Киан Эйтдебрукс о первой велогонке с Йонасом Вингегором и командой Visma Lease a Bike

Киан Эйтдебрукс: «Я очень доволен своей формой»

20-летний бельгийский велогонщик Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) проехал первую гонку в составе команды Visma Lease a Bike - испанскую велогонку O Gran Camiño-2024, победу в которой одержал капитан команды Йонас Вингегор. А Киан Эйтдебрукс занял 5-е место в общем зачёте O Gran Camiño-2024. В интервью WielerFlits и Cyclingnews Эйтдебрукс поделился впечатлениями о начале сезона в новой команде и работе с двукратным победителем Тур де Франс Йонасом Вингегором.

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Киан Эйтдебрукс: «Я очень доволен своей формой, потому что пока мне рано показывать максимум. Мои цели - Вуэльта Каталонии и Джиро д’Италия. Но я всё равно чувствую себя потрясающе. Я втянулся в новую рутину, начал работать с новыми людьми. Иногда чувствовал некоторое напряжение, потому что для меня многое поменялось. Но в целом всё прошло хорошо, я не болел. Надеюсь, так будет и дальше.

У меня были большие опасения, потому что мы приехали на гонку с Тенерифе, где было +30. Но в этой команде всё продумано с питанием. Я уже немного похудел, теперь мне не надо сильно терять вес, когда подойду к топовым гонкам. То, что я не слишком набрал вес, меня тоже пугало. Но в итоге я очень доволен, как всё прошло. Я был сильнее, чем ожидал, а в перспективе участия на Джиро, где тоже бывает такая погода (дождь, который осложнил этапы O Gran Camiño-2024) - это хорошо.

В основном я уделял внимание тому, как Йонас Вингегор готовится к разделке, к этапам, на чём акцентирует внимание во время тренировок. Думаю, на данный момент он лучший учитель, лучший гонщик Гранд-туров. Я многому могу у него научиться для своего развития. Он всё время такой спокойный. Он отличный лидер, буквально излучает спокойствие. И он прямолинеен, знает, что ему нужно».