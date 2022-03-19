VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

Марк Кэвендиш – первый британский победитель классики Милан – Турин

 

 

  Марк Кэвендиш стал первым велогонщиком из Великобритании, одержавшим победу на старейшей, основанной в 1876 году, классике Милан-Турин. Впервые за 10 лет организаторы убрали прохождение знаменитого подъёма Суперга, сделав маршрут подходящим для спринтеров.

 

  36-летний велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl впервые в карьере принял участие в классике Милан-Турин и получил полную поддержку команды. В числе помощников был и чемпион Франции Реми Каванья, вернувшийся в гонки впервые с сентября прошлого года. Именно он приложил мощные усилия, ловя финальные атаки, после чего передал эстафету Михаэлю Мёркёву, который снова показал свой класс, использовал огромный опыт и проницательность в тактике.

 

  Михаэль Мёркёв, ровесник британского спринтера, идеально доставил его на позицию за 150 м до финиша, а Марк Кэвендиш завершил работу команды, обойдя в спринте Насэра Буанни (Arkea Samsic) и Александра Кристоффа (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

 

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

 

Photo Credits: LaPresse

 

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

 

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

 

  Photo  ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «Мне нравится вкус победы, не важно, какая это гонка. В однодневной велогонке у тебя только один шанс. Со мной была сильная и мотивированная команда, благодаря которой всё получилось. Сегодня они были невероятны, контролировали гонку, помогли мне не терять самообладания. Это «Волчья стая», которую я знаю. Горжусь, что выступаю в этой команде.

Марк Кэвендиш – победитель классики “Милан-Турин”-2022

 

 

  Когда в гонке участвует много команд с развозом для спринтеров, нужен не только Михаэль Мёркёв, нужна помощь всей команды. К счастью, она у меня была. Развоз Михаэля  в конце – лучший из всех, что может получить спринтер. Мне было легко спринтовать. Я немного нервничал, хотел поехать чуть раньше, но у него даже осталось время меня подбодрить, когда я его обошёл.

 

  Я впервые участвовал в гонке Милан-Турин, счастлив, что прибавил к победе на Милан-Сан-Ремо победу и на этой классике. Это удавалось немногим спринтерам, потому что гонка не всегда была спринтерской. Видеть своё имя в таком списке победителей – нечто особенное.

 

  Число моих побед – просто статистика, я выступаю не ради неё. Я гонщик до мозга костей и просто люблю свою профессию».

 

  Насэр Буанни: «Конечно, я разочарован. Мы приехали сюда не ради второго места. До последнего поворота мы работали изо всех сил. Клеман Руссо был последним развозящим, Кэвендиш обошёл его сзади вместе с разогнавшимся на полной скорости Мёркёвым. Я финишировал мощно, но понимал, что победа уже ушла. Я  терял скорость. Моя форма возвращается. Мне было тяжело из-за инцидента, который случился в начале этого года. Но снйчас чувствую себя лучше перед Милан-Сан-Ремо и Де Панне, которые являются моими следующими целями».

 

  Александр Кристофф: «Мы смогли обойти Михаэля Мёркёва, но он сам заехал в топ-10, что о многом говорит! Он провёл отличный развоз для Кэвендиша. Как я говорил перед стартом, Мёркёв сегодня – самое главное оружие команды Quick  Step Alpha Vinyl. Он снова доказал свою ценность. Третье место – лучшее, на что я был сегодня способен. Это хороший результат. Не могу расстраиваться из-за этого. Я провёл довольно сильный спринт. Наша команда немного рассыпалась, если бы мы остались вместе, шансов было бы больше. Перед Милан-Сан-Ремо у меня хорошая  форма. В субботу гонка будет протяжённее, труднее. Сегодня гонка была не очень трудной, в конце чувствовал себя отлично».

 

 

Результаты Милан-Турин-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

19 марта 2022

Milano-Sanremo

21 - 27 марта 2022

Volta Ciclista a Catalunya

22 - 26 марта 2022

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

25 марта 2022

E3 Saxo Bank Classic

27 марта 2022

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

30 марта 2022

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Mike88
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (32)
    Mike88-Фото
    Какой у Вас провайдер IPTV?
  • Gorn9k
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    Gorn9k-Фото
    У нас вообще-то циклический вид спорта, в лыжах уже убрали длинные гонки, и к чему это привело? Спринтер берет БХГ.
    Городская гонка вообще отличная идея, надо чтобы все превратились в Ланду и поломались на городских поворотах
  • Адриен
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    Адриен-Фото

    Цитата: uran
    Однодневка для спринтеров тоже имеет право быть. Их и так очень мало.
    Победа в однодневке ДЛЯ СПРИНТЕРОВ скорее всего ( 90% - плюс-минус) будет разыгрываться на финише. А для чего тогда ехать 200 км ?! Ведь явно даже лично вы вряд ли будете смотреть четыре часа подъезда к последнему километру - пусть и  под комментарий Курдюкова. Согласитесь, профессиональный спорт - это прежде всего зрелище, шоу. А что за зрелище спринтерский этап ? Только последние пара-тройка километров... Наверное стоит устраивать однодневки чисто для спринтеров, но - КОРОТКИЕ, со специфическим маршрутом, допустим - городская гонка...

  • close2you
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    close2you-Фото
    Цитата: Earl57
    У Алафилиппа бронхит и высокая температура. Он не поедет МСР, это уже объявлено.
    Да и зачем ему туда ехать? Чтоб проиграть погачару?
  • Earl57
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    Earl57-Фото

    У Алафилиппа бронхит и высокая температура. Он не поедет МСР, это уже объявлено.

  • Mike88
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (32)
    Mike88-Фото
    А какой именно вариант iptv? Чтобы Евроспорт точно был. И что лучше для lg Смарт тв? Извините за дилетантские вопросы.
  • EL-Fenomeno
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Марк К. - победа №159 - сравнялся в списке олл-таймеров с Шоном Келли. Впереди/на очереди М.Чиполлини (161) 

    Цитата: Earl57
    И все-таки Якобсен поедет МСР. Квики говорят что без Алафилиппа у них нет шансов, поэтому пусть Якобсен знакомится с МСР и приобретает опыт.

    Если верить информации у Квиков на сегодня (16.03) пока известно о 4-х из 7 гонцов на класичиссиму: Алафилипп, Асгрин, Сенечаль и Баллеририни. Если Фабио №5, то №6 Мёрков, а №7...может КЭВ (!?) как звёздный раскатчик и победитель МСР-2009

    Цитата: BlAr
    Никто не в курсе, Армстронг поедет ТдФ?

    biggrin Ждём инсайда от товарища reforg34

     

  • SportSpirit
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    SportSpirit-Фото
    Exactly) Morkov for Cav)
  • uran
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    uran-Фото
    Однодневка для спринтеров тоже имеет право быть. Их и так очень мало.
  • motte
    Милан - Турин-2022. Результаты (14)
    motte-Фото

    Ох ты, без слов 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 марта

Dario Cataldo (Trek-Segafredo)

Mikael Cherel (Ag2r - Citroen)

Julien Bernard (Trek-Segafredo)

18 марта

Senne Leysen (Alpecin-Fenix)

Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Filippo Zana (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2022 (53)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)