Марк Кэвендиш начнёт сезон в команде Astana Qazaqstan с Тура Омана-2023

Первой гонкой Марка Кэвендиша в составе команды Astana Qazaqstan станет Тур Омана-2023

Действующий чемпион Великобритании, Марк Кэвендиш дебютирует в составе команды Astana Qazaqstan 10 февраля на Туре Омана-2023, а затем примет участие в Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2023. Сейчас 37-летний британский спринтер тренируется с командой в испанской Алтее (Altea).

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

Спортивный директор Astana Qazaqstan Team Стефано Дзанини (Stefano Zanini) в интервью VeloNews рассказал, что команда приложит все силы для построения спринтерского поезда, в котором Марку Кэвендишу будут помогать в том числе Евгений Фёдоров, Мартин Лаас, Давиде Мартинелли, а также недавно подписанный командой Кейс Бол.

Стефано Дзанини: «Для нашей команды честь, что у нас станет выступать такой гонщик как Марк Кэвендиш. Чтобы помочь Марку, команда построит развозящий поезд. Это новый для команды вызов, но мы приложим все силы, чтобы выполнить задачу. Марк мотивирован. Его приход поднимет уровень всей команды – от гонщиков до персонала. Все верят, чтобы Марк одержит много побед. Мы хотим предоставить ему самую лучшую поддержку, чтобы он смог выступать так, как всегда.

У нас есть группа гонщиков, которые будут ему помогать. Нам может понадобиться какое-то время, чтобы они сработались, но это нормально. У команды есть история выступления на Гранд-турах. Все очень мотивированы, потому что в команду пришёл такой великий чемпион. Мы верим, что поезд сложится, и мы сможем доставить Кэвендиша к финишу.

Ранние гонки для команды будут очень важными, команда сможет поработать с Марком и поймать правильные ощущения в работе поезда. Будет нелегко, но чуть позже в этом сезоне Марк увидит, что получит всю необходимую ему поддержку.

Насчёт календаря ещё будем думать. Но я уверен, что он поедет Тур де Франс-2023. Это главная цель. Этап на Туре никогда не бывает легко выиграть. Любой Тур – сложная гонка. Но я верю, что мы сделаем всю работу, поможем ему, думаю, мы сможем выигрывать с Марком. Сейчас уровень спринтеров в пелотоне очень высок. Марк настроен решительно. Посмотрим, что получится. Это всех вдохновляет. Его список побед один из лучших в мире».