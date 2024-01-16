Крис Хорнер советует Сеппу Куссу бороться за победу на Джиро д’Италия-2024

Крис Хорнер: «На месте Сеппа Кусса я бы настаивал на участии в Джиро д’Италия-2024»

В этом году Сепп Кусс принимал участие только в гонках Мирового тура - начал сезон с Тура ОАЭ, проехал Вуэльту Каталонии, Джиро д’Италия, Тур де Франс и стал вторым в истории после Криса Хорнера (Chris Hornere) велогонщиком из США, выигравшим Вуэльту Испании.

После объявления маршрутов итальянского и французского Гранд-туров Крис Хорнер выразил мнение, что его соотечественнику, 29-летнему велогонщику команды Jumbo-Visma, следует побороться за победу на Джиро д’Италия-2024, и к тому же у Кусса появится шанс стать победителем двух Гранд-туров подряд. О том, что «Джиро д’Италия — идеальная возможность для Сеппа Кусса», Крис Хорнер рассказал в интервью GCN.

Крис Хорнер: «В следующем году Сепп может поехать за Джиро, почему бы нет? Это идеальный шанс, в то время как четверо сильнейших генеральщиков-фаворитов собираются бороться за Тур де Франс. Не думаю, что кто-то из них будет делать дубль Джиро-Тур.

Это оставляет открытой дверь для Кусса. Ему придётся сразиться только с несколькими фаворитовами - Джеем Хиндли, Сианом Эйтдебруксом и, возможно, Герантом Томасом. А кто ещё сможет победить Кусса, если он приедет в стопроцентной форме? Если бы я выбирал из состава Jumbo-Visma, кого ещё можно взять для победы на Джиро?

Не знаю, кто сможет опередить Сеппа кроме четвёрки лучших гонщиков мира. Ему придётся где-то сбросить Геранта Томаса, потому что если бы я был INEOS, я бы отправил на Джиро именно его, так как им не выиграть Тур, если только кто-то в их команде не станет сильнее. Даже если Эган Берналь вернётся к своей лучшей форме, их победная серия закончилась.

Если бы я был Сеппом, то поехал бы на Джиро. Если бы я был на месте его команды, то придержал бы его для Тура, потому что хочется выиграть. Но на месте Сеппа я бы настаивал на участии в Джиро д’Италия-2024. В его возрасте благодаря победе на Вуэльте он почти обязан снова поехать как лидер. Он в лучшей команде мира, где, похоже, умеют поднять гонщика на более высокий уровень. Они не покупают великих, а сами их создают. Кусс не был победителем Гранд-тура, а теперь стал им. Никто не слышал о Рогличе, а теперь он — победитель четырёх Гранд-туров. То же самое с Вингегором. Кем был он или Тобиас Фосс?

Участие Кусса в Джиро абсолютно точно ослабит состав Jumbo на Тур де Франс. Но мы все так думали в прошлом году, а он проехал оба Гранд-тура, и команда выиграла оба. Jumbo могут быть самоуверенными благодаря их силам. Кажется, они нашли неиссякаемый источник энергии, и до сих пор у них всё получалось. Они просто выкладывались так, как мы никогда не видели. Вспомните Тур двухлетней давности, когда Ваут ван Арт в жёлтой майке лидера уехал вместе с Фульсангом и Симмонсом. С ума сойти, сколько сил он тогда потратил на команду, которая боролась за победу в гонке».