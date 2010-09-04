Милан-Сан-Ремо-2024. Превью

Первый из пяти Монументов велоспорта — «Классичиссима» (Classicissima), Классика классик Милан — Сан-Ремо, изменчивая как весенняя погода в отношении невозможности предсказать победителя, прекрасная своим звёздным составом, и постоянная благодаря традиционному финалу, пройдёт 16 марта. Как отмечают организаторы, «Милан — Сан-Ремо знаменует начало велосипедного сезона как открытие оперного сезона в театре Ла Скала».

14 апреля 1907 года Милан - Сан-Ремо прошла в первый раз, тогда 33 участника отправились в путь в 5:17 утра, стартовав на юге Милана, а победитель Люсьен Пети Бритон (Lucien Petit Breton) финишировал через 11 часов, 4 минуты и 15 секунд, проехав 288 км со средней скоростью 26,014 км/ч на велосипеде Bianchi, используя передачу 44x18 и преодолевая 5,20 метра с каждым нажатием педали.

Нынешним велоболельщикам не придётся ждать победителя так долго, Милан — Сан-Ремо почти с каждым годом ставит всё новые скорости прохождения маршрута. В прошлом году дистанция в 294 км была пройдена победителем, Матье ван дер Пулом за 6 часов 25 минут 23 секунды со средней скоростью 45,773 км/ч, правда, рекорд скорости 1990 года - 45,809 км/ч, когда победителем стал Джанни Буньо, современным пелотоном пока не побит.

Маршрут Милан — Сан-Ремо-2024

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

Милан — Сан-Ремо-2024. Маршрут и участники

Второй год подряд Милан — Сан-Ремо стартует не в Милане. В этом году, 115-й выпуск классики отправится в путь из Павии, чтобы через 288 км (по совпадению, столько же километров, сколько было и в первом выпуске гонки) финишировать на Виа Рома в Сан-Ремо.

Изменения коснулись лишь первых 44 км маршрута, после которых участники вернутся на традиционную дорогу, по которой доедут до Пассо-дель-Туркино, как всегда, преодолеют три Капи - Капо Меле, Черво и Берта.

А кульминация Милан — Сан-Ремо - связка финальных подъёмов Чипресса и Поджио едва ли нуждается в представлении для постоянных любителей велоспорта, но всё же напомним, что Чипресса (Cipressa) – это подъём в 5,6 км с 4,1%, а Поджио (Poggio) – 3,7 км со средним градиентом 4%, максимальным 8% у вершины.

Подъём на Поджио начнётся за 9 км до финиша по узкой дороге с четырьмя крутыми поворорами на первых двух километрах.

Ещё одна не менее важная составляющая финала классики после почти трёхсот километров дистанции - это технически сложный спуск с Поджио по извилистой дороге с поворотами. Финальные 2 км - по прямым городским дорогам. Левый поворот на кольцевой развязке - за 850 м до финиша, финальный поворот к Виа Рома на финишную прямую - за 750 м до финиша.

Участники и претенденты Милан — Сан-Ремо-2024

Photo Credits: LaPresse

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), защищающий титул победителя Милан — Сан-Ремо, стартует в майке действующего чемпиона мира. Победу в статусе чемпиона мира на Милан — Сан-Ремо удалось одержать лишь четырём гонщикам в истории - Альфредо Бинде в 1931, Эдди Мерксу в 1972 и 1975, Феличе Джимонди в 1974 и Джузеппе Саронни в 1983.

Напомним, что организаторы Милан — Сан-Ремо зафиксировали пять способов выиграть Классику (за последние 10 лет) - общий спринт, спринт из небольшой группы, атака перед самым финишем, атака на Поджио группы двух или трёх гонщиков, атака на Поджио и сольный отрыв.

Матье ван дер Пул в прошлом году использовал «пятый способ» - атаковал в одиночку за 5,5 км до финиша перед вершиной Поджио, создал просвет и удержал преимущество, опередив преследователей - Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), Филиппо Ганну (INEOS Grenadiers) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на 15 секунд.

В этом году для 29-летнего Матье ван дер Пула Милан — Сан-Ремо — это первый старт сезона на шоссе. В гонке не будет его вечного соперника Ваута ван Арта, однако остаётся призёр прошлого года Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers) и занявший в прошлом году 4-е место Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Причём, если Филиппо Ганне пока не удалось одержать победу, то Тадей Погачар уже продемонстрировал соперникам свою силу на Страде Бьянке-2024, где одержал победу из сольного 81-километрового отрыва.

Сильным составом стартует команда Lidl-Trek - Мадс Педерсен и его товарищи по команде Lidl-Trek, победитель 2021 года Яспер Стёйвен, и выигравший очковую классификацию и два этапа Тиррено-Адриатико-2024 Джонатан Милан.

В числе претендентов также победитель Милан — Сан-Ремо-2022 года Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck), Том Пидкок (INEOS Grenadiers), Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), победитель 2019 года Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Кристоф Лапорт и Олав Коой (Visma Lease a Bike), Александр Кристофф (Uno-X Mobility), Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Калеб Юэн, Майкл Мэттьюс, Люк Плапп (Jayco AlUla), победитель 2016 года Арно Демар (Arkea-B & B Hotels), Маттео Трентин (Tudor), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) и другие.