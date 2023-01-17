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Марк Кэвендиш начнёт сезон в команде Astana Qazaqstan с Тура Омана-2023

Первой гонкой Марка Кэвендиша в составе команды Astana Qazaqstan станет Тур Омана-2023

 

 

  Действующий чемпион Великобритании, Марк Кэвендиш дебютирует в составе команды Astana Qazaqstan 10 февраля на Туре Омана-2023, а затем примет участие в Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Сейчас 37-летний британский спринтер тренируется с командой в испанской Алтее (Altea).

 

Марк Кэвендиш начнёт сезон в команде Astana Qazaqstan с Тура Омана-2023

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

  Спортивный директор Astana Qazaqstan Team Стефано Дзанини (Stefano Zanini) в интервью VeloNews рассказал, что команда приложит все силы для построения спринтерского поезда, в котором Марку Кэвендишу будут помогать в том числе Евгений Фёдоров, Мартин Лаас, Давиде Мартинелли, а также недавно подписанный командой Кейс Бол.

 

  Стефано Дзанини: «Для нашей команды честь, что у нас станет выступать такой гонщик как Марк Кэвендиш. Чтобы помочь Марку, команда построит развозящий поезд. Это новый для команды вызов, но мы приложим все силы, чтобы выполнить задачу. Марк мотивирован. Его приход поднимет уровень всей команды – от гонщиков до персонала. Все верят, чтобы Марк одержит много побед. Мы хотим предоставить ему самую лучшую поддержку, чтобы он смог выступать так, как всегда.  

 

  У нас есть группа гонщиков, которые будут ему помогать. Нам может понадобиться какое-то время, чтобы они сработались, но это нормально. У команды есть история выступления на Гранд-турах. Все очень мотивированы, потому что в команду пришёл такой великий чемпион. Мы верим, что поезд сложится, и мы сможем доставить Кэвендиша к финишу.   

 

  Ранние гонки для команды будут очень важными, команда сможет поработать с Марком и поймать правильные ощущения в работе поезда. Будет нелегко, но чуть позже в этом сезоне Марк увидит, что получит всю необходимую ему поддержку.

 

  Насчёт календаря ещё будем думать. Но я уверен, что он поедет Тур де Франс-2023. Это главная цель. Этап на Туре никогда не бывает легко выиграть. Любой Тур – сложная гонка. Но я верю, что мы сделаем всю работу, поможем ему, думаю, мы сможем выигрывать с Марком. Сейчас уровень спринтеров в пелотоне очень высок. Марк настроен решительно. Посмотрим, что получится. Это всех вдохновляет. Его список побед один из лучших в мире».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Тур Омана

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Комментарии

  • SVS
    Приглашения на Страде Бьянке-2 ... (1)
    SVS-Фото

    О! Шанс для Сагана! :)

  • Earl57
    Дисквалифицированный на 1-м эт ... (1)
    Earl57-Фото

    Если он просто ехал за техничками соньеров, то с чего бы они спортдиректора оштрафовали на 500 швейцарских франков? В твиттере фото было, как он рукой держался за техничку.

    Похожая ситуация была несколько лет назад на ЧМ в андеровской гонке. Тогда голландец Нильс Экхоф после падения вернулся и победил в гонке, а его дисквалифицировали за то, что техничка подвезла. Парень дождался, пока отъедет оператор на мото, посмотрел на небо и убедился что вертолета нет, но не учел, что рядом рядом едут технички других сборных. А на техничках установлены видеорегистраторы. Поэтому, когда они доехали до финиша, то слили видео судьям. Экхоф тогда тоже шумел и возмущался, мол его должны были сразу предупредить, если видели нарушение. Он подавал иск в САС при поддержке федерации и своей команды, но ничего не добился.

    К тому сейчас все зрители на обочинах с телефонами в руках снимают, снимают и снимают. А потом выкладывают фото и видео в соцсетях...

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Кирсипуу..точнее

    Именно, хитрый кирсипуу, что в переводе означает вишнёвое дерево.

    Ааао Пиккуус давно и сильно болен, не берите грех на душу

    https://velolive.com/blogs/redakziya/9140-aavo-pikkuusu-trebuetsya-pomosch.html

  • galina.naus
    Роберт Гесинк сошёл с Тура Дау ... (1)
    galina.naus-Фото
    Вот несчастье! Скорейшего выздоровления!
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Кирсипуу..точнее
  • oblivion
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    oblivion-Фото
    Цитата: motte
    Роберт Гесинк получил перелом таза, когда упал на первом этапе тура Down Under. Об этом 36-летний велосипедист Джамбо-Висма сообщает в своем аккаунте в Instagram.
    Гесинк упал примерно за 25 километров до финиша, сильно ударился головой, но, как оказалось, получил и другие травмы. "Не так я надеялся закончить свое пребывание здесь", - написал Гесинк, который ранее ездил в Австралию со своей семьей. "Это было неудачное падение, в результате которого у меня был перелом таза и множество ушибов.Теперь я вернулся к своей семье".
    Что там вся Джамбо и его падение на фото?
    Это было на первом этапе. Гонщик ag2r просто упал на заднее колесо Хесинка и тот наотмаш повалился. И вроде у него трещина в тазу
  • Astanaforever
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Astanaforever-Фото
    Мартина Лааса брали вроде как спринтера. И че? Приходит 124 м через 7 м 40 сек. Да..Ааво Пикуус конкретно своего земляка пропихнул Астане по дружбански...видимо с откатом.
  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    а чего от него ждать, всегда упертый был :)

    может, дождусь еще свежих сюжетов от шкипера. 

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Там еще после первого этапа Нокса у квиков дисквалифицировали за то, что после падения ехал за своей техничкой. 

    Болельщики квиков возмущаются, раньше, мол, на это закрывали глаза...

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 2 (6)
    motte-Фото

    Роберт Гесинк получил перелом таза, когда упал на первом этапе тура Down Under. Об этом 36-летний велосипедист Джамбо-Висма сообщает в своем аккаунте в Instagram.

    Гесинк упал примерно за 25 километров до финиша, сильно ударился головой, но, как оказалось, получил и другие травмы. "Не так я надеялся закончить свое пребывание здесь", - написал Гесинк, который ранее ездил в Австралию со своей семьей. "Это было неудачное падение, в результате которого у меня был перелом таза и множество ушибов.Теперь я вернулся к своей семье".

    Что там вся Джамбо и его падение на фото?

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