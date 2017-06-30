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Марк Кэвендиш упал на треке в финальный день «Шести дней Гента»

 Переговоры о продлении контракта Марка Кэвендиша с командой Патрика Лефевра затягиваются

 

 

  36-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) упал в финальный день соревнований на треке «Шесть дней Гента». Как сообщает Sporza, он сумел подняться после падения, которое произошло из-за жидкости на полотне трека велодрома Кёпке (Kuipke).

 

  Победителями «Шести дней Гента» в генеральной классификации стали Кенни Де Кетеле (Kenny De Ketele) и Роббе Гис (Robbe Ghys), Роджер Клюге (Roger Kluge)и Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst) заняли второе место, Михаэль Мёркёв (Michael Morkov) и Лассе Норман Хансен (Lasse Norman Hansen) стали 3-ми, а пара Марк Кэвендиш и Ильо Кейссе заняли 4-е место.

 

  Яспер Де Бёйст в интервью Sporza рассказал: «Глупо получилось. За круг до этого я заметил, что на треке была вода, но потом проехал через неё на небольшой скорости. На следующем круге всё и случилось».

  Кенни Де Кетеле резко вильнул из-за воды на треке, после чего упали сначала Лассе Норман Хансен упал, а затем и Марк Кэвендиш.

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Марк Кэвендиш отправлен в больницу на обследование.

 

 

 

  Марк Кэвендиш, который недавно выпустил новую книгу «Tour de Force», где подробно рассказал о возвращении на Тур де Франс в 2021 году, ещё не продлил контракт с командой Deceuninck-Quick Step. В книге он отметил, что в прошлом году стоял выбор: «Либо Патрик и Deceuninck-Quick Step, либо завершаю карьеру».

 

  Марк Кэвендиш хочет продолжить выступать в следующем сезоне в команде Патрика Лефевра, но переговоры до сих пор не окончены. Об этом генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step рассказал в Het Laatste Nieuws.

 

  Патрик Лефевр: «Меня раздражает, что всё тянется так долго. Я хотел закончить в субботу, и знаю, что он хочет того же, потому что каждый раз, когда он разговаривает с кем-то из команды, спрашивает, что я сказал.  

  Марк Кэвендиш считает, что у него ценный имидж, но я точно так же думаю об имидже своей команды. Когда я спросил его, что он хочет делать, он сказал, что хочет смотреть и учиться у меня. Но разве я должен платить кому-то за учёбу?»

 

  В прошедшем сезоне Марк Кэвендиш принёс команде Патрика Лефевра 10 побед, в том числе выиграл четыре этапа Тур де Франс и зелёную майку лучшего в очковой классификации.

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Не даст бельгиец Лефевр англичанину Кэву перепобить рекорд бельгийца Меркса. Не даст.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш упал на треке в ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Не даст бельгиец Лефевр англичанину Кэву перепобить рекорд бельгийца Меркса. Не даст.
  • Ice
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (3)
    Ice-Фото

    В Британии и молодых футболистов по 2-3 каждый год, которые по мнению экспертов в ближайшие годы будут лучшими в мире. Только каждый год эьто новые люди и за последние 20 лет никто так и не вышел на мировой уровень.

  • Серафим
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (3)
    Серафим-Фото

    Значит, сегодня они таланты, а через несколько лет недостойные старперы? Наверно, нужно умирать молодыми. 

  • uran
    Джанни Москон о новом старте в ... (5)
    uran-Фото
    Цитата: levonardo
    Цитата: Astanaforever
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР. И не в том что он засветился на фото в тракторе.Он на самом деле по стилю езды прет как трактор. Астана поставит все на кон, чтобы он выиграл этот злосчастный ПР. Но...вот этот кардиостимулятор, что то навеевает на плохие мысли.. Тьфу. Тьфу.
    Кардиомонитор!!!! МО-НИ-ТОР!!!! Але, как слышно, прием? МО-НИ-ТОР!!!!
    — ...одно слово — румын. — Так он же болгарин — Да?! А какая разница
  • Astanaforever
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (3)
    Astanaforever-Фото

    Сколько же талантливой молодежи в пелотоне!!! Так, что Погачару в будущем придется не сладко как было за эти два года. Ну, а старперам придется сдирать свои подковы и вешать их на гвоздик в стене.

  • Astanaforever
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    Astanaforever-Фото
    Яна, это засланная канадская казачка внедренная теперь в Лотто. С Астаной не прокатило, в Байкэксчендж не подпустили, в Квебеке не устроило. Вот теперь жертвой выбрали Лотто. Первый шаг, не переподписали 10 гонщиков. Второй шаг понабрать канадцев и пр ездунов.. Вот увидите, щас туда придет первый Бенджамин Перри из Астаны. Потом будут уволены спортивные директора и всякие тех.менеджеры.. Ну, все по накатанной астанинской схеме. Ну, а на следующий год, когда команда придет в упадок, ввиду отсутствия побед, господин Жан Беланжер внесет предложение от которой хозяева команды не смогут отказаться ввиду плачевности финансового положения. Ну, а наша любимица Яна ( в ковычках ) получит хороший гонорар в виде "семизначного кленового сиропа"за классную проделанную работу. ))) Если, че..это шутка. Ну, а в каждой шутке, есть доля правды.
  • Shega
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    Shega-Фото

    Люди, которые следят и болеют за Астану, разные. И отнюдь не все из них "плюют" на иностранных гонщиков в ней, "отмечая" только победы гонщиков из "Быв.СССР". Отнюдь не все! И никто никого не заставляет любить эту команду, это Вы слегка преувеличили)
    А про Винокурова... Да мало ли кто и что пишет. Некоторые "иностранные сайты" - это ещё не весь мир. Главное - успехи и победы команды. И пусть их будет в следующем сезоне как можно больше!

  • SportSpirit
    Яна Зель – новый главный комме ... (21)
    SportSpirit-Фото

    Оригинальное решение "усилить команду" (это цитата) именно таким образом, а не продлив контракты 10 гонщикам, напримерdirol

     

    Главное, что генеральный директор будет работать с мисс Яной напрямую) 

  • BlAr
    Примож Роглич: «Соперничество ... (11)
    BlAr-Фото

    [/quote]
    Цитата: Ice
    Цитата: BlAr
    [quote=Ice]
    Большей ереси не слышал очень давно)))

    А про Фрума, Томаса, Вальверде и Кинтану, которые от Погачара оставят мокрое место, вы не слышали?

    Вальверде? Когда он грантур в последний раз выиграл?) Это уже не ересь, а неадекватность)))

    А вы уточните у reforg34. biggrin

    P.S. Пардон, последний раз было про Ланду, я напутал. Про Вальверде было раньше.

  • SportSpirit
    Илан Ван Вилдер переходит в ве ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Будет Ремко возить, опять) 

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