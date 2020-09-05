Крис Хорнер о календаре гонок до Тур де Франс-2024 Погачара, Роглича, Вингегора и Эвенепула

Крис Хорнер анализирует календарь гонок до Тур де Франс-2024 «Большой четвёрки» пелотона

Крис Хорнер, самый возрастной победитель Вуэльты Испании, которую выиграл в 2013 году в 41 год, на своём Youtube-канале проанализировал календари велогонок «Большой четвёрки» - Тадея Погачара (UAE Team Emirates), Приможа Роглича (Bora-hansgrohe), Йонаса Вингегора (Visma-Lease a Bike) и Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step).

Хорнер считает, что хотя с точки зрения физической нагрузки самый тяжёлый календарь у Тадея Погачара, с психологической точки зрения сложнее всего придётся Приможу Рогличу, так как он ограничил свой календарь до Тур де Франс-2024 лишь тремя самыми крупными гонками - Париж-Ницца, Тур Страны Басков и Критериум Дофине.

По мнению Криса Хорнера, на 34-летнего словенского велогонщика будет давить необходимость одержать победу в новой команде Bora-hansgrohe.

Но если у Погачара, Эвенепула и Вингегора будет возможность одержать победы до Тур де Франс в гонках, где не будет остальных соперников из «Большой четвёрки», то Рогличу сразу придётся бороться с Ремко Эвенепулом на Париж-Ницца, а на Туре Страны Басков и Критериуме Дофине помимо Эвенепула будет также и Йонас Вингегор.

Крис Хорнер считает, что вероятность стартовать на Тур де Франс-2024 без побед в сезоне у Приможа Роглича выше, чем у его соперников, что не может не сказаться на настрое и уверенности.

Крис Хорнер: «У четырёх звёзд - Приможа Роглича, Тадея Погачара, Йонаса Вингегора и, конечно, Ремко (Эвенепула) разные календари гонок. Некоторые из них пересекутся на Туре Страны Басков и Критериуме Дофине. А на Тур де Франс-2024 мы увидим всех четырёх мега-звёзд вместе. Но у какого из гонщиков самый тяжёлый календарь.

У Тадея Погачара - Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо, Вуэльта Каталонии, Льеж-Бастонь-Льеж и Джиро д’Италия - его главная цель, к тому же он собирается сделать дубль. Легко заметить, что это самый насыщенный календарь. На Страде Бьянке он не встретится с тремя этими соперниками, но Милан-Сан-Ремо - другое дело. Там ему придётся бороться с Ваутом ван Артом и Матье ван дер Пулом.

И он единственный из четвёрки поедет Вуэльту Каталонии. Глядя на его календарь, можем сказать, что он же поедет Джиро, он выиграет Джиро. И если он не выиграет Тур, то, как Тони Ромингер, может сказать, что его ноги болят из-за Джиро, где он победил. Так может сказать Погачар, если выиграет Джиро д’Италия.

Так что, на бумаге его программа самая тяжёлая. Но так ли это на самом деле. Сомневаюсь.

Посмотрим на календарь остальных. Начнём с Ремко Эвенепула - Figueira Champions Classic, Волта Алгарве, Париж-Ницца, Тур Страны Басков, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж, Критериум Дофине.

У него невероятно трудный календарь. Но он может победить на Алгарве, может выиграть Классики - Флеш Валлонь, Амстел Голд. Потом у него будет только одна битва с Погачаром на Льеж-Бастонь-Льеж. Это тяжёлая программа, но ему есть где одержать победы. Он может проиграть Тур Страны Басков, где встретится с Приможем Рогличем и Йонасом Вингегором, которые уже побеждали на этой гонке. Но у него могут быть победы на Алгарве и классиках. Так что, его программу тоже не считаю самой сложной.

Посмотрим на календарь Йонаса Вингегора - O Gran Camiño, Тиррено-Адриатико, Тур Страны Басков, Критериум Дофине. Он может выиграть «Гран-Каминьо» и Тиррено-Адриатико, на которых я не вижу ни Погачара, ни Ремко, ни Роглича. Потом он может поехать на Тур Страны Басков и проиграть там, например, Ремко или Приможу Рогличу. Он поедет на Дофине, даже если не выиграет его, у него уже будет победа, допустим, на Тиррено-Адриатико, и Тур де Франс он начнёт с уверенностью.

