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Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

Дубль Джонатана Милана на Тиррено-Адриатико-2024

 

 

Первое участие Джонатана Милана (Jonathan Milan) на итальянской велогонке Тиррено-Адриатико стало успешным. Он завершил гонку победным дублем и цикламеновой майкой лучшего в очковой классификации. Выиграв 4-й этап, 23-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek одержал победу и на финальном, 7-м этапе, который завершился общим спринтом на набережной Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

 

Финальный этап Тиррено-Адриатико-2024 стал самым быстрым в истории этой итальянской гонки. Участники проехали его со средней скоростью 47,179 км/ч, побив рекорд 2016 года, когда средняя скорость на этапе составила 45,946 км/ч.

 

Джонатан Милан также стал первым с 2006 года (после Паоло Беттини) итальянским гонщиком, выигравшим два общих спринта в одном выпуске гонки.

 

Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

 

Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

 

Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

 

Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

 

Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

 

Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

 

Photo Credits: LaPresse

 

Атака велогонщика команды Uno-X, попытавшегося обмануть спринтеров, не удалась. Товарищ Милана по команде Lild-Trek Симоне Консонни закрыл просвет, а Джонатан Милан мощным ускорением обошёл Александра Кристоффа (Uno-X Mobility) и Давиде Чимолаи (Movistar). Расчёт скорости по каденсу, а также оптимального давления в покрышках, обзоры групсетов  и всего, что связано с велосипедами на https://velobotan.ru/  поможет не просто наблюдать за борьбой лучших велогонщиков, а разобраться в тонкостях велоспорта.

 

Джонатан Милан: «Я очень счастлив, как мы смогли завершить эту Тиррено-Адриатико. Должен отметить, как великолепно команда сегодня мне помогла. На финишной прямой Симоне потрясающе закрыл просвет до гонщика Uno-X. Потом я увидел, как Кристофф выходит слева. Понял, что этот тот самый момент, и вложил всю мощность в свой спринт.

 

Но я благодарю не только Симоне. Тео и Амануэль держали под контролем опасный отрыв, Томс и Баджио следили за ситуацией после того, как отрыв поймали. Финальный круг был очень коварным.

 

 Я рад победе, которая снова была победой команды. Мне оставалось завершить потрясающее выступление ребят.

 

Конечно, я счастлив и лично, потому что это моя первая Тиррено-Адриатико, и я выиграл два разных спринта. Оба этапа были сложными и нервными. Спринтеры, которых я смог обойти,  - гонщики высочайшего класса, что делает мои победы ещё более важными.

 

На многодневной гонке мы делали ошибки, потеряли друг друга в первом спринте. Но мы всегда старались совершенствоваться и взяли две победы.

 

Победа в очковой классификации дала ещё один интересный опыт. Считаю, для меня важно то, как мы одержали эти победы, потому что сегодня мы боролись после шести тяжёлых этапов, а у меня ещё шла нога. Я горжусь и счастлив своим выступлением, оно даёт уверенность перед предстоящими Классиками. Вижу, что форма у меня есть, что вся упорная работа принесла плоды.

 

Теперь начинается череда Классик. На Милан — Сан-Ремо поедем сильным составом. Яспер Стёйвен и Мадс Педерсен в отличной форме. Мы будем им помогать. Мне тоже очень нравится Милан — Сан-Ремо. Время покажет, смогу ли я однажды попытаться её выиграть».

 

Результаты 7 этапа Тиррено-Адриатико-2024

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Теги к статье: Джонатан Милан Jonathan Milan Lidl-Trek Тиррено-Адриатико-2024 Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Lucas
    Бывший врач Наиро Кинтаны пред ... (2)
    Lucas-Фото

    Да, конечно, его же, как говорится, подставили, - а зачем?, бедный Кинтана ничего и не знал, что там ему колят.

  • MVDP
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    MVDP-Фото

    Насколько сдулся Роглич, настолько надулся Йоргенсон. Совпадение?

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 7 (1)
    Николай Н.-Фото

    Висма наверно решила в этом году выиграть всё. Две многодневки и оба за Висмой.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    Николай Н.-Фото

    Вот и итог, майка молодого взяла и Париж - Ницца. Это даже неожиданно. Рэмко даже не смог его сбросить с колеса. Власов всё же выступил удачно, взял этап и сегодня был третим, а в итоге 5 место.

  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    error-Фото

    У Роглича походу реально другой график тренировок.. не как все привыкли. В прошлом году готовился к Джиро и в марте - апреле уже накатывал форму с победами в недельках. Сейчас готовится к ТдФ.. и может реально еще рановато показывать результат...

    Тот же Вингегор, Ремко и Погги помоложе.. у них наверняка другой график пиков формы и подвода к ней..

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    BlAr-Фото

    Роглич сегодня похоже основательно промерз. Иначе такую пассивность не объяснить. 

  • vitali
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    vitali-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    У-у-ё!
    П. Роглич в каком разобранном состоянии. 
    4 минуты отставания сегодня. 
    Хотя, да - до Тур де Франс ещё далеко


    У-у-ё!
    Сам Р. Эвенпул опасался А. Власова в борьбе за победу на этапе!
    Поэтому постарался увеличить темп в последний гору, чтобы сбросить Александра
    Не знаю, на какой срок у Роглича контракт с Борой, но не факт, что в этом году он потянет ГТ,. Всё-таки он уже семь лет одерживает победы в гонках высочайшего уровня. Для многих 7-8 лет на таком уровне, и начинается естественный спад. Поэтому надо просто ждать и смотреть, а сегодня он не упирался, скорее всего, потому что годы уже не молодые, и для главного старта важно экономить любые ресурсы организма.
  • motte
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    motte-Фото

    Это вирус такой у них , у инопланетян , пошёл, соло устраивать, тур расставит всё по своим местам.

  • JetRevel
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    JetRevel-Фото

    Всегда интересно смотреть первые недельные,колхозЫЧ еще тот,у всех свои цели планы на сезон.Власова зря "впрягают" тянуть рОГЛо на Тур,не верю в него.Джиро конечно у Тадея не забрать,но за три недели может все случиться.

    Относительно Висмы,я величия не увидел в этой гонке никакого,просто приехали более подготовленные люди на сегодня.

  • микеле оп-оп-оп
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Похоже Саша закусил намного раньше последней кочки, Рэмбке хватило пары ват, чтобы его отцепить. Так что алаверды.

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