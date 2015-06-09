Йонас Вингегор и Сепп Кусс продлили контракты с велокомандой Visma|Lease a Bike

Команда Visma|Lease a Bike продлила контракты с Йонасом Вингегором, Сеппом Куссом и Фем ван Эмпель

27-летний датский велогонщик Йонас Вингегор, который в этом году второй год подряд выиграл Тур де Франс, и впервые ставший призёром Вуэльты Испании, а также 29-летний американский велогонщик Сепп Кусс, впервые в карьере одержавший победу на Гранд-туре - на Вуэльте Испании, продлили контракты с велокомандой Visma|Lease a Bike.

Предыдущий контракт Йонаса Вингегора, продлённый в апреле этого года, действовал до конца 2027 года, теперь датский велогонщик продолжит выступать в команде до конца 2028 года. Сепп Кусс продлил контракт на три сезона - до конца 2027 года. Также Visma Lease a Bike объявила о продлении контракта с нидерландской велогонщицей Фем ван Эмпель (Fem van Empel), которая продолжит выступать в женской команде до конца 2027 года.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды: «Для нас это превосходные новости. Нам нравится долгосрочное партнёрство. Мы рады, что Фем, Сепп и Йонас думают так же. В ближайшие годы мы продолжим писать историю велоспорта».

Йонас Вингегор: «В этой команде чувствую себя совсем как дома. И мы очень успешны с нашим подходом к работе. Поэтому я рад снова продлить контракт. Моё будущее здесь, я этим горжусь».

Сепп Кусс: «Для меня команда как семья, ощущаю себя как дома, что доказывают великолепные результаты, которых мы достигли командой, а также моя личная победа на Вуэльте Испании. Приятно осознавать, что в ближайшие годы мы сможем развиться дальше, опираясь на такие достижения. Вместе мы добьёмся ещё большего успеха!»

Фем ван Эмпель: «В команде Visma | Lease a Bike меня окружают люди, которые помогут продолжать расти и добиваться высоких результатов. Все уже идёт хорошо, но я уверена, что можно добиться большего. Поэтому я рада, что могу рассчитывать на поддержку команды в течение многих лет».