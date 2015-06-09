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Йонас Вингегор и Сепп Кусс продлили контракты с велокомандой Visma|Lease a Bike

Команда Visma|Lease a Bike продлила контракты с Йонасом Вингегором, Сеппом Куссом и Фем ван Эмпель

 

 

27-летний датский велогонщик Йонас Вингегор, который в этом году второй год подряд выиграл Тур де Франс, и впервые ставший призёром Вуэльты Испании, а также 29-летний американский велогонщик Сепп Кусс, впервые в карьере одержавший победу на Гранд-туре - на Вуэльте Испании, продлили контракты с велокомандой Visma|Lease a Bike.

 

Йонас Вингегор и Сепп Кусс продлили контракты с велокомандой Visma|Lease a Bike

 

 

Предыдущий контракт Йонаса Вингегора, продлённый в апреле этого года, действовал до конца 2027 года, теперь датский велогонщик продолжит выступать в команде до конца 2028 года. Сепп Кусс продлил контракт на три сезона -  до конца 2027 года. Также  Visma Lease a Bike объявила о продлении контракта с нидерландской велогонщицей Фем ван Эмпель (Fem van Empel), которая продолжит выступать в женской команде до конца 2027 года.

 

Мерейн Зееман, спортивный директор команды: «Для нас это превосходные новости. Нам нравится долгосрочное партнёрство. Мы рады, что Фем, Сепп и Йонас думают так же. В ближайшие годы мы  продолжим писать историю велоспорта».

 

Йонас Вингегор: «В этой команде чувствую себя совсем как дома. И мы очень успешны с нашим подходом к работе. Поэтому я рад снова продлить контракт. Моё будущее здесь, я этим горжусь».

 

Сепп Кусс: «Для меня команда как семья, ощущаю себя как дома, что доказывают великолепные результаты, которых мы достигли командой, а также моя личная победа на Вуэльте Испании. Приятно осознавать, что в ближайшие годы мы сможем развиться дальше, опираясь на такие достижения. Вместе мы добьёмся ещё большего успеха!»

 

Фем ван Эмпель: «В команде Visma | Lease a Bike меня окружают люди, которые помогут продолжать расти и добиваться высоких результатов. Все уже идёт хорошо, но я уверена, что можно добиться большего. Поэтому я рада, что могу рассчитывать на поддержку  команды в течение многих лет».

 

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Сепп Кусс Sepp Kuss Visma Lease a Bike

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    21 декабря 2023 23:09 | Регистрация: 5.09.2020

    Желаю Висме потерять велосипед! Судьба должна вернуть долг за гон на Роглича...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну ты и злой.

    Вся жизнь это гонка.

  3. s75

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 9.06.2015

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


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Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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