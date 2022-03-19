Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

Марк Кэвендиш – первый британский победитель классики Милан – Турин

Марк Кэвендиш стал первым велогонщиком из Великобритании, одержавшим победу на старейшей, основанной в 1876 году, классике Милан-Турин. Впервые за 10 лет организаторы убрали прохождение знаменитого подъёма Суперга, сделав маршрут подходящим для спринтеров.

36-летний велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl впервые в карьере принял участие в классике Милан-Турин и получил полную поддержку команды. В числе помощников был и чемпион Франции Реми Каванья, вернувшийся в гонки впервые с сентября прошлого года. Именно он приложил мощные усилия, ловя финальные атаки, после чего передал эстафету Михаэлю Мёркёву, который снова показал свой класс, использовал огромный опыт и проницательность в тактике.

Михаэль Мёркёв, ровесник британского спринтера, идеально доставил его на позицию за 150 м до финиша, а Марк Кэвендиш завершил работу команды, обойдя в спринте Насэра Буанни (Arkea Samsic) и Александра Кристоффа (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Photo Credits: LaPresse

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Марк Кэвендиш: «Мне нравится вкус победы, не важно, какая это гонка. В однодневной велогонке у тебя только один шанс. Со мной была сильная и мотивированная команда, благодаря которой всё получилось. Сегодня они были невероятны, контролировали гонку, помогли мне не терять самообладания. Это «Волчья стая», которую я знаю. Горжусь, что выступаю в этой команде.

Когда в гонке участвует много команд с развозом для спринтеров, нужен не только Михаэль Мёркёв, нужна помощь всей команды. К счастью, она у меня была. Развоз Михаэля в конце – лучший из всех, что может получить спринтер. Мне было легко спринтовать. Я немного нервничал, хотел поехать чуть раньше, но у него даже осталось время меня подбодрить, когда я его обошёл.

Я впервые участвовал в гонке Милан-Турин, счастлив, что прибавил к победе на Милан-Сан-Ремо победу и на этой классике. Это удавалось немногим спринтерам, потому что гонка не всегда была спринтерской. Видеть своё имя в таком списке победителей – нечто особенное.

Число моих побед – просто статистика, я выступаю не ради неё. Я гонщик до мозга костей и просто люблю свою профессию».

Насэр Буанни: «Конечно, я разочарован. Мы приехали сюда не ради второго места. До последнего поворота мы работали изо всех сил. Клеман Руссо был последним развозящим, Кэвендиш обошёл его сзади вместе с разогнавшимся на полной скорости Мёркёвым. Я финишировал мощно, но понимал, что победа уже ушла. Я терял скорость. Моя форма возвращается. Мне было тяжело из-за инцидента, который случился в начале этого года. Но снйчас чувствую себя лучше перед Милан-Сан-Ремо и Де Панне, которые являются моими следующими целями».

Александр Кристофф: «Мы смогли обойти Михаэля Мёркёва, но он сам заехал в топ-10, что о многом говорит! Он провёл отличный развоз для Кэвендиша. Как я говорил перед стартом, Мёркёв сегодня – самое главное оружие команды Quick Step Alpha Vinyl. Он снова доказал свою ценность. Третье место – лучшее, на что я был сегодня способен. Это хороший результат. Не могу расстраиваться из-за этого. Я провёл довольно сильный спринт. Наша команда немного рассыпалась, если бы мы остались вместе, шансов было бы больше. Перед Милан-Сан-Ремо у меня хорошая форма. В субботу гонка будет протяжённее, труднее. Сегодня гонка была не очень трудной, в конце чувствовал себя отлично».