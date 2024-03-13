Йонас Вингегор — победитель Тиррено-Адриатико-2024

Йонас Вингегор, Хуан Аюсо, Джей Хиндли на подиуме Тиррено-Адриатико-2024

Йонас Вингегор впервые в карьере стал «Королём двух морей», выиграв итальянскую велогонку Мирового тура Тиррено-Адриатико-2024. 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike одержал вторую подряд в сезоне победу на многодневной гонке после «О Гран Каминьо».

Майку лидера Тиррено-Адриатико-2024 Йонас Вингегор надел после победы на 5-м этапе, который выиграл из одиночного отрыва, а затем датский гонщик укрепил лидерство, выиграв и 6-й, королевский горный этап, также после сольной атаки.

В итоговой классификации Йонас Вингегор опередил ближайшего соперника - 21-летнего испанского велогонщика команды UAE Team Emirates Хуана Аюсо на 1 минуту 24 секунды. Тройку призёров Тиррено-Адриатико-2024 замкнул 27-летний австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли, уступивший Вингегору 1 минуту 52 секунды.

Йонас Вингегор стал вторым датским гонщиком, выигравшим Тиррено-Адриатико после Рольфа Соренсена (победителя 1987 и 1992 годов).

Хуан Аюсо в возрасте 21 года, 5 месяцев и 23 дней стал вторым самым молодым на подиуме после Томаса Деккера, выигравшего гонку в 2006 году в 21 год, 6 месяцев и 8 дней.

Джей Хиндли стал третьим австралийским велогонщиком на подиуме Тиррено-Адриатико после Кэдела Эванса (занявшего 3-е место в 2010, выигравшего гонку в 2011) и Роана Денниса (занявшего 2-е место в 2017).

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Йонас Вингегор: «Финальный этап был очень трудным, спринтеры боролись за победу изо всех сил. Получилась настоящая гонка преследования лидирующей группы. Было важно не терять концентрацию. К счастью, команда уберегла меня от неприятностей. Мы смогли сохранить эту красивую майку и получить прекрасный трофей. Трезубец - один из самых легендарных трофеев в велоспорте. Он - идеальная награда для такого бывшего рыбака как я! Счастлив добавить его в свою коллекцию.

Победа на Тиррено-Адриатико - одна из самых больших в моей карьере. Я очень рад, что выиграл два этапа и общий зачёт. Мне очень нравится выступать в Италии. Не исключаю, что однажды попробую выиграть и Джиро д’Италия».

Хуан Аюсо: «Думаю, в целом неделя для нас прошла очень хорошо. Мы выиграли этап, финишировали 2-м и 4-м в общем зачёте, выиграли командную классификацию. Никто из нас не пострадал в серьёзных падениях, что при такой погоде считаю благословением. Результаты этой недели дают уверенность и мотивацию перед предстоящими гонками.

Команда была полностью сосредоточена на том, чтобы мне помогать. Мне было приятно сравнить себя с лучшими горняками мира. Я ещё не в лучшей форме, но эта гонка показала, что двигаюсь в правильном направлении».

Джей Хиндли: «Наша команда может быть довольна. Было приятно снова выступать с несколькими ребятами, которые были в команде, когда я выиграл Джиро в 2022 году. Мы приложили все силы, можем гордиться, что вошли в топ-3. Никаких сожалений нет. Вчера мы выложились по полной. Йонас был просто на другом уровне. Я доволен своим выступлением. Эта гонка была первой важной целью года. Теперь ощущаю большую уверенность перед следующими ещё более важными целями».