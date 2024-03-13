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Йонас Вингегор — победитель Тиррено-Адриатико-2024

Йонас Вингегор, Хуан Аюсо, Джей Хиндли на подиуме Тиррено-Адриатико-2024

 

 

 

Йонас Вингегор впервые в карьере стал «Королём двух морей», выиграв итальянскую велогонку Мирового тура Тиррено-Адриатико-2024. 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike одержал вторую подряд в сезоне победу на многодневной гонке после «О Гран Каминьо».

 

Майку лидера Тиррено-Адриатико-2024 Йонас Вингегор надел после победы на 5-м этапе, который выиграл из одиночного отрыва, а затем датский гонщик укрепил лидерство, выиграв и 6-й, королевский горный этап, также после сольной атаки.

 

В итоговой классификации Йонас Вингегор опередил ближайшего соперника - 21-летнего испанского велогонщика команды UAE Team Emirates Хуана Аюсо на 1 минуту 24 секунды. Тройку призёров Тиррено-Адриатико-2024 замкнул 27-летний австралийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Джей Хиндли, уступивший Вингегору 1 минуту 52 секунды.

 

Йонас Вингегор стал вторым датским гонщиком, выигравшим Тиррено-Адриатико после Рольфа Соренсена (победителя 1987 и 1992 годов).

 

Хуан Аюсо в возрасте 21 года, 5 месяцев и 23 дней стал вторым самым молодым на подиуме   после Томаса Деккера, выигравшего гонку в 2006 году в 21 год, 6 месяцев и 8 дней.  

 

Джей Хиндли стал третьим австралийским велогонщиком на подиуме Тиррено-Адриатико после Кэдела Эванса (занявшего 3-е место в 2010, выигравшего гонку в 2011) и Роана Денниса (занявшего 2-е место в 2017).

 

Йонас Вингегор — победитель Тиррено-Адриатико-2024

 

Йонас Вингегор — победитель Тиррено-Адриатико-2024

 

Йонас Вингегор — победитель Тиррено-Адриатико-2024

 

Йонас Вингегор — победитель Тиррено-Адриатико-2024

 

Йонас Вингегор — победитель Тиррено-Адриатико-2024

 

Photo Credits: LaPresse

 

Йонас Вингегор: «Финальный этап был очень трудным, спринтеры боролись за победу изо всех сил. Получилась настоящая гонка преследования лидирующей группы. Было важно не терять концентрацию. К счастью, команда уберегла меня от неприятностей. Мы смогли сохранить эту красивую майку и получить прекрасный трофей. Трезубец - один из самых легендарных трофеев в велоспорте. Он - идеальная награда для такого бывшего рыбака как я! Счастлив добавить его в свою коллекцию.

 

Победа на Тиррено-Адриатико - одна из самых больших в моей карьере. Я очень рад, что выиграл два этапа и общий зачёт. Мне очень нравится выступать в Италии. Не исключаю, что однажды попробую выиграть и Джиро д’Италия».

 

Хуан Аюсо: «Думаю, в целом неделя для нас прошла очень хорошо. Мы выиграли этап, финишировали 2-м и 4-м в общем зачёте, выиграли командную классификацию. Никто из нас не пострадал в серьёзных падениях, что при такой погоде считаю благословением. Результаты этой недели дают уверенность и мотивацию перед предстоящими гонками.

 

Команда была полностью сосредоточена на том, чтобы мне помогать. Мне было приятно сравнить себя с лучшими горняками мира. Я ещё не в лучшей форме, но эта гонка показала, что двигаюсь в правильном направлении».

 

Джей Хиндли: «Наша команда может быть довольна. Было приятно снова выступать с несколькими ребятами, которые были в команде, когда я выиграл Джиро в 2022 году. Мы приложили все силы, можем гордиться, что вошли в топ-3. Никаких сожалений нет. Вчера мы выложились по полной. Йонас был просто на другом уровне. Я доволен своим выступлением. Эта гонка была первой важной целью года. Теперь ощущаю большую уверенность перед следующими ещё более важными целями».

 

Результаты 7 этапа Тиррено-Адриатико-2024

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тиррено-Адриатико-2024 Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Lucas
    Бывший врач Наиро Кинтаны пред ... (2)
    Lucas-Фото

    Да, конечно, его же, как говорится, подставили, - а зачем?, бедный Кинтана ничего и не знал, что там ему колят.

  • MVDP
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    MVDP-Фото

    Насколько сдулся Роглич, настолько надулся Йоргенсон. Совпадение?

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 7 (1)
    Николай Н.-Фото

    Висма наверно решила в этом году выиграть всё. Две многодневки и оба за Висмой.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    Николай Н.-Фото

    Вот и итог, майка молодого взяла и Париж - Ницца. Это даже неожиданно. Рэмко даже не смог его сбросить с колеса. Власов всё же выступил удачно, взял этап и сегодня был третим, а в итоге 5 место.

  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    error-Фото

    У Роглича походу реально другой график тренировок.. не как все привыкли. В прошлом году готовился к Джиро и в марте - апреле уже накатывал форму с победами в недельках. Сейчас готовится к ТдФ.. и может реально еще рановато показывать результат...

    Тот же Вингегор, Ремко и Погги помоложе.. у них наверняка другой график пиков формы и подвода к ней..

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    BlAr-Фото

    Роглич сегодня похоже основательно промерз. Иначе такую пассивность не объяснить. 

  • vitali
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    vitali-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    У-у-ё!
    П. Роглич в каком разобранном состоянии. 
    4 минуты отставания сегодня. 
    Хотя, да - до Тур де Франс ещё далеко


    У-у-ё!
    Сам Р. Эвенпул опасался А. Власова в борьбе за победу на этапе!
    Поэтому постарался увеличить темп в последний гору, чтобы сбросить Александра
    Не знаю, на какой срок у Роглича контракт с Борой, но не факт, что в этом году он потянет ГТ,. Всё-таки он уже семь лет одерживает победы в гонках высочайшего уровня. Для многих 7-8 лет на таком уровне, и начинается естественный спад. Поэтому надо просто ждать и смотреть, а сегодня он не упирался, скорее всего, потому что годы уже не молодые, и для главного старта важно экономить любые ресурсы организма.
  • motte
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    motte-Фото

    Это вирус такой у них , у инопланетян , пошёл, соло устраивать, тур расставит всё по своим местам.

  • JetRevel
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    JetRevel-Фото

    Всегда интересно смотреть первые недельные,колхозЫЧ еще тот,у всех свои цели планы на сезон.Власова зря "впрягают" тянуть рОГЛо на Тур,не верю в него.Джиро конечно у Тадея не забрать,но за три недели может все случиться.

    Относительно Висмы,я величия не увидел в этой гонке никакого,просто приехали более подготовленные люди на сегодня.

  • микеле оп-оп-оп
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Похоже Саша закусил намного раньше последней кочки, Рэмбке хватило пары ват, чтобы его отцепить. Так что алаверды.

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