Что же с календарём Приможа Роглича? У него в расписании Париж-Ницца, Тур Страны Басков и Критериум Дофине. Я считаю, что это невероятно тяжёлый календарь, потому что он начнёт сезон на Париж-Ницце, где может выиграть у Ремко Эвенепула.

На Туре Страны Басков он будет бороться и с Ремко, и с Йонасом. Потом может выиграть у них же на Критериуме Дофине. Но теперь посмотрим. Вы можете мне ответить: «Крис, у него будет всего три гонки, тонны подготовки и тренировок». Но если у него всего три гонки, и он приедет на Тур де Франс без побед, и не просто без побед, а без побед в тех гонках, где соперником были Ремко Эвенепул и Йонас Вингегор, то это будет большая драма.

Но давайте посмотрим с другой точки зрения.

Роглич может выиграть все три гонки. Тогда возникает другая драма. Потому что, конечно, если Ремко Эвенепул проиграет все эти три гонки, а Йонас Вингегоор проиграет две гонки, где, предположим, выиграл Роглич, то Роглич уже стартует с тремя победами в сезоне, и драму будут переживать в команде Visma Lease a Bike. Ведь они отпустили Роглича в Bora-hansgrohe.

Как ни взгляни, если мы говорим о «Большой четвёрке» в сезоне 2024 года, может случиться драма перед стартом Тур де Франс-2024. А сезон получится зрелищным.

Я могу ошибаться. И Роглич может проиграть Париж-Ницца, выиграть Тур Страны Басков, а потом проиграть Дофине. И тогда его сезон всё равно будет хорошим. И поэтому я могу ошибаться. Но если Ремко не достигнет своей фантастической формы и проиграет Йонасу Вингегору и Приможу Рогличу, но выиграет классику, его сезон тоже можно будет назвать успешным, даже если на Тур де Франс он выиграет лишь этап.

Так что, в 2024 году нас ждёт интересный сезон.

Физически, конечно, самый тяжёлый календарь у Тадея Погачара. Но если добавить ментальный стресс, то он сильнее у Приможа Роглича с его тремя гонками. Я считаю, что у него самый трудный вариант, хотя он поедет меньше гонок перед Тур де Франс. Для словенского гонщика будет очень важна победа хотя бы на одной, если не на двух этих гонках. Если он хотя бы раз победит Йонаса на этих гонках, то уверенность будет на его стороне. Он может сразу снять стресс, если выиграет Париж-Ницца, первую гонку для своей новой команды.

По своему опыту могу сказать, что первая победа в новой команде всегда приносит отличные ощущения.

Поэтому, с точки зрения психологического давления у Тадея Погачара календарь легче, чем у других, потому что у него будет масса возможностей для побед. Я не говорю о Джиро, говорим о Страде Бьянке и других гонках.

Но Приможу Рогличу на всех трёх гонках придётся бороться с двумя сильнейшими гонщиками. Я лично считаю, что словенец перед Тур де Франс-2024 выиграет две из трёх гонок, если не все три. И тогда у Visma Lease a Bike будет такая драма, какой мы ещё никогда не видели.

Мне не нравилась тактика Visma Lease a Bike в прошлом, я считаю её самой нелепой тактикой на планете, но благодаря невероятной мощности команды они применяли её с успехом. Однако теперь силы рассредоточены.

Примож Роглич находится в другой команде. Если Йонас Вингегор, став единоличным лидером команды, не выиграет гонки в начале сезона, то это будет драма. Да, есть Ван Арт, но мы говорим о команде генеральщика. Ван Арт сильный парень, он может что-то предпринять, и, конечно, как обычно, у него получится. Но это лишь немного ослабит давление. Тур де Франс стартует 29 июня, немного раньше обычного, поэтому, если Йонас Вингегор не выиграет до старта Тура, драма будет ощущаться более ярко.

Примож Роглич тоже будет чувствовать давление, но он показал, что умеет с этим справляться, как было в прошлом сезоне, когда он выиграл Тиррено-Адриатико, Вуэльту Каталонии и Джиро, а затем ещё поднялся на подиум Вуэльты, где выиграл несколько этапов.

Все четверо будут бороться, но кто-то же из них проиграет. Так что, сезон начинается, напряжение нарастает».