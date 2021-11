Марк Кэвендиш упал на треке в финальный день «Шести дней Гента»

36-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) упал в финальный день соревнований на треке «Шесть дней Гента». Как сообщает Sporza, он сумел подняться после падения, которое произошло из-за жидкости на полотне трека велодрома Кёпке (Kuipke).

Победителями «Шести дней Гента» в генеральной классификации стали Кенни Де Кетеле (Kenny De Ketele) и Роббе Гис (Robbe Ghys), Роджер Клюге (Roger Kluge)и Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst) заняли второе место, Михаэль Мёркёв (Michael Morkov) и Лассе Норман Хансен (Lasse Norman Hansen) стали 3-ми, а пара Марк Кэвендиш и Ильо Кейссе заняли 4-е место.

Яспер Де Бёйст в интервью Sporza рассказал: «Глупо получилось. За круг до этого я заметил, что на треке была вода, но потом проехал через неё на небольшой скорости. На следующем круге всё и случилось».

Кенни Де Кетеле резко вильнул из-за воды на треке, после чего упали сначала Лассе Норман Хансен упал, а затем и Марк Кэвендиш.

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Марк Кэвендиш отправлен в больницу на обследование.

Reassuring images of @MarkCavendish and @Lasse_Norman standing up after their crash. #zesdaagsegent #ghent6day pic.twitter.com/7LL0vGuUX8