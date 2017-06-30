Марк Кэвендиш упал на треке в финальный день «Шести дней Гента»

Переговоры о продлении контракта Марка Кэвендиша с командой Патрика Лефевра затягиваются



36-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) упал в финальный день соревнований на треке «Шесть дней Гента». Как сообщает Sporza, он сумел подняться после падения, которое произошло из-за жидкости на полотне трека велодрома Кёпке (Kuipke).

Победителями «Шести дней Гента» в генеральной классификации стали Кенни Де Кетеле (Kenny De Ketele) и Роббе Гис (Robbe Ghys), Роджер Клюге (Roger Kluge)и Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst) заняли второе место, Михаэль Мёркёв (Michael Morkov) и Лассе Норман Хансен (Lasse Norman Hansen) стали 3-ми, а пара Марк Кэвендиш и Ильо Кейссе заняли 4-е место.

Яспер Де Бёйст в интервью Sporza рассказал: «Глупо получилось. За круг до этого я заметил, что на треке была вода, но потом проехал через неё на небольшой скорости. На следующем круге всё и случилось».

Кенни Де Кетеле резко вильнул из-за воды на треке, после чего упали сначала Лассе Норман Хансен упал, а затем и Марк Кэвендиш.

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Марк Кэвендиш отправлен в больницу на обследование.

Марк Кэвендиш, который недавно выпустил новую книгу «Tour de Force», где подробно рассказал о возвращении на Тур де Франс в 2021 году, ещё не продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step. В книге он отметил, что в прошлом году стоял выбор: «Либо Патрик и Deceuninck-Quick Step, либо завершаю карьеру».

Марк Кэвендиш хочет продолжить выступать в следующем сезоне в команде Патрика Лефевра, но переговоры до сих пор не окончены. Об этом генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step рассказал в Het Laatste Nieuws.

Патрик Лефевр: «Меня раздражает, что всё тянется так долго. Я хотел закончить в субботу, и знаю, что он хочет того же, потому что каждый раз, когда он разговаривает с кем-то из команды, спрашивает, что я сказал.

Марк Кэвендиш считает, что у него ценный имидж, но я точно так же думаю об имидже своей команды. Когда я спросил его, что он хочет делать, он сказал, что хочет смотреть и учиться у меня. Но разве я должен платить кому-то за учёбу?»

В прошедшем сезоне Марк Кэвендиш принёс команде Патрика Лефевра 10 побед, в том числе выиграл четыре этапа Тур де Франс и зелёную майку лучшего в очковой классификации.