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Киан Эйтдебрукс о первой велогонке с Йонасом Вингегором и командой Visma Lease a Bike

Киан Эйтдебрукс: «Я очень доволен своей формой»

 

 

20-летний бельгийский велогонщик Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) проехал первую гонку в составе команды Visma Lease a Bike - испанскую велогонку O Gran Camiño-2024, победу в которой одержал капитан команды Йонас Вингегор. А Киан Эйтдебрукс занял 5-е место в общем зачёте O Gran Camiño-2024. В интервью WielerFlits и Cyclingnews Эйтдебрукс поделился впечатлениями о начале сезона в новой команде и работе с двукратным победителем Тур де Франс Йонасом Вингегором.

 

 

Киан Эйтдебрукс о первой велогонке с Йонасом Вингегором и командой Visma Lease a Bike

 

Photo screen @ WielerFlits

 

Киан Эйтдебрукс: «Я  очень доволен своей формой, потому что пока мне рано показывать максимум. Мои цели - Вуэльта Каталонии и Джиро д’Италия. Но я всё равно чувствую себя потрясающе. Я втянулся в новую рутину, начал работать с новыми людьми. Иногда чувствовал некоторое напряжение, потому что для меня многое поменялось. Но в целом всё прошло хорошо, я не болел. Надеюсь, так будет и дальше.

 

У меня были большие опасения, потому что мы приехали на гонку с Тенерифе, где было +30. Но в этой команде всё продумано с питанием. Я уже немного похудел, теперь мне не надо сильно терять вес, когда подойду к топовым гонкам. То, что я не слишком набрал вес, меня тоже пугало. Но в итоге я очень доволен, как всё прошло. Я был сильнее, чем ожидал, а в перспективе участия на Джиро, где тоже бывает такая погода (дождь, который осложнил этапы O Gran Camiño-2024)  - это хорошо.  

 

В основном я уделял внимание тому, как Йонас Вингегор готовится к разделке, к этапам, на чём акцентирует внимание во время тренировок. Думаю, на данный момент он лучший учитель, лучший гонщик Гранд-туров. Я многому могу у него научиться для своего развития. Он всё время такой спокойный. Он отличный лидер, буквально излучает спокойствие. И он прямолинеен, знает, что ему нужно».

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Теги к статье: Киан Эйтдебрукс Сиан Эйтдебрукс Cian Uijtdebroeks Visma Leas a Bike

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну и рожа..)))

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Игорь

      shain

      Сегодня, 03:50 | Регистрация: 1.10.2020

      Да уж, в 20 лет на все 40.

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 04:18 | Регистрация: 20.05.2021

    А сколько их еще будет молодых,амбициозных,которые в дальнешем, своими достижениями(и не только), будут вызывать палемику комментаторов подобно сегоднешним источникам в лице уже состоявшихся лидеров гонок. 

  3. Имя: Дмитрий Большаков

    Dmitry09

    Сегодня, 05:30 | Регистрация: 1.04.2014

    Цитата: Astanaforever
    Ну и рожа..)))
    Он тебе не нравится?

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