому я рад снова продлить контракт. Моё будущее здесь, я этим горжусь».
Сепп Кусс: «Для меня команда как семья, ощущаю себя как дома, что доказывают великолепные результаты, которых мы достигли командой, а также моя личная победа на Вуэльте Испании. Приятно осознавать, что в ближайшие годы мы сможем развиться дальше, опираясь на такие достижения. Вместе мы добьёмся ещё большего успеха!»
Фем ван Эмпель: «В команде Visma | Lease a Bike меня окружают люди, которые помогут продолжать расти и добиваться высоких результатов. Все уже идёт хорошо, но я уверена, что можно добиться большего. Поэтому я рада, что могу рассчитывать на поддержку команды в течение многих лет».
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