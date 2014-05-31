- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 17:31
Микаэль Мёркёв переходит в Astana Qazaqstan Team
Очень опытный датский гонщик Микаэль Мёркёв (38 лет) переходит в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года. Микаэль является хорошо известным спринтером и так называемым «развозящим», который работал с многими именитыми гонщиками, включая Марка Кавендиша. Также, Микаэль – олимпийский чемпион Токио и многократный чемпион мира в мэдисоне.
Photo credit: @SprintCycling
«Я взволнован моим переходом в команду Astana Qazaqstan Team на сезон 2024 года. Это команда, которая переживает большое развитие, и я горд тем, что прихожу в этот проект в правильный момент. И, конечно же, я счастлив воссоединиться с моим бывшим товарищем Марком Кавендишем. Вместе мы сможем побороться за новые победы и для самого Марка, и для всей команды «Астана».
Кроме того, следующий год – олимпийский, и с Олимпиадой у меня связаны серьезные амбиции – побороться за золото в мэдисоне. Я рад и благодарен команде за то, что она готова оказать мне в этом поддержку. В целом, я рад оказаться в «Астане», готов поделиться всем своим опытом в велоспорте для того, чтобы помочь команде достичь своих самых больших целей в новом сезоне», - сказал Микаэль Мёркёв.
«Микаэль – настоящий профессионал, и мы знаем его как одного из лучших «развозящих» в современном пелотоне. Его опыт и видение гонки бесценны, и такого рода гонщик – как раз то, что необходимо нашей команде для того, чтобы построить спринтерскую группу, где опыт соединится с молодостью. Я надеюсь, что Микаэль сможет стать одной из ключевых фигур в создании сильной группы, которая сможет преследовать серьезные цели в новом сезоне», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (8)
- Просмотров
- (577)