Фернандо Гавирия упал на тренировке, готовясь к старту Милан-Сан-Ремо-2017

Фернандо Гавирия упал на тренировке, но выйдет на старт Милан-Сан-Ремо-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) упал во время тренировки. 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors, упал вчера, 16 марта, во время тренировки. Однако, несмотря на это, он выйдет на старт классики Милан-Сан-Ремо-2017, которую поедет второй раз в карьере. Сегодня Гавирия предпочёл тренироваться на станке и не поехал со своими товарищами по команде.

В интервью Sporza врач команды рассказал: «Мы не знаем, как произошёл инцидент, мы подъехали к Фернандо через 10 минут. У него шла кровь из носа, ссадина у рта, он чувствовал боль в правом запястье. Обследование показало, что серьёзных повреждений нет».

В прошлом году Фернандо Гавирия дебютировал на Милан-Сан-Ремо-2016, смог проехать гонку до конца, но упал на последних 500 метрах дистанции.