Микаэль Мёркёв переходит в Astana Qazaqstan Team

Очень опытный датский гонщик Микаэль Мёркёв (38 лет) переходит в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года. Микаэль является хорошо известным спринтером и так называемым «развозящим», который работал с многими именитыми гонщиками, включая Марка Кавендиша. Также, Микаэль – олимпийский чемпион Токио и многократный чемпион мира в мэдисоне.

Photo credit: @SprintCycling

«Я взволнован моим переходом в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года. Это команда, которая переживает большое развитие, и я горд тем, что прихожу в этот проект в правильный момент. И, конечно же, я счастлив воссоединиться с моим бывшим товарищем Марком Кавендишем. Вместе мы сможем побороться за новые победы и для самого Марка, и для всей команды «Астана».

Кроме того, следующий год – олимпийский, и с Олимпиадой у меня связаны серьезные амбиции – побороться за золото в мэдисоне. Я рад и благодарен команде за то, что она готова оказать мне в этом поддержку. В целом, я рад оказаться в «Астане», готов поделиться всем своим опытом в велоспорте для того, чтобы помочь команде достичь своих самых больших целей в новом сезоне», - сказал Микаэль Мёркёв.

«Микаэль – настоящий профессионал, и мы знаем его как одного из лучших «развозящих» в современном пелотоне. Его опыт и видение гонки бесценны, и такого рода гонщик – как раз то, что необходимо нашей команде для того, чтобы построить спринтерскую группу, где опыт соединится с молодостью. Я надеюсь, что Микаэль сможет стать одной из ключевых фигур в создании сильной группы, которая сможет преследовать серьезные цели в новом сезоне», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.



Пресс-служба Astana Qazaqstan Team