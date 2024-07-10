Джонатан Милан — победитель 7 этапа Тиррено — Адриатико-2024

Дубль Джонатана Милана на Тиррено-Адриатико-2024

Первое участие Джонатана Милана (Jonathan Milan) на итальянской велогонке Тиррено-Адриатико стало успешным. Он завершил гонку победным дублем и цикламеновой майкой лучшего в очковой классификации. Выиграв 4-й этап, 23-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek одержал победу и на финальном, 7-м этапе, который завершился общим спринтом на набережной Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

Финальный этап Тиррено-Адриатико-2024 стал самым быстрым в истории этой итальянской гонки. Участники проехали его со средней скоростью 47,179 км/ч, побив рекорд 2016 года, когда средняя скорость на этапе составила 45,946 км/ч.

Джонатан Милан также стал первым с 2006 года (после Паоло Беттини) итальянским гонщиком, выигравшим два общих спринта в одном выпуске гонки.

Photo Credits: LaPresse

Атака велогонщика команды Uno-X, попытавшегося обмануть спринтеров, не удалась. Товарищ Милана по команде Lild-Trek Симоне Консонни закрыл просвет, а Джонатан Милан мощным ускорением обошёл Александра Кристоффа (Uno-X Mobility) и Давиде Чимолаи (Movistar). Расчёт скорости по каденсу, а также оптимального давления в покрышках, обзоры групсетов и всего, что связано с велосипедами на https://velobotan.ru/ поможет не просто наблюдать за борьбой лучших велогонщиков, а разобраться в тонкостях велоспорта.

Джонатан Милан: «Я очень счастлив, как мы смогли завершить эту Тиррено-Адриатико. Должен отметить, как великолепно команда сегодня мне помогла. На финишной прямой Симоне потрясающе закрыл просвет до гонщика Uno-X. Потом я увидел, как Кристофф выходит слева. Понял, что этот тот самый момент, и вложил всю мощность в свой спринт.

Но я благодарю не только Симоне. Тео и Амануэль держали под контролем опасный отрыв, Томс и Баджио следили за ситуацией после того, как отрыв поймали. Финальный круг был очень коварным.

Я рад победе, которая снова была победой команды. Мне оставалось завершить потрясающее выступление ребят.

Конечно, я счастлив и лично, потому что это моя первая Тиррено-Адриатико, и я выиграл два разных спринта. Оба этапа были сложными и нервными. Спринтеры, которых я смог обойти, - гонщики высочайшего класса, что делает мои победы ещё более важными.

На многодневной гонке мы делали ошибки, потеряли друг друга в первом спринте. Но мы всегда старались совершенствоваться и взяли две победы.

Победа в очковой классификации дала ещё один интересный опыт. Считаю, для меня важно то, как мы одержали эти победы, потому что сегодня мы боролись после шести тяжёлых этапов, а у меня ещё шла нога. Я горжусь и счастлив своим выступлением, оно даёт уверенность перед предстоящими Классиками. Вижу, что форма у меня есть, что вся упорная работа принесла плоды.

Теперь начинается череда Классик. На Милан — Сан-Ремо поедем сильным составом. Яспер Стёйвен и Мадс Педерсен в отличной форме. Мы будем им помогать. Мне тоже очень нравится Милан — Сан-Ремо. Время покажет, смогу ли я однажды попытаться её выиграть».