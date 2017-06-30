Ремко Эвенепул о целях и календаре гонок сезона 2024 года

Ремко Эвенепул в 2024 году дебютирует на Париж-Ницца, Амстел Голд Рэйс, Критериуме Дофине и Тур де Франс

23-летний бельгийский велогонщик, капитан команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) начнёт сезон 2024 года 10 февраля в Португалии, с классики «Figueira Champions», затем в его программе Волта Алгарве (14-18 февраля), дебютирует на Париж-Ницца (3 - 10 марта), Тур Страны Басков (1 - 6 апреля), впервые в карьере примет участие в Амстел Голд Рэйс (14 апреля), Флеш Валлонь (под вопросом) (17 апреля), Льеж-Бастон-Льеж (21 апреля), дебютирует на Критериуме Дофине (2-9 июня), дебютирует на Тур де Франс (29 июня - 21 июля), индивидуальная гонка Олимпийских игр (27 июля), групповая гонка Олимпийских игр (3 августа).

О календаре гонок на сезон и своих целях Ремко Эвенепул рассказал на пресс-конференции во время презентации команды Soudal Quick Step в Кальпе и в интервью Wielerflits.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Ремко Эвенепул: «Прошлый год был особенным, с многочисленными взлётами, начиная с победы на Льеж-Бастонь-Льеж в радужной майке до титула чемпиона мира в разделке. Поэтому я могу гордиться сезоном, несмотря на несколько провалов, в числе которых то, что я заболел и сошёл с Джиро, когда лидировал в гонке. Но всё это случилось в 2023, и теперь это прошлое. Сейчас всё моё внимание на предстоящем сезоне. В ближайшие месяцы буду много выступать во Франции, надеюсь на несколько высоких результатов и на хороший дебют на Тур де Франс.

Просто хочу пройти Тур без повторения случившегося на Джиро д’Италия. Ответ на вопрос, смогу ли выиграть Гранд-тур: «Да». На прошлой Джиро я проехал совсем немного, и заболел. Но Тур де Франс - совсем другая история. Просто собираюсь ехать гонку день за днём. Было бы здорово привезти домой победу на этапе.

Я уже много раз боролся с Приможем Рогличем. На Вуэльте Каталонии мы были с ним на одном уровне. Пару раз я опередил его на Вуэльте, и он тоже меня побеждал. Так что, я его хорошо знаю. Но пока я не так часто на Гранд-турах был соперником Йонаса Вингегора и Тадея Погачара. Для меня это что-то новое. Посмотрим на Туре.

Так как в мае не еду Гранд-тур, появляется удобная возможность принять участие в Амстел Голд Рэйс. Эта гонка мне подходит, она очень открытая. Приятно поставить на весну новые цели - Париж-Ницца и Амстел Голд Рэйс. Флеш Валлонь пока под вопросом, участие в ней зависит от того, как я закончу Тур Страны Басков и Амстел. Но Амстел и Льеж-Бастонь-Льеж уже точно в календаре.

Тур де Франс и Олимпийские игры, два самых знаменитых спортивных события в мире - это будет очень особенный и волнующий месяц. Всё будет сфокусировано на нём, в этот месяц я должен выступить на самом высоком уровне из всех, которые когда-либо достигал. Это настолько захватывающе, наконец, это событие приближается, что я чувствую это и во время тренировок. Я супермотивирован, чтобы прорабатывать на каждой тренировке всё до мелочей, не на 10 минут меньше или больше. Каждую деталь, всё, включая идеальную диету, потому что очень рад, что стартую на Туре. Давно не чувствовал такой энергии. Подстёгивает мысль, что в этом году я поедут Тур де Франс».

Ремко Эвенепул отметил, что стал спокойнее, но при этом не будет отказываться от «безумных идей» на некоторых гонках. Cyclingnews цитируют слова Ремко Эвенепула:

«Сейчас настрой немного другой, чем прошлым летом. После ковида на Джиро всё пошло наперекосяк. Мне было нелегко вернуться в правильный ритм. Тренировки проходят более гладко. Я больше не переживаю, как в прошлые годы, если не могу потренироваться день, или мне приходится пропустить день работы. Так что, наверное, это поможет мне в гонках, сбережёт силы, которые пригодятся во время непредвиденных ситуаций в соревнованиях.

Думаю, что на таких гонках как Париж-Ницца и Тур Страны Басков я могу ехать так, как мне нравится, реализовывать некоторые безумные идеи. Но потом, конечно, Тур Швейцарии, Критериум Дофине, Тур де Франс. Гранд-тур - совершенно другое дело».

На вопрос, сможет ли добиться подиума Тур де Франс, Ремко Эвенепул ответил: «Наверное, он возможен, но, конечно, всё должно пройти хорошо. Трудно сказать, какого результата я добьюсь в генеральной классификации. Моя главная цель - выиграть этап, по крайней мере, один, а потом посмотрим насчёт общего зачёта».