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Йонас Вингегор о соперниках на Тур де Франс-2024 и своём календаре гонок

Йонас Вингегор: «Примож Роглич - грозный соперник, он всё ещё может выиграть Тур де Франс»

 

 

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) нацелен бороться за третью подряд победу на Тур де Франс. Но в 2024 году, в отличие от 2022 и 2023, когда датский велогонщик команды Jumbo-Visma одержал две победы на французском Гранд-туре, Примож Роглич станет его соперником, а не товарищем по команде.

 

К тому же на Тур де Франс-2024 в составе Visma-Lease a Bike не будет Ваута ван Арта, который в 2024 году ставит целью Олимпийские игры, а также дебюты на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании.

 

Йонас Вингегор о соперниках на Тур де Франс-2024 и своём календаре гонок

 

 

В интервью La Gazzetta dello Sport Йонас Вингегор сказал, что его единственная цель - хет-трик на Тур де Франс:

 

«Было бы хорошо принять участие в Олимпиаде, но сейчас у меня только одна цель - хет-трик на Туре. Потом посмотрим. Начну сезон в Испании с  O Gran Camiño, вместо Париж-Ницца поеду Тиррено-Адриатико. Затем Тур Страны Басков и Тур.

 

На данный момент в моей программе эти четыре гонки. В этом году на Тур де Франс на нас было меньше давления, чем в 2022, потому что мы уже выигрывали Тур. В 2024 станет труднее, потому что в составе не будет Ван Арта. Но мы выдадим максимум.

 

Со мной поедут Кусс, Беноот, Лапорт, Ван Барле. С такими соперниками как Эвенепул и Погачар, будет нелегко. И ещё Роглич… Я буду готовиться как можно лучше, особенно на дорогах, где чувствую себя менее комфортно. Будет интересно посмотреть, как у меня получится подготовиться к гонке».

 

В интервью Wielerflits Йонас Вингегор отметил, что теперь число главных соперников на предстоящем Тур де Франс-2024 увеличилось:

 

«Примож очень силён, он грозный соперник. Да, Примож может выиграть Тур. В 2020 он уже был близко к победе и выступал на очень и очень высоком уровне. Мы должны сделать всё возможное, чтобы суметь его победить. Хотя следующим летом нам придётся следить и за другими гонщиками. Большой шанс на победу, включая его и меня будет у Тадея Погачара и Ремко Эвенепула. Нам необходим очень хороший план, посмотрим, что сможем сделать во Франции, чтобы могли снова привезти жёлтую майку в Париж. А, я должен говорить, в Ниццу. 

 

Будет очень непривычно. Примож выступал в команде восемь лет, все пять лет моей карьеры. Примож был в команде так долго, что его уход для всех означает серьёзную перемену. Из товарища по команде он превратился в сильнейшего из соперников.

 

Мы всегда с ним ездили вместе, если находились в одном месте. Он постоянно мне помогал во всём, что мне ещё предстояло открыть. А теперь он стал соперником. Поэтому не могу осознать, что позже придётся с ним бороться.  Надо к этому привыкнуть. Он знает наши сильные стороны, но мы тоже знаем его силу. Однако, у него так много сильных сторон, что сложно все перечислить. Примож такой сильный гонщик. Он хорош во всех аспектах гонки, но, прежде всего, очень силён ментально. Он очень крепкий орешек».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 4.07.2013

    Хорошее вью. Желаю удачи обоим - и Йонасу и Приможу.
    Да и Тадею и Ремко тоже желаю удачи. Всё рассудит дорога.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Почему Йонас в интервью ничего не сказал о Димке Груздеве , ваще ни слово не вымолвил о нем? Он же тоже будет катать уже бесчисленное количество раз Тур де Франс? Можно сказать идет на рекорд...побить Сильвана Шаванеля. Короче Димка будет кататься на туре до 2035 года..пока не побьет рекорд. Держим кулачки.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:37 | Регистрация: 4.07.2011

    Что характерно, до тура они, он и тадей, не пересекутся ни в одной гонке.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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