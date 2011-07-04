Йонас Вингегор о соперниках на Тур де Франс-2024 и своём календаре гонок

Йонас Вингегор: «Примож Роглич - грозный соперник, он всё ещё может выиграть Тур де Франс»

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) нацелен бороться за третью подряд победу на Тур де Франс. Но в 2024 году, в отличие от 2022 и 2023, когда датский велогонщик команды Jumbo-Visma одержал две победы на французском Гранд-туре, Примож Роглич станет его соперником, а не товарищем по команде.

К тому же на Тур де Франс-2024 в составе Visma-Lease a Bike не будет Ваута ван Арта, который в 2024 году ставит целью Олимпийские игры, а также дебюты на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании.

В интервью La Gazzetta dello Sport Йонас Вингегор сказал, что его единственная цель - хет-трик на Тур де Франс:

«Было бы хорошо принять участие в Олимпиаде, но сейчас у меня только одна цель - хет-трик на Туре. Потом посмотрим. Начну сезон в Испании с O Gran Camiño, вместо Париж-Ницца поеду Тиррено-Адриатико. Затем Тур Страны Басков и Тур.

На данный момент в моей программе эти четыре гонки. В этом году на Тур де Франс на нас было меньше давления, чем в 2022, потому что мы уже выигрывали Тур. В 2024 станет труднее, потому что в составе не будет Ван Арта. Но мы выдадим максимум.

Со мной поедут Кусс, Беноот, Лапорт, Ван Барле. С такими соперниками как Эвенепул и Погачар, будет нелегко. И ещё Роглич… Я буду готовиться как можно лучше, особенно на дорогах, где чувствую себя менее комфортно. Будет интересно посмотреть, как у меня получится подготовиться к гонке».

В интервью Wielerflits Йонас Вингегор отметил, что теперь число главных соперников на предстоящем Тур де Франс-2024 увеличилось:

«Примож очень силён, он грозный соперник. Да, Примож может выиграть Тур. В 2020 он уже был близко к победе и выступал на очень и очень высоком уровне. Мы должны сделать всё возможное, чтобы суметь его победить. Хотя следующим летом нам придётся следить и за другими гонщиками. Большой шанс на победу, включая его и меня будет у Тадея Погачара и Ремко Эвенепула. Нам необходим очень хороший план, посмотрим, что сможем сделать во Франции, чтобы могли снова привезти жёлтую майку в Париж. А, я должен говорить, в Ниццу.

Будет очень непривычно. Примож выступал в команде восемь лет, все пять лет моей карьеры. Примож был в команде так долго, что его уход для всех означает серьёзную перемену. Из товарища по команде он превратился в сильнейшего из соперников.

Мы всегда с ним ездили вместе, если находились в одном месте. Он постоянно мне помогал во всём, что мне ещё предстояло открыть. А теперь он стал соперником. Поэтому не могу осознать, что позже придётся с ним бороться. Надо к этому привыкнуть. Он знает наши сильные стороны, но мы тоже знаем его силу. Однако, у него так много сильных сторон, что сложно все перечислить. Примож такой сильный гонщик. Он хорош во всех аспектах гонки, но, прежде всего, очень силён ментально. Он очень крепкий орешек».