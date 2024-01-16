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Крис Хорнер советует Сеппу Куссу бороться за победу на Джиро д’Италия-2024

Крис Хорнер: «На месте Сеппа Кусса я бы настаивал на участии в Джиро д’Италия-2024»

 

 

В этом году Сепп Кусс принимал участие только в гонках Мирового тура - начал сезон с Тура ОАЭ, проехал Вуэльту Каталонии, Джиро д’Италия, Тур де Франс и стал вторым в истории после Криса Хорнера (Chris Hornere) велогонщиком из США, выигравшим Вуэльту Испании.

 

После объявления маршрутов итальянского и французского Гранд-туров Крис Хорнер выразил мнение, что его соотечественнику, 29-летнему велогонщику команды Jumbo-Visma, следует побороться за победу на Джиро д’Италия-2024, и к тому же у Кусса появится шанс стать победителем двух Гранд-туров подряд. О том, что «Джиро д’Италия — идеальная возможность для Сеппа Кусса», Крис Хорнер рассказал в интервью GCN.

 

 

 

Крис Хорнер: «В следующем году Сепп может поехать за Джиро, почему бы нет? Это идеальный шанс, в то время как четверо сильнейших генеральщиков-фаворитов собираются бороться за Тур де Франс. Не думаю, что кто-то из них будет делать дубль Джиро-Тур.

 

Это оставляет открытой дверь для Кусса. Ему придётся сразиться только с несколькими фаворитовами - Джеем Хиндли, Сианом Эйтдебруксом и, возможно, Герантом Томасом. А кто ещё сможет победить Кусса, если он приедет в стопроцентной форме? Если бы я выбирал из состава Jumbo-Visma, кого ещё можно взять для победы на Джиро?

 

Не знаю, кто сможет опередить Сеппа кроме четвёрки лучших гонщиков мира. Ему придётся где-то сбросить Геранта Томаса, потому что если бы я был INEOS, я бы отправил на Джиро именно его, так как им не выиграть Тур, если только кто-то в их команде не станет сильнее. Даже если Эган Берналь вернётся к своей лучшей форме, их победная серия закончилась.

 

Если бы я был Сеппом, то поехал бы на Джиро. Если бы я был на месте его команды, то придержал бы его для Тура, потому что хочется выиграть. Но на месте Сеппа я бы настаивал на участии в Джиро д’Италия-2024. В его возрасте благодаря победе на Вуэльте он почти обязан снова поехать как лидер. Он в лучшей команде мира, где, похоже, умеют поднять гонщика на более высокий уровень. Они не покупают великих, а сами их создают. Кусс не был победителем Гранд-тура, а теперь стал им. Никто не слышал о Рогличе, а теперь он — победитель четырёх Гранд-туров. То же самое с  Вингегором. Кем был он или Тобиас Фосс?

 

Участие Кусса в Джиро абсолютно точно ослабит состав Jumbo на Тур де Франс. Но мы все так думали в прошлом году, а он проехал оба Гранд-тура, и команда выиграла оба. Jumbo могут быть самоуверенными благодаря их силам. Кажется, они нашли неиссякаемый источник энергии, и до сих пор у них всё получалось. Они просто выкладывались так, как мы никогда не видели. Вспомните Тур двухлетней давности, когда Ваут ван Арт в жёлтой майке лидера уехал вместе с Фульсангом и Симмонсом. С ума сойти, сколько сил он тогда потратил на команду, которая боролась за победу в гонке».

 

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Теги к статье: Сепп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Джиро д'Италия-2024

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • JetRevel
    Себастьян Унсуэ о возвращении ... (4)
    JetRevel-Фото
    Уверен,что за этим и поедет плюс этап будет целью.Потом на Вуэльте "пошуметь" и норм
  • JetRevel
    Себастьян Унсуэ о возвращении ... (4)
    JetRevel-Фото
    Понимает,что Масса заберут скоро
  • motte
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    motte-Фото

    Старый конь борозды...как говорят в народе -:)

    С богом, Астана!

  • Гонщик
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Pedalpower
    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.
    Тебе с дивана виднее ... Эксперд мамкин .



    Цитата: Astanaforever
    Что только не сделаешь ради одного этапа.. Ищо Джамолидина Абдужапарова с Марио Чиполлини нада срочно в помощь.
    А ты бабла подкинь , может и прикупят кого нить ещё... Радуйтесь что такая команда вообще существует.

  • Pedalpower
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: AzaKonta
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
    Нет деда, нет россии... Вы состав Астаны видели на следующий год? КэВ и ещё с десяток его развозящих недоспринтеров, мало на что способная нац. группа на одном Луценко держащаяся, итальянцы середнячки и пара неопытных латиносов. Да их, увы, половина проконти команд по очкам обойдёт.
  • AzaKonta
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    AzaKonta-Фото
    В бой идут одни старики. Будем верить и болеть, что ещё от нас требуется. Те кто пишут что Вино нужно отправить в отставку головой не дружат. Нет Вино, нет проекта Астана
  • s75
    Евгений Гидич и Дмитрий Грузде ... (7)
    s75-Фото
    Так ведь убирали недавно, а убиравших тут хором проклинали, нет?
  • s75
    Люк Плапп подписал четырёхлетн ... (1)
    s75-Фото

    Ощущение, что Инеос взяли молодого-талантливого и не знали, что с ним делать. Когда-то Данбар тоже побывал в этой роли.

  • s75
    Тео Геоган Харт: ”Я уже 10 лет ... (3)
    s75-Фото

    На подиум Тура "по стопам" Ричи Порта, хороший вариант. Другое дело, что и в Инеосе места лидеров освободились, остался бы, глядишь, и Родригеса отпустили бы с миром в его Мовистар (и правильно сделали бы), а то украли испанскую невесту со свадьбы...

  • kwwk
    Марк Реншоу станет спортивным ... (9)
    kwwk-Фото

    Команда Суперстар. К Реншоу одна задача, научить Моркова забодать поезд Альпецина, а остальное все разрешится само.

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