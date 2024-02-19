Дубль Йонаса Вингегора на 3-м этапе O Gran Camino-2024

Йонас Вингегор второй день подряд выигрывает этап O Gran Camino-2024 из сольного отрыва

Йонас Вингегор сделал дубль, выиграв второй подряд этап на испанской велогонке O Gran Camino-2024, и снова из сольного отрыва. На 3-м этапе 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike в общей сложности проехал в отрыве 92 км, сначала уехав в один из ранних отрывов, где были также Ричард Карапас (EF Education EasyPost), Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и Давид Годю (Groupama-FDJ). Но пелотон добрал группу.

Затем Йонас Вингегор атаковал за 20 км до финиша, через 3 км переложившись в отрыв дня. За 12 км до финиша Вингегор снова атаковал в одиночку и привёз группе ближайших преследователей 29 секунд, укрепив свою позицию лидера общего зачёта до 1 минуты 13 секунд перед финальным этапом.

Йонас Вингегор: «Хороший для нас день. Вообще-то, мы не ожидали, что сегодня выиграем этап, но почувствовали момент, и я использовал шанс. Карапас атаковал одним из первых после горного спринта. Мы быстро создали хороший просвет, отлично сработались. Я думал, есть шанс у этого отрыва, хотел посмотреть, что получится.

Был ещё один очень тяжёлый день. Ребята великолепно работали, чтобы удержать отрыв дня в пределах досягаемости. Потом я рискнул, атаковал, и, к счастью, удержал преимущество. На последнем этапе мы приложим все силы, чтобы удержать майку лидера».