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Микаэль Мёркёв переходит в Astana Qazaqstan Team

Микаэль Мёркёв переходит в Astana Qazaqstan Team

 

 

Очень опытный датский гонщик Микаэль Мёркёв (38 лет) переходит в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года. Микаэль является хорошо известным спринтером и так называемым «развозящим», который работал с многими именитыми гонщиками, включая Марка Кавендиша. Также, Микаэль – олимпийский чемпион Токио и многократный чемпион мира в мэдисоне.

 

Микаэль Мёркёв переходит в Astana Qazaqstan Team

 

Photo credit: @SprintCycling

 

«Я взволнован моим переходом в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года. Это команда, которая переживает большое развитие, и я горд тем, что прихожу в этот проект в правильный момент. И, конечно же, я счастлив воссоединиться с моим бывшим товарищем Марком Кавендишем. Вместе мы сможем побороться за новые победы и для самого Марка, и для всей команды «Астана».

 

Кроме того, следующий год – олимпийский, и с Олимпиадой у меня связаны серьезные амбиции – побороться за золото в мэдисоне. Я рад и благодарен команде за то, что она готова оказать мне в этом поддержку. В целом, я рад оказаться в «Астане», готов поделиться всем своим опытом в велоспорте для того, чтобы помочь команде достичь своих самых больших целей в новом сезоне», - сказал Микаэль Мёркёв.

 

«Микаэль – настоящий профессионал, и мы знаем его как одного из лучших «развозящих» в современном пелотоне. Его опыт и видение гонки бесценны, и такого рода гонщик – как раз то, что необходимо нашей команде для того, чтобы построить спринтерскую группу, где опыт соединится с молодостью. Я надеюсь, что Микаэль сможет стать одной из ключевых фигур в создании сильной группы, которая сможет преследовать серьезные цели в новом сезоне», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.


Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Микаэль Мёркёв Astana Qazaqstan Team

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 31.05.2014

    Осталось Рэншоу на велик усадить предпоследним колесом, чтоб всех забодал, и этап у Кэва в кармане.))))

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 27.05.2017

    А сэра Брэдли на подвоз к флам ружу возьмут?

    No war!
  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 19:15 | Регистрация: 20.05.2021

    По видемому Астана твердо настроена на выполнение взятых на себя обязательств относительно Кэва и в подготовке крепкой спринтерской группы в команде и будущего многодневщика,когда нет возможностей приобрести такового в настоящее время.

  4. Camel

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 29.01.2017

    Я взволнован моим переходом в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года.

    Чем это он взволнован? Тем, что олимпийский чемпион бачки будет возить? Или чем?

    Кого развозить будем? Кэвендиша? Так Кэвендиш уже ещё до развоза выпадает! А больше некого возить. В 38 лет говорить о разгоне 38-летнего же?

    Вы, ребята в Астане, совсем в космос взлетели? Сейчас на разгоне спринтеров стоят ребята из ДЮСША! А вы говорите о спринте двух престарелых ветеранов. Один из которых просто бредит о рекорде на Тур де Франс, а другой за деньги готов на любую команду. Ему не Кэв нужен, а контракт ещё на один год хотя бы.

    Садись в техничку и развози своего Кэва хоть до Луны!

    Да на пенсию обоим вам, ребята, нужно идти с салютом и конфетти вверх!

    И успокойтесь, наконец! Детей своих поднимайте!

    Такие ребята, как Филипсен, Якобсен, тот же Вивиани, другие молодые бОрзые ребята вас могут сейчас за пояс заткнуть и соску вам дать при этом, чтобы не плакали.

    Успокойтесь и уйдите достойно!

    1. Имя: Евгений

      Hammill

      Сегодня, 19:34 | Регистрация: 11.02.2017

      какой концентрированный поток желчи однако..

      1. Camel

        Сегодня, 20:41 | Регистрация: 29.01.2017

        Вы либо не поняли того, что прочитали, либо слабоумный, во что я, кстати, не верю, извините.
        Ещё раз.
        Мёрков с Кэвендишем друзья. По гонкам. По контрактам. Какое это имеет отношение к тому, что один другого поддержат в спринте, когда в сегодняшнем пелотоне им обоим в спринте места нет.

  5. Имя: sergejdriver

    sergejdriver

    Сегодня, 20:54 | Регистрация: 25.07.2014

    Ну,так говорили,мне помнится,уже перед его возвращением в Квикстеп. Куда лезешь,пенсионер? И что вышло? Давайте посмотрим,что из этого дуэта получится. А уж потом решим,идти им в техничку,или сразу на диван, к таким экспертам,как мы с вами))

  6. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 21:30 | Регистрация: 12.05.2023

    Теперь Фрума,а то как-то на "генерал" никого, хотя стоп,на дворе та 2023,а не 2015 год

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Комментарии

  • JetRevel
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (8)
    JetRevel-Фото
    Теперь Фрума,а то как-то на "генерал" никого, хотя стоп,на дворе та 2023,а не 2015 год
  • sergejdriver
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (8)
    sergejdriver-Фото

    Ну,так говорили,мне помнится,уже перед его возвращением в Квикстеп. Куда лезешь,пенсионер? И что вышло? Давайте посмотрим,что из этого дуэта получится. А уж потом решим,идти им в техничку,или сразу на диван, к таким экспертам,как мы с вами))

  • Camel
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (8)
    Camel-Фото

    Вы либо не поняли того, что прочитали, либо слабоумный, во что я, кстати, не верю, извините.
    Ещё раз.
    Мёрков с Кэвендишем друзья. По гонкам. По контрактам. Какое это имеет отношение к тому, что один другого поддержат в спринте, когда в сегодняшнем пелотоне им обоим в спринте места нет.

  • AzaKonta
    Насэр Буанни объявил о заверше ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Бокс Вам не велоспорт
  • Hammill
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (8)
    Hammill-Фото
    какой концентрированный поток желчи однако..
  • Camel
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (8)
    Camel-Фото

    Я взволнован моим переходом в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года.

    Чем это он взволнован? Тем, что олимпийский чемпион бачки будет возить? Или чем?

    Кого развозить будем? Кэвендиша? Так Кэвендиш уже ещё до развоза выпадает! А больше некого возить. В 38 лет говорить о разгоне 38-летнего же?

    Вы, ребята в Астане, совсем в космос взлетели? Сейчас на разгоне спринтеров стоят ребята из ДЮСША! А вы говорите о спринте двух престарелых ветеранов. Один из которых просто бредит о рекорде на Тур де Франс, а другой за деньги готов на любую команду. Ему не Кэв нужен, а контракт ещё на один год хотя бы.

    Садись в техничку и развози своего Кэва хоть до Луны!

    Да на пенсию обоим вам, ребята, нужно идти с салютом и конфетти вверх!

    И успокойтесь, наконец! Детей своих поднимайте!

    Такие ребята, как Филипсен, Якобсен, тот же Вивиани, другие молодые бОрзые ребята вас могут сейчас за пояс заткнуть и соску вам дать при этом, чтобы не плакали.

    Успокойтесь и уйдите достойно!

  • nightbuster33
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (8)
    nightbuster33-Фото

    По видемому Астана твердо настроена на выполнение взятых на себя обязательств относительно Кэва и в подготовке крепкой спринтерской группы в команде и будущего многодневщика,когда нет возможностей приобрести такового в настоящее время.

  • Серафим
    Василис Анастопулос станет рук ... (2)
    Серафим-Фото

    А кто нибудь знает классного гонщика из греков? Я навскидку не могу никого вспрмнить. Из аутотентичных, не по происхождению.

  • nightbuster33
    Василис Анастопулос станет рук ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Самое важное сообщение из всех,что прозвучало со стороны Астаны в предверии будущего сезона.

  • BlAr
    Илан Ван Вильдер — победитель ... (6)
    BlAr-Фото
    Тот, кто минусует, очевидно.

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