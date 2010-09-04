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Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

Милан-Сан-Ремо-2024. Превью

 

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

 

 

Первый из пяти Монументов велоспорта — «Классичиссима» (Classicissima), Классика классик Милан — Сан-Ремо, изменчивая как весенняя погода в отношении невозможности предсказать победителя, прекрасная своим звёздным составом, и постоянная благодаря традиционному финалу, пройдёт 16 марта. Как отмечают организаторы, «Милан — Сан-Ремо знаменует начало велосипедного сезона как открытие оперного сезона в театре Ла Скала».

 

14 апреля 1907 года Милан - Сан-Ремо прошла в первый раз, тогда 33 участника отправились в путь в 5:17 утра, стартовав на юге Милана, а победитель Люсьен Пети Бритон (Lucien Petit Breton) финишировал через 11 часов, 4 минуты и 15 секунд, проехав 288 км со средней скоростью 26,014 км/ч на велосипеде Bianchi, используя передачу 44x18 и преодолевая 5,20 метра с каждым нажатием педали.

 

Нынешним велоболельщикам не придётся ждать победителя так долго, Милан — Сан-Ремо почти с каждым годом ставит всё новые скорости прохождения маршрута. В прошлом году дистанция в 294 км была пройдена победителем, Матье ван дер Пулом за 6 часов 25 минут 23 секунды со средней скоростью 45,773 км/ч, правда, рекорд скорости 1990 года - 45,809 км/ч, когда победителем стал Джанни Буньо, современным пелотоном пока не побит.

 

Маршрут Милан — Сан-Ремо-2024

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

Милан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участникиМилан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

Милан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участникиМилан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

Милан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участникиМилан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

Милан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участникиМилан &mdash; Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

 

 

Второй год подряд Милан — Сан-Ремо стартует не в Милане. В этом году, 115-й выпуск классики отправится в путь из Павии, чтобы через 288 км (по совпадению, столько же километров, сколько было и в первом выпуске гонки)  финишировать на Виа Рома в Сан-Ремо.

 

Изменения коснулись лишь первых 44 км маршрута, после которых участники вернутся на традиционную дорогу, по которой доедут до Пассо-дель-Туркино, как всегда, преодолеют три Капи - Капо Меле, Черво и Берта.

 

А кульминация Милан — Сан-Ремо - связка финальных подъёмов Чипресса и Поджио едва ли нуждается в представлении для постоянных любителей велоспорта, но всё же напомним, что Чипресса (Cipressa) – это подъём в 5,6 км с 4,1%, а Поджио (Poggio) – 3,7 км со средним градиентом 4%, максимальным 8% у вершины.

 

Подъём на Поджио начнётся за 9 км до финиша по узкой дороге с четырьмя крутыми поворорами на первых двух километрах.

 

Ещё одна не менее важная составляющая финала классики после почти трёхсот километров дистанции - это технически сложный спуск с Поджио по извилистой дороге с поворотами. Финальные 2 км - по прямым городским дорогам. Левый поворот на кольцевой развязке  - за 850 м до финиша, финальный поворот к Виа Рома на финишную прямую - за 750 м до финиша.

 

 

Участники и претенденты Милан — Сан-Ремо-2024

 

 

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

Photo Credits: LaPresse

 

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), защищающий титул победителя Милан — Сан-Ремо, стартует в майке действующего чемпиона мира. Победу в статусе чемпиона мира на Милан — Сан-Ремо удалось одержать лишь четырём гонщикам в истории - Альфредо Бинде в 1931, Эдди Мерксу в 1972 и 1975, Феличе Джимонди в 1974 и Джузеппе Саронни в 1983.

 

Напомним, что организаторы Милан — Сан-Ремо зафиксировали пять способов выиграть Классику (за последние 10 лет) - общий спринт, спринт из небольшой группы, атака перед самым финишем, атака на Поджио группы двух или трёх гонщиков, атака на Поджио и сольный отрыв.

 

Матье ван дер Пул в прошлом году использовал «пятый способ» -  атаковал в одиночку за 5,5 км до финиша перед вершиной Поджио, создал просвет и удержал преимущество, опередив преследователей  - Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), Филиппо Ганну (INEOS Grenadiers) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на 15 секунд.  

 

В этом году для 29-летнего Матье ван дер Пула Милан — Сан-Ремо — это первый старт сезона на шоссе. В гонке не будет его вечного соперника Ваута ван Арта, однако остаётся призёр прошлого года Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) и занявший в прошлом году 4-е место Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

 

Причём, если Филиппо Ганне пока не удалось одержать победу, то Тадей Погачар уже продемонстрировал соперникам свою силу на Страде Бьянке-2024, где одержал победу из сольного 81-километрового отрыва.

 

Сильным составом стартует команда Lidl-Trek -  Мадс Педерсен и его товарищи по команде Lidl-Trek, победитель 2021 года Яспер Стёйвен, и выигравший очковую классификацию и два этапа Тиррено-Адриатико-2024 Джонатан Милан.

 

В числе претендентов также победитель Милан — Сан-Ремо-2022 года Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck), Том Пидкок (INEOS Grenadiers), Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), победитель 2019 года Жулиан Алафилипп (Soudal Quick  Step), Кристоф Лапорт и Олав Коой (Visma Lease a Bike), Александр Кристофф (Uno-X Mobility), Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Калеб Юэн, Майкл Мэттьюс, Люк Плапп (Jayco AlUla), победитель 2016 года Арно Демар (Arkea-B & B Hotels), Маттео Трентин (Tudor), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) и другие.

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Теги к статье: Милан — Сан-Ремо-2024 Milano - Sanremo-2024 Монумент велоспорта гонка Мирового тура Классичиссима

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Кто выиграет Милан - Сан-Ремо-2024?


  1. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 03:54 | Регистрация: 11.05.2017

    Жду от Погги атаки на Чипресса с последующим 30км соло. Если МВДП при ноге ну нет у Тадея других вариантов . Да и этот , что-то из разряда невероятного . Извиняюсь перед пелотоном , но иных победителей кроме этой пары не жду вообще . Буду рад , если ошибусь и кто-нибудь удивит

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:45 | Регистрация: 4.09.2010

    ждать победы от Поги с МВДП - легко и просто ) порадуюсь за обоих.

    но буду ждать чуда от Филиппа. именно он год назад шустро накрыл выстрел Поги на Поджио, но вот с ударом МВДП уже не справился. однако на финише не оставил никаких шансов Поге и ВВА.

    иначе зачем же он стал уступать разделки?! )

    ps

    Алафилипп в претендентах разве как знак уважения

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ждать победы от Поги с МВДП - легко и просто ) порадуюсь за обоих.

    но буду ждать чуда от Филиппа. именно он год назад шустро накрыл выстрел Поги на Поджио, но вот с ударом МВДП уже не справился. однако на финише не оставил никаких шансов Поге и ВВА.

    иначе зачем же он стал уступать разделки?! )

    ps

    Алафилипп в претендентах разве как знак уважения

  • shekn
    Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут ... (2)
    shekn-Фото
    Жду от Погги атаки на Чипресса с последующим 30км соло. Если МВДП при ноге ну нет у Тадея других вариантов . Да и этот , что-то из разряда невероятного . Извиняюсь перед пелотоном , но иных победителей кроме этой пары не жду вообще . Буду рад , если ошибусь и кто-нибудь удивит
  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар возглавит команд ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото
    Составы команд уже есть, если честно явных фаворитов кроме Погачара и Ван Дер Пула я не вижу. Ну может Лапорт или Пидкок или ещё кто-то третий, но скорее всего все сведеться к противостоянию Погачара и Ван Дер Пула . Хотя из пяти монументов эта гонка самая непредсказуемая (по многим причинам ) и шансы на победу есть у многих.
  • Kay82
    Visma Lease a Bike о весенних ... (1)
    Kay82-Фото

    великая команда!

  • RVL
    Тадей Погачар возглавит команд ... (20)
    RVL-Фото

    Тем не менее, ехать он мог, а рвало уже после. Вспомните многих быстро бегущих, едущих и ТП после финиша. Особенно у велогонов...крутить он может...идти нет!
    Это надо понимать

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (145)
    s75-Фото

    Лотто и Lennnert Van Eetvelt продлили договор еще на два года (2025/2026). Молодой бельгиец совсем недавно выиграл общий зачет Тура ОАЭ.

  • BlAr
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (3)
    BlAr-Фото
    Страйк там был по результату, а не по технике. Один, правда, не лёг, но уехал в аут...
  • M-07
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (3)
    M-07-Фото

    Кюнг, конечно, в нужный момент упал, это даже не страйк был, а домино, и всей группе преследования шансы догнать отрыв похоронил.

  • Earl57
    Тадей Погачар возглавит команд ... (20)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    На чемпионате мира 2023, была длинная гонка 271 км почти как Милан-Сан-Ремо,  Т. Погачар на фоне усталости в спринте обошёл более знатного финишёра М. Педерсена,  заняв место место на подиуме

    На чемпионате мира 2023 Т. Погачара прилюдно рвало после гонки. Увели с пресс-конференции под белы рученьки, сам идти был не в состоянии, таких усилий ему стоило место на подиуме...

  • BlAr
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (3)
    BlAr-Фото

    Страйк от Кюнга за 13 км до финиша был впечатляющим! Ни разу ничего похожего не видел! 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